姚焯菲殺青前突襲《愛回家》廠景 呂慧儀1句話洩大結局玄機？

《愛回家之開心速遞》播出多年終於接近尾聲，一眾演員紛紛在社交平台分享拍攝回憶，日前飾演「高一彤」的姚焯菲突然重返「熊家」廠景探班，與呂慧儀及周嘉洛開心合照，畫面令人感觸萬分。呂慧儀隨即在網上曬相並留言表達不捨，一句話道盡劇組多年深厚情誼。