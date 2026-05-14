《愛．回家》將停拍 林淑敏感謝一人令其變成「大小姐」 許家傑回顧「送水輝」十年成長
林淑敏憶疫情拍攝全組戴口罩講對白
林淑敏受訪時坦言，最難忘嘅係新冠肺炎爆發期間，《愛．回家之開心速遞》全劇組仍然堅持每日拍攝。當時所有人需要提早半小時回到公司進行檢測，等候結果再傳到劇組通訊群組確認安全後才能開工。林淑敏笑言：「當時大家都戴住口罩，到正式roll機先除得，全部都一個口罩印咁講對白，依家諗番起就想笑。」不過她隨即認真表示，當時將拍攝視為一份社會責任，因為疫情期間市民無法外出消遣，劇組若不堅持，觀眾就少咗一份日常娛樂。
大小姐感激曾勵珍大膽起用由路人甲變主角
林淑敏對於能夠飾演「龍力蓮」一角感到相當幸運，特別感謝無綫高層曾勵珍：「係佢大膽起用我，我之前都係籍籍無名的路人甲。」龍力蓮角色陪伴觀眾接近10年時間，林淑敏形容回想起種種拍攝片段，既開心亦滿足。她表示好希望繼續努力演好接下來每一集劇本，直到最後一集，但劇組目前仍未正式通知具體完結日期。
許家傑回顧送水輝十年成長由臨時角色變宋總監
與林淑敏組成劇中最受歡迎CP嘅許家傑，同樣對參與《愛．回家之開心速遞》感到榮幸。他憶述拍攝第一集時，送水輝只係一個未穩定嘅角色，最初只有一集戲份，後來先逐漸成為常駐角色。許家傑感慨：「呢個角色好多成長，由一個送水嘅，跟住變咗做『尋寶圖』嘅職員，再之後開咗『好爸bar』做老闆，甚至乎依家真係所謂嘅宋總監，呢個旅程真係過咗我另一個人生。」他強調能夠參與一套有10年歷史嘅劇集，本身已經係一個非常犀利嘅成就，在劇組裡面學到好多嘢，亦鍛煉咗自己嘅演技。對於停拍後嘅打算，許家傑表明：「我仍然會以演員為我嘅終身職業，無論有啲咩挑戰，可能有新嘅劇集，甚至係新嘅處境劇需要我時，我都會盡我120%嘅力去做好佢。」
網民不捨香港最長壽處境劇即將落幕
消息傳出後，不少網民紛紛表達對《愛．回家之開心速遞》即將停拍嘅不捨之情。有網民留言「大小姐同送水輝係最佳CP，真係唔捨得」，亦有觀眾感嘆「十年嚟每晚陪食飯嘅節目就嚟無咗」。作為香港最長壽嘅處境劇，《愛．回家之開心速遞》陪伴無數家庭度過晚飯時光，劇組上下在疫情期間仍然堅守崗位嘅專業態度，更加令觀眾留下深刻印象。