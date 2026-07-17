愛·回家｜周嘉洛著玻璃鞋喪跳！驚爆「母子壁咚」滕麗名畫面勁爆笑

TVB節目《愛·回家之開心速遞》「搞笑擔當」周嘉洛今晚（17日）再有破格演出！劇情講述他飾演的「金城安」慘遇連串童話式不幸事件，更要穿上「玻璃波鞋」瘋狂勁舞。最衝擊的是，他竟與「媽咪」滕麗名上演「母子壁咚」，爆笑場面絕對讓觀眾意想不到！