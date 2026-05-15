愛回家｜滕麗名直播爆大結局驚喜 重要角色回歸 親證一事令劇迷不捨

TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年首播至今已播出超過2,800集，成為香港最長壽處境劇，如今終於即將迎來大結局。「熊尚善」滕麗名昨晚在小紅書開live親自回應粉絲提問，不但回應男友「潮偉」袁文傑於大結局會不會回歸，更坦言自己在下一部新處境劇的去向，消息一出即引發網民熱議。