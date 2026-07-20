愛·回家之開心速遞｜大結局近百演員雲集！瘋狂歌舞場面曝光震驚網民
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王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》即將在8月頭迎來大結局，官方今日（7月20日）發布結局周拍攝花絮，近100位新舊演員齊聚一堂拍攝重頭戲，場面極度震撼！從照片中可見，一眾主演瘋狂載歌載舞，似乎預告結局將有連場大型歌舞，究竟會是怎樣的驚喜場面？
近百新舊演員雲集電視城 結局周重頭戲曝光
日前近100位《愛·回家之開心速遞》新舊演員齊齊現身電視城錄影廠，為結局周的一場重頭戲進行拍攝，場面墟冚又熱鬧。官方發布的照片中，可見一眾大家熟悉的主演，包括三太（樊亦敏飾）、熊尚善（滕麗名飾）、熊若水（呂慧儀飾）、金城安（周嘉洛飾）、朱凌凌（吳偉豪飾）、送水輝（許家傑飾）、潮偉（袁文傑飾）、龔燁（張景淳飾）、熊樹仁（單立文飾）等均有列席，星光熠熠的陣容預示著大結局的製作絕不馬虎。
官方花絮預熱 樊亦敏滕麗名全線瘋狂載歌載舞
根據官方率先發布的拍攝花絮及照片，最引人注目的莫過於一眾演員似乎正在進行大型歌舞表演。從三太樊亦敏、熊尚善滕麗名到熊若水呂慧儀等主要角色，全線演員都投入地載歌載舞，氣氛相當高漲。這個安排似乎是為了回饋觀眾多年來的支持，以一場極精彩的歌舞場面，為這部陪伴觀眾多年的劇集畫上完美句號，讓不少粉絲大呼期待。
《愛回家》播足多年 迎來大結局引不捨
作為TVB的王牌處境劇，《愛·回家之開心速遞》自播出以來，陪伴了無數觀眾渡過每個晚上，創造了眾多深入民心的角色和經典情節。如今劇集宣布將於8月頭正式完結，雖然讓許多忠實觀眾感到不捨，但劇組以如此盛大的場面作結，也算是為這段漫長的旅程帶來一個最圓滿的落幕。新舊演員一同回歸，也象徵著「開心速遞」這個大家庭的圓滿和團結。
網民洗版留言表不捨：「唔想完呀！」
大結局消息一出，加上盛大歌舞場面的照片曝光，立即引起網民熱烈討論及洗版留言。不少網民紛紛表達對劇集的不捨之情，同時亦對結局充滿期待。有網民留言：「近百人一齊拍，場面一定好震撼！」、「竟然有歌舞場面？好期待！」、「真係唔捨得《愛回家》完…每個角色都好有感情。」、「好多回憶呀！多謝你哋陪咗我哋咁多年！」、「見到咁齊人，有啲感動。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期