愛回家｜滕麗名直播爆大結局驚喜 重要角色回歸 親證一事令劇迷不捨
阿滕坦言不會參與新處境劇
滕麗名昨晚在直播中逐一回應粉絲關心的問題，對於自身的未來動向，滕麗名在直播中明確表示不會參加新一部處境劇，她說：「希望畀大家有新嘅處境劇耳目一新嘅感覺，咁新嘅處境劇應該無我份，希望你哋睇到全新處境劇。」與此同時，不少粉絲追問何時能看到她與「金城安」周嘉洛再度合作拍劇，滕麗名笑言：「我都想呀，記得去TVB官網同佢哋講囉，我相信你哋一句說話，比我哋更加有力囉！」她更透露周嘉洛目前工作繁忙，有不少劇集在身，又笑稱「我相信做唔到佢女朋友，我除咗做佢阿媽，做唔到佢家姐，年紀大咗少少，咁兩母子闖天下都OK！」滕麗名還提到計劃明年挑戰HYROX Mixed Doubles，希望每年都能突破自己，不過她幽默地補充：「我驚金城安介意我拖慢佢嘅成績。」
滕麗名直播確認潮偉大結局回歸
滕麗名被問到袁文傑飾演的「潮偉」會否在大結局現身時，她肯定地表示：「我相信潮偉會返嚟嘅大結局！」這個消息令一眾劇迷相當興奮。至於其他經典角色如三妹、Mandy及博士等會否回歸，滕麗名則表示暫時未有確實消息。《愛·回家之開心速遞》9年間參演者不斷有出有入，不少經典角色先後離開，潮偉的回歸無疑為大結局增添了不少期待。
古佩玲飾演素素遭網民猛烈抨擊
隨着《愛·回家之開心速遞》步入尾聲，網民對劇中角色的討論亦愈趨激烈，其中古佩玲飾演的「素素」成為最大爭議焦點。大量留言直指素素的演技「非常做作」，角色塑造「太單一、太正面、太假」，更有網民批評：「好憎見到編劇寫到素素純品、冇缺點、大好人咁，太刻意塑造佢。」造型方面同樣成為攻擊目標，不少網民以「膠面」形容其外貌，直言「見到素素就唔想睇」、「每次見片頭都好un眼」，負面聲浪持續不斷。
滕麗名護古佩玲呼籲網民要有愛心
面對網民對古佩玲的猛烈攻擊，滕麗名在直播中主動為對方發聲。她語重心長地表示：「每一個演員都好勤力做佢嘅戲，個樣係媽媽生嘅。」滕麗名更透露古佩玲私下的真實性格與角色截然不同，直言：「佢真人唔係咁樣，其實你對一個小朋友攻擊，會唔會太狠心呢？佢係一個好乖嘅細路女，做人要有愛心，佢都會有好多人鍾意架嘛。」滕麗名的一番話獲得部分網民認同，有人留言表示演員只是按劇本演出，不應將對角色的不滿發洩在演員身上。