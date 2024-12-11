《愛回家之開心速遞》天娥為Joe Joe編織毛衣 母子裝外出引來奇怪目光

在最新一集的《愛回家之開心速遞》，天娥（樊亦敏飾）為了聖誕節，親手編織了一件毛衣送給Joe（何晉樂飾）。這件毛衣不僅是一份溫暖的禮物，更是母親對兒子滿滿的愛。天娥和Joe還穿上了相配的「母子裝」，一起外出，卻意外地吸引了路人的奇怪目光。

