《愛回家》呂慧儀Kiss Cam斷正偷食男同事！公司震怒頒下隔離令！
最新一集《愛回家之開心速遞》劇情爆出驚人發展！主角熊若水（呂慧儀飾）在公開場合，竟被「Kiss Cam」意外拍到與男同事做出極度親密的舉動，即時引爆全場譁然，場面極度尷尬。畫面在全公司瘋傳後，更引發軒然大波，事件驚動公司高層，究竟背後發生了甚麼事，竟令公司要下達史無前例的「男女隔離令」？
《愛回家》熊若水睇Show斷正 Kiss Cam直擊驚人一幕
在第2,634集劇情中，熊若水（呂慧儀飾）與一眾同事本來正輕鬆地欣賞表演，現場氣氛熱烈。誰知，場內的「Kiss Cam」鏡頭突然在觀眾席間游走，最後竟不偏不倚地鎖定在熊若水與身旁的一位男同事身上。大螢幕上，兩人被拍下一個極易令人誤會的親密動作，看起來就像是情侶間的偷吻，全場觀眾瞬間起哄。這個「斷正」畫面猶如鐵證，讓熊若水當場目瞪口呆，百詞莫辯，完全無法解釋清楚，只能眼睜睜看著誤會被無限放大，場面一度失控。
公司高層震怒下達指令 熊若水慘食男女隔離令
「偷食」影片很快便在公司內部通訊群組中瘋傳，一時間辦公室內人心惶惶，流言蜚語四起，嚴重影響工作氣氛。事件迅速傳到公司管理層耳中，高層對此大為震怒，認為事態嚴重，必須採取果斷措施以正視聽。為了杜絕任何辦公室戀情的可能性，以及防止類似的「不當行為」再次發生，接龍公司竟頒布了一項極為嚴苛的「男女隔離令」，要求所有男女同事在工作期間保持距離，禁止不必要的接觸與交流，令整個辦公室氣氛變得異常緊張，而成為事件導火線的熊若水，無疑成為了全公司焦點，處境極為尷尬。
觀眾熱議劇情太誇張 「呢間公司仲癲過我公司」
劇集播出後，這段既荒謬又貼地的劇情立即引起網民熱烈討論，不少觀眾都對公司頒下「男女隔離令」的反應感到哭笑不得，認為劇情實在太誇張。網民紛紛留言洗版：「為咗單嘢就搞男女隔離？呢間公司管理層係咪清朝人？」、「笑死，呢啲劇情真係得《愛回家》先諗到，好貼地又好誇張」、「睇Show都有Kiss Cam，熊若水真係黑仔！」、「其實個男同事係邊個？成件事最無辜係佢！」、「呂慧儀今次真係水洗都唔清，期待佢點樣反擊！」，大部分觀眾都表示非常期待接下來的劇情，想看熊若水如何在這場公關災難中為自己平反。
