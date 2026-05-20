愛．回家之開心速遞｜送水輝墮漢堡地獄！許家傑揭增肥辛酸 靠一物塞口全因林淑敏？
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昨晚（19日）播出的《愛．回家之開心速遞》中，送水輝（許家傑飾）驚變脹爆肥仔！劇情講述他因被昔日跳肚皮舞的舊照勒索，壓力爆煲下狂食漢堡墮入「漢堡地獄」，更因身形走樣而避見大小姐（林淑敏飾）。鏡頭前喜感十足，但原來許家傑為此吃盡苦頭，更揭露全靠林淑敏一個貼心建議，才成功完成這次艱辛的拍攝！
昨晚劇情突變 送水輝慘墮漢堡地獄
在「來讓我守護你的不完美」一集中，送水輝因擔任集團漢堡店代言人，竟遭人以他昔日脹爆身形的跳舞照勒索，令他壓力爆煲。為了減壓，他瘋狂食漢堡，體重因而直線飆升，變回肥仔模樣。羞於面對大小姐的送水輝選擇避世，幸好被三太（樊亦敏飾）及時發現，更為他策劃「重拾自信計劃」。與此同時，大小姐亦發現老公身陷「漢堡地獄」的真相，決心在背後默默守護，情節既搞笑又感人。
許家傑親解增肥之謎 「吞冬甩都唔驚」
為了演活送水輝的脹爆Look，許家傑可謂費盡心思。他接受訪問時透露，原本打算用棉花塞入口扮肥，但拍檔林淑敏卻提議他改用冬甩，大讚對方好Sweet：「因為就算吞咗落肚都唔驚。」他續指拍攝的最大難度，是要一邊狂食漢堡，一邊講對白，同時又要避免誤吞口中的冬甩，以免不連戲。此外，他更要戴上假肚、穿上「肌肉衫」扮肥，在外景拍攝時更是汗如雨下，但他認為只要觀眾看得開心，一切辛苦都值得。他亦大讚劇組貼心，所有漢堡包都是即場購買，確保新鮮，讓他能安心拍攝。
大小姐三太聯手守護 樊亦敏戴面具鞭策
今集除了大小姐的默默守護令人動容，三太的「神操作」亦成為一大亮點。為了激勵送水輝減肥，三太竟然戴上「大小姐面具」，化身魔鬼教練鞭策他做運動，場面爆笑。一個在明，一個在暗，大小姐與三太用截然不同的方式幫助送水輝渡過難關，完美演繹了「守護不完美」的主題，讓觀眾看到角色之間深厚的感情連結。
網民激讚劇情感人 「呢啲先係真愛」
本集播出後引起網民熱烈討論，不少觀眾都大讚劇情有笑有淚，非常感人。
「送水輝肥咗都咁得意！」
「大小姐暗中守護嗰度好感動，呢啲先係真愛！」
「三太戴大小姐面具真係笑死，樊亦敏好正！」
「許家傑真係敬業，扮肥都咁落力！」
「今集劇情寫得好好，有笑有淚，龔水線世一！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期