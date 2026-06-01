愛‧回家之開心速遞｜張景淳慘被炒魷！轉行賣龍鬚糖 龔水CP上演世紀之吻？

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《愛‧回家之開心速遞》今晚（1日）劇情迎來震撼發展！龔水CP面臨重大考驗，龔燁（張景淳飾）竟被大小姐（林淑敏飾）即時開除，更被搞到無家可歸！正當人生跌落谷底，他卻意外找到第二人生，預告更將與熊若水（呂慧儀飾）上演世紀之吻，究竟龔燁如何絕地反擊？

龔燁慘遭即時解僱 龔水CP被逼上絕路

劇情峰迴路轉，Madam Ceci（林漪娸飾）因一幅肖像畫作被毀而淪為全公司笑柄，怒火中燒的她誓要大小姐（林淑敏飾）交出真兇！大小姐在權衡利弊後，竟然決定犧牲心腹龔燁（張景淳飾），以平息風波，將他即時開除！事件並未告一段落，Ceci為了徹底報復，更使出橫手，令龔燁與熊若水（呂慧儀飾）無家可歸，龔水CP瞬間陷入失業兼無家可歸的雙重困境，處境令人擔憂。這對人氣CP將如何面對這場突如其來的危機，成為觀眾最關心的焦點。

張景淳拜師學整龍鬚糖 預告上演世紀之吻

被炒魷魚後的龔燁雖然一度意志消沉，但很快迎來人生的轉捩點。劇情講述他無意間遇到一位製作龍鬚糖的老師傅，被對方專注的職人精神深深啟發，決心展開第二人生，投身「活化」這項傳統美食。在根叔（劉丹飾）的悉心教導下，龔燁開始學習製作龍鬚糖的繁複手藝。而今、明兩晚的劇情最高潮，莫過於預告中「龔水CP」將上演一場甜過龍鬚糖的「世紀龍鬚糖之吻」，畫面保證浪漫兼愛意滿瀉，勢必讓一眾龔水粉看得心花怒放，絕對不容錯過。

張景淳親身上陣拉糖 爆料好食先最難

為了完美演繹角色轉型，張景淳在拍攝期間親身上陣，挑戰拉龍鬚糖。他接受訪問時透露，劇組特意安排了專業師傅在場邊指導，讓他邊拍邊學。他笑言製作過程的難度，並分享當中秘訣：「整唔難，但要好食就好難。」張景淳更進一步解釋這項傳統手藝的珍貴之處：「同埋每拉一嚿麥芽糖磚，原來先整得幾粒。所以龍鬚糖真係功夫嘢食，每粒都好珍貴。」他對角色的投入和敬業精神，讓觀眾更加期待龔燁這個龍鬚糖師傅的新形象。

網民期待龔水CP新發展 大讚劇情有驚喜

對於龔燁被炒後轉行，網民反應極為熱烈，紛紛表示期待劇情的後續發展。不少龔水CP的忠實粉絲留言洗版，表示對「世紀龍鬚糖之吻」翹首以待。

「龔水CP終於有新火花！好期待個龍鬚糖之吻！」
「龔燁被炒好慘，但轉行賣龍鬚糖好有型，支持！」
「估唔到劇情咁爆，日日追都唔厭！大小姐又犧牲龔燁，好嬲呀！」
「張景淳好敬業，為咗拍劇真係去學拉糖，抵讚！」
「好想快啲睇到龔燁點樣靠自己雙手闖出一片天！」

愛回家之開心速遞 龔水cp （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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