愛·回家之開心速遞｜大結局近百演員雲集！瘋狂歌舞場面曝光震驚網民

王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》即將在8月頭迎來大結局，官方今日（7月20日）發布結局周拍攝花絮，近100位新舊演員齊聚一堂拍攝重頭戲，場面極度震撼！從照片中可見，一眾主演瘋狂載歌載舞，似乎預告結局將有連場大型歌舞，究竟會是怎樣的驚喜場面？