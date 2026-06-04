愛‧回家之開心速遞｜樊亦敏模仿林淑敏滕麗名反出事！壓力爆煲一夜白髮嚇親網民
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今晚（4日）《愛‧回家》劇情爆笑！「三太」樊亦敏因經常唔經大腦思考，決定有樣學樣模仿「大小姐」林淑敏及「大家姐」滕麗名，未料矯枉過正，壓力爆煲搞到一夜白髮！其白髮魔女造型極度驚嚇，究竟三太發生咩事搞到咁大鑊？
三太被鬧爆決心模仿「雙大」
《愛‧回家》今晚一集「停一停，唔好諗」絕對是爆笑推介！劇情講述「三太」白天娥（樊亦敏飾）因做事經常唔經大腦，頻頻被「大龍生」龍敢威（羅樂林飾）鬧爆。在軍師「Win 姐」愛盈（莊思明飾）及阿仔阿Joe（何晉樂飾）苦勸後，三太見識到「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）及「大家姐」熊尚善（滕麗名飾）做決定前的精明推理，深受啟發，決定「有樣學樣」，告別衝動，每件事都「停一停，諗一諗」，希望從此變得精明，不再壞事。
樊亦敏矯枉過正壓力爆煲一夜白髮
可惜三太矯枉過正，連雞毛蒜皮的事情也「係咁諗」，令自己陷入無窮無盡的思考循環。劇中更出現她極搞笑的「自己跟自己對話」內心戲，天人交戰的模樣令人哭笑不得。最終，這種思考模式不但未能解決問題，反而令事情更壞，更讓她自己壓力爆煲，一夜之間滿頭黑髮變白髮，驚嚇造型令身邊人目瞪口呆，完全是得不償失的經典示範。
網民大讚樊亦敏演出爆笑：白髮造型好癲
對於三太的悲慘又爆笑的遭遇，網民反應極之熱烈，大讚樊亦敏的喜劇演出非常到位，更對其「白髮魔女」造型印象深刻。不少人留言指今集是必看推介，紛紛表示：「三太真係成日好心做壞事，笑死！」、「樊亦敏啲內心戲自己同自己講嘢好正！」、「個白髮造型真係嚇親，但又好搞笑，犧牲真大！」、「今集真係好好笑，三太學人諗嘢點知仲衰！」、「期待睇佢點樣變返黑髮！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期