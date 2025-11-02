《愛回家》56歲袁文傑貼身泳衣硬撼許家傑｜東張女神單手舉20磅啞鈴 網民：畫面太震撼！
袁文傑許家傑泳池肉搏 貼身泳衣盡現零贅肉身材
在11月3日播出的「《愛‧回家》全運會篇」中，劇情講述「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）為爭生意，決意操爆老公「送水輝」（許家傑飾），與「潮偉」（袁文傑飾）在泳池決一死戰。劇照中可見，兩大男神均穿上專業的一件頭貼身泳衣，當中許家傑的招牌「麒麟臂」極為結實，線條分明；而更令人驚訝的是56歲的袁文傑，全身肌肉勻稱，完全零肥肉兼零肚腩，狀態大勇，完全不輸年輕一截的許家傑，二人在池邊對峙的場面充滿張力，令觀眾非常期待這場水中激鬥。
56歲袁文傑體格僅35歲 許家傑拉丁舞冠軍底子厚
兩位男神之所以能保持弗爆身形，全因運動底子相當豐厚。袁文傑雖然已年屆56歲，但多年來一直維持恆常運動習慣，包括踢足球、跑步及拳擊訓練，更會進行舉啞鈴、平板支撐等高強度健身。據悉，袁文傑在51歲時曾進行身體測試，結果顯示其身體年齡竟只有35歲，逆齡體格令人驚嘆。至於許家傑同樣是運動健將，自小熱愛踩單車和打籃球，更是HERO藝人籃球隊隊長，過去亦曾是業餘拉丁舞運動員，舞功和體能兼備，難怪在鏡頭前總能展現最佳狀態。
東張女神王嘉慧晒蛇腰騷肌 健身教練牌身份曝光
除了《愛‧回家》的男神對決，宣傳片中另一亮點落在「東張女神」身上。三大女神俞可程、梁菁琳、王嘉慧與《愛‧回家》代表李偉健等進行體能比拼，當中以王嘉慧的表現最為搶鏡。身穿小透視運動褲的她，大方展示纖細蛇腰，在舉重環節中，她更一臉輕鬆地單手抽起重達20磅的啞鈴，力量與美感兼備的畫面技驚四座。原來王嘉慧不只是美貌與智慧並重的「學霸港姐」，私下更是運動狂人，早已成功考獲健身教練牌，平日熱衷於普拉提、泰拳及空中瑜伽，健美形象深入民心。
網民洗版激讚袁文傑：「56歲身材屈機！」
宣傳片及劇照曝光後，隨即在網上引起熱烈討論，網民紛紛洗版留言，大讚一眾演員的專業態度及弗爆身材。當中焦點落在袁文傑身上，不少網民對他56歲仍能維持如此完美的體態感到難以置信：「袁文傑真係唔似56歲，保養得太好！」、「呢個身材仲弗過好多後生仔！」、「潮偉同送水輝都好大隻，兩個都好屈機！」同時，王嘉慧的驚人臂力亦獲得激讚：「王嘉慧睇落好瘦，估唔到咁好力，真係有練開！」、「女神又靚又打得，好屈機！」，紛紛表示期待這次的加長版特別篇。