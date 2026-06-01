愛‧回家之開心速遞｜張景淳慘被炒魷！轉行賣龍鬚糖 龔水CP上演世紀之吻？

《愛‧回家之開心速遞》今晚（1日）劇情迎來震撼發展！龔水CP面臨重大考驗，龔燁（張景淳飾）竟被大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被搞到無家可歸！正當人生跌落谷底，他卻意外找到第二人生，預告更將與熊若水（呂慧儀飾）上演世紀之吻，究竟龔燁如何絕地反擊？