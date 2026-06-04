愛‧回家之開心速遞｜滕麗名林淑敏7年宿敵變官配？網民力數相愛鐵證勁肉緊！

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《愛‧回家之開心速遞》「雙大CP」人氣爆燈！大小姐林淑敏與大家姐滕麗名由鬥足7年的宿敵，近日竟被網民捧為「官配CP」，更列出多項相愛鐵證！今晚（4日）一集二人更上演變裝騷，造型誇張爆笑，究竟這對「戀人」有幾合拍？

雙大CP上演變裝騷造型誇張勁爆笑

今晚（4日）播出的《愛‧回家》中，爆笑焦點除了是「三太」樊亦敏的遭遇，更有「雙大 CP」大小姐及大家姐的傾力變裝演出！林淑敏與滕麗名的演繹夠晒誇張爆笑、天馬行空，再次呈現網民最愛的「雙大 CP」惡鬥格局。兩人的變裝造型正爆，火花四濺的互動再次點燃網民的熱情，令「雙大CP」的討論度推至新高，粉絲們都看得相當過癮。

網民熱捧7年宿敵變戀人列出相愛鐵證

「雙大CP」最近在網絡Hit爆，這對鬥足超過2,000集的宿敵，在網民心目中早已昇華。有網民精警留言：「當一對宿敵為敵時間長過七年，他們不再是宿敵，而是戀人…」，此話一出即獲瘋狂讚好。更有忠實粉絲整理出二人多年來的「相殺相愛鐵證」，包括多次巧合地一起被綁架、大小姐無時無刻諗起大家姐、以及二人多次撞衫猶如穿上情侶裝等，證明她們的關係絕不簡單。

粉絲洗版認定官配：佢哋先係一對

隨著越來越多「證據」曝光，大批網民直指「雙大」在他們心目中，早已是官方配對（官配），紛紛在討論區洗版留言，力撐這對CP。網民激動表示：「大小姐個腦無時無刻都係大家姐，唔係愛係咩？」、「佢哋啲衫襯到絕，根本就係情侶裝！」、「『當一對宿敵為敵時間長過七年，他們不再是宿敵，而是戀人…』呢句真係金句！」、「求編劇寫多啲雙大CP線，好想睇佢哋合作多過鬥氣！」、「今集變裝簡直係粉絲福利，官方逼死同人！」。

愛回家之開心速遞 滕麗名 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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