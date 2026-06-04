愛‧回家之開心速遞｜樊亦敏模仿林淑敏滕麗名反出事！壓力爆煲一夜白髮嚇親網民

今晚（4日）《愛‧回家》劇情爆笑！「三太」樊亦敏因經常唔經大腦思考，決定有樣學樣模仿「大小姐」林淑敏及「大家姐」滕麗名，未料矯枉過正，壓力爆煲搞到一夜白髮！其白髮魔女造型極度驚嚇，究竟三太發生咩事搞到咁大鑊？