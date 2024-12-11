《愛回家之開心速遞》天娥為Joe Joe編織毛衣 母子裝外出引來奇怪目光
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在最新一集的《愛回家之開心速遞》，天娥（樊亦敏飾）為了聖誕節，親手編織了一件毛衣送給Joe（何晉樂飾）。這件毛衣不僅是一份溫暖的禮物，更是母親對兒子滿滿的愛。天娥和Joe還穿上了相配的「母子裝」，一起外出，卻意外地吸引了路人的奇怪目光。
母愛滿滿手工禮物
天娥的毛衣不僅是一件衣物，更是她對Joe無微不至的關懷的象徵。「天娥真係好疼愛Joe Joe喎!每逢聖誕節,佢都會親自編織一件毛衣送給Joe Joe當禮物,好希望可以為佢帶來溫暖。」然而，當Joe得知Candy（葉蒨文飾）討厭那些穿「公仔」圖案毛衣的媽寶男後，他開始尋找方法避免再穿上天娥為他編織的毛衣。
母子情深卻引來誤會
天娥為了安慰不願穿毛衣的Joe，甚至親自請他喝珍珠奶茶。「今次佢織咗一件超靚嘅毛衣,仲要同Joe Joe穿成「母子裝」出街。不過,Joe Joe有啲唔開心。」天娥的好意卻因為毛衣縮水而讓她感到失望和難過，最終只能躲在廁所痛哭。
同事出手相助化解尷尬
在天娥心碎之際，同事愛盈（莊思明飾）和璟風（陳濬霆飾）出現，提出了解決方案。「愛盈還想到可令Joe心甘情願穿上天娥的「溫暖牌」之法……」他們的幫助不僅讓天娥感到安慰，也可能為Joe和Candy之間的關係帶來新的轉機。
圖片來源：TVB