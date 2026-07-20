愛·回家之開心速遞｜大小姐疑有喜？林淑敏掩肚暗示與許家傑迎喜訊
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《愛·回家之開心速遞》大結局在即，劇情走向成全城焦點！在官方最新發布的結局周花絮照中，竟藏著一個極重要訊息！大小姐（林淑敏飾）被拍到做出掩肚動作，加上全程甜笑，立即引發粉絲瘋狂猜測，她與送水輝（許家傑飾）這對恩愛夫妻，是否終於迎來喜訊？
結局周花絮照流出 大小姐林淑敏全程甜笑
在搶先曝光的結局周照片中，大小姐林淑敏的造型成為一大亮點。相中她「著到鬼火咁靚」，明艷照人，而且全程「笑到四萬咁口」，幸福之情溢於言表。這個甜蜜的笑容，似乎已在暗示將有好事發生，讓一眾「龔水黨」粉絲們的心都跟著融化，並對劇情發展充滿無限想像。
林淑敏突做掩肚動作惹猜測 劇情大反轉？
在其中一張照片中，攝影師捕捉到一個極具暗示性的瞬間！大小姐林淑敏在拍攝期間，突然做出了一個掩著肚子的動作。這個小動作瞬間被眼利的網民放大，到底是她吃得太飽，還是等足多年、大小姐與送水輝這對恩愛夫妻終於成功「造人」，迎來愛情結晶？這個懸念無疑為大結局劇情投下了一枚震撼彈。
大小姐送水輝多年愛情長跑 回顧恩愛夫妻路
大小姐與送水輝這對CP，一直是《愛·回家之開心速遞》中最受歡迎的感情線之一。兩人從身份懸殊的曖昧對象，到排除萬難走在一起，最終成為恩愛夫妻，經歷了多年的愛情長跑。他們的感情路感動了無數觀眾，如果結局能以懷孕生子作為完美句點，相信會是所有支持他們的粉絲最想看到的畫面。
網民瘋狂猜測劇情：「千萬唔好係食太飽！」
大小姐疑似懷孕的照片一出，網民隨即展開瘋狂討論和猜測。留言區充滿了激動的聲音：「唔係啩？大小姐有咗？」、「等咗咁多年！一定要係真呀！求求編劇！」、「龔水黨表示好激動！如果真係有BB，就係最完美嘅結局！」、「千萬唔好係食太飽咋！我會好失望！」、「睇佢個樣笑得咁甜，一定係真嘅！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期