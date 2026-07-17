愛·回家｜周嘉洛著玻璃鞋喪跳！驚爆「母子壁咚」滕麗名畫面勁爆笑

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TVB節目《愛·回家之開心速遞》「搞笑擔當」周嘉洛今晚（17日）再有破格演出！劇情講述他飾演的「金城安」慘遇連串童話式不幸事件，更要穿上「玻璃波鞋」瘋狂勁舞。最衝擊的是，他竟與「媽咪」滕麗名上演「母子壁咚」，爆笑場面絕對讓觀眾意想不到！

金城安遇童話式暗殺 玻璃鞋毒蘋果連環上演

在今晚播出的第2,853集中，金城安（周嘉洛飾）可謂禍不單行，他突然遇上連環不幸事件，而且每次意外都充滿「童話色彩」。劇情透露他會先後遇上毒蘋果、玻璃鞋等經典童話橋段，令他陷入恐慌，開始疑神疑鬼，懷疑有人想加害自己。編劇的創意讓安仔的倒楣遭遇變得既荒誕又搞笑，為觀眾帶來新鮮感，到底幕後黑手是誰，成為今集一大看點。

周嘉洛著玻璃波鞋喪舞 停不了勁舞笑爆全場

作為劇中的搞笑擔當，周嘉洛今集再次施展渾身解數。其中一幕講述他穿上了一對「玻璃波鞋」，並因此上演一場「停不了的勁舞」。從官方劇照可見，周嘉洛的舞姿相當滑稽，表情誇張，完美演繹出角色身不由己的搞笑困境。這個充滿喜感的場景，勢必成為今晚的爆笑高潮，讓觀眾見識到周嘉洛的喜劇功力。

周嘉洛壁咚滕麗名 母子爆笑互動零浪漫

除了個人爆笑演出，周嘉洛與「媽咪」熊尚善（滕麗名飾）的互動更是今集焦點。預告中，兩人竟然上演一幕「母子壁咚」！觀乎官方發布的劇照，周嘉洛將滕麗名逼至牆邊，但場面卻是「浪漫欠奉，爆笑十足」。滕麗名一臉錯愕無奈，與周嘉洛的緊張表情形成強烈對比，這對母子破天荒的「壁咚」互動，絕對會讓觀眾捧腹大笑。

網民一面倒期待：嘉洛真係搞笑擔當

預告一出，網民對周嘉洛的演出充滿期待，並對爆笑情節引頸以待。「嘉洛真係搞笑擔當！期待母子壁咚！」「玻璃鞋跳舞？編劇諗得出！笑死！」「安仔今集又玩咩啊？好想快啲睇！」「滕麗名個樣肯定好無奈，哈哈！」「今晚實笑到肚痛！」

愛回家之開心速遞 周嘉洛 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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