姚焯菲殺青前突襲《愛回家》廠景 呂慧儀1句話洩大結局玄機？
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《愛回家之開心速遞》播出多年終於接近尾聲，一眾演員紛紛在社交平台分享拍攝回憶，日前飾演「高一彤」的姚焯菲突然重返「熊家」廠景探班，與呂慧儀及周嘉洛開心合照，畫面令人感觸萬分。呂慧儀隨即在網上曬相並留言表達不捨，一句話道盡劇組多年深厚情誼。
姚焯菲重返熊家廠景與演員開心團聚
姚焯菲（Chantel）日前趁《愛回家之開心速遞》拍攝尾聲，特意回到「熊家」廠景探望一眾演員。相中可見她與飾演「安仔」的周嘉洛以及飾演「熊若水」的呂慧儀開心合照，Chantel更舉起V字手勢，笑容燦爛。除了與兩位拍檔合影外，她亦回到熊家屋企廠景與其他家人拍照留念，足見她對這個劇組的深厚感情從未改變。
呂慧儀晒相感觸留言表達窩心不捨
呂慧儀在社交平台分享合照時寫道：「臨近尾聲的相聚，彤彤返黎探我哋，係好窩心嘅！」並標記了「熊家寶寶」、「高一彤」、「熊若水」等標籤。Chantel亦在帖文下方留言「MISSED YOUUUU」，呂慧儀隨即回覆「我都好掛住你啊」，一來一回的互動盡顯兩人在劇組建立的真摯情誼，令粉絲大感窩心。
姚焯菲參演愛回家人氣高企
姚焯菲於2021年參加《聲夢傳奇》出道，其後獲邀加入《愛回家之開心速遞》飾演「高一彤」一角，成為熊家的一份子。雖然她後來因個人發展未有持續參與拍攝，但從今次主動回廠探班可見，她與劇組成員一直保持聯繫，關係並未因離開而疏遠，反而在劇集即將完結之際更顯珍貴。
粉絲留言表示掛念期待彤彤愛回家
帖文曝光後隨即引來大批粉絲留言，不少人表示非常掛念Chantel在劇中的演出，紛紛留言期待她能夠「愛回家」再度亮相。有粉絲感嘆劇集即將完結，能看到演員們在最後階段仍然互相探望，證明《愛回家》劇組的凝聚力遠超一般劇集，這份情誼已經超越了螢幕上的角色關係。
資料或影片來源：原文刊於新假期