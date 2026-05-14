《愛．回家》將停拍 林淑敏感謝一人令其變成「大小姐」 許家傑回顧「送水輝」十年成長

《愛．回家之開心速遞》播出近10年即將迎來停拍消息，劇中最受歡迎CP「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑今日受訪，回顧這段長達十年嘅處境劇旅程。林淑敏憶述疫情期間全劇組堅持開工嘅感動片段，而許家傑則表明演員係佢嘅終身職業，停拍後隨時準備迎接新挑戰。