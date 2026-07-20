愛·回家之開心速遞｜大小姐疑有喜？林淑敏掩肚暗示與許家傑迎喜訊

《愛·回家之開心速遞》大結局在即，劇情走向成全城焦點！在官方最新發布的結局周花絮照中，竟藏著一個極重要訊息！大小姐（林淑敏飾）被拍到做出掩肚動作，加上全程甜笑，立即引發粉絲瘋狂猜測，她與送水輝（許家傑飾）這對恩愛夫妻，是否終於迎來喜訊？