愛．回家之開心速遞｜送水輝墮漢堡地獄！許家傑揭增肥辛酸 靠一物塞口全因林淑敏？

昨晚（19日）播出的《愛．回家之開心速遞》中，送水輝（許家傑飾）驚變脹爆肥仔！劇情講述他因被昔日跳肚皮舞的舊照勒索，壓力爆煲下狂食漢堡墮入「漢堡地獄」，更因身形走樣而避見大小姐（林淑敏飾）。鏡頭前喜感十足，但原來許家傑為此吃盡苦頭，更揭露全靠林淑敏一個貼心建議，才成功完成這次艱辛的拍攝！