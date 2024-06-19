愛回家｜池美麗戲裏戲外都係孝順女 冧爆陪王俊棠賀壽被問幾時「回家」
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TVb處境劇《愛回家之開心速遞》中有唔少令觀眾印象深刻嘅角色，而鍾凱琪飾演的池美麗以及王俊棠飾演的池富就係例子之一。雖然2人都已經離開咗《愛回家》劇組，但係鍾凱琪就戲裏係外都係孝順女！當王俊棠係爸爸一樣嘅鍾凱琪，日前仲特登趁喺內地旅行期間，帶住媽媽去同王俊棠慶祝生日， 冧爆對方至於更被唔少網民問幾時會「回家」！
鍾凱琪戲裏係外都係孝順女
鍾凱琪目前專注於日文導師嘅工作，甚少出現在幕前。雖然日文導師嘅工作繁忙，不過仍然唔影響鍾凱琪嘅孝心，更趁住有時間帶媽媽去中山玩。而鍾凱琪日前亦晒出多張與王俊棠的合照，並配文表示：「到內地當然不可以不找我阿爸棠哥」，更直言：「雖然近年少見了很多，但！！ 7年感情不是假的」睇得出鍾凱琪果然十分有孝心！
上個月是王俊棠的生日，鍾凱琪不單止補慶生日，仲連埋父親節一齊慶祝。鍾凱琪更特意預訂餐廳同準備「長壽麵」，冧爆爸爸池富！王俊棠仲笑稱：「你特登上嚟就係同我慶祝，你特登走上嚟，我真係覺得你有少少『陰無』（陰謀）。」之後仲孖住鍾凱琪齊齊去唱K，開心指數報燈！
王俊棠被仔仔大爆熱愛內地
早前王俊棠嘅細仔王東泰在社交平台大玩Q&A，有網民留言問「棠哥係咪常駐內地」，獲王東泰回覆表示「佢熱愛中國，如果香港冇咩事佢都想留喺內地，同埋好好搵。」直指爸爸王俊棠將工作重心轉移到內地，因此在香港的活動相對減少，所以乖乖女鍾凱琪今次約王俊棠見面，都係趁去內地時先成事。
網民留言呻掛住池家
雖然今次嘅聚會只有池富同池美麗，少咗由阮政峰飾演的池子孝，但係就已經成功勾起一班《愛回家》fans留言表示好掛住「池家」。更有網民留言問池美麗幾時會「回家」，不過鍾凱琪就只係表示：「這個要等公司安排」睇嚟幾時有得回家仍然有待確定。
撰文：東方新地圖片來源：IG@yukimi_chung、《愛回家》截圖、IG@stupidjames