愛‧回家之開心速遞｜滕麗名林淑敏7年宿敵變官配？網民力數相愛鐵證勁肉緊！

《愛‧回家之開心速遞》「雙大CP」人氣爆燈！大小姐林淑敏與大家姐滕麗名由鬥足7年的宿敵，近日竟被網民捧為「官配CP」，更列出多項相愛鐵證！今晚（4日）一集二人更上演變裝騷，造型誇張爆笑，究竟這對「戀人」有幾合拍？