愛‧回家之開心速遞｜龔水CP驚爆大打出手？林淑敏出毒招逼龔燁回歸！
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王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》劇情再掀高潮！在下周一（8日）播出的第2,824集預告中，「龔水CP」竟爆發激烈衝突，上演罕見大打出手場面！而幕後黑手竟是「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾），她為了逼龔燁（張景淳飾）回歸接龍，竟向熊若水（呂慧儀飾）連環施壓，一場三角角力即將爆發！
下周劇情預告！大小姐升若水職暗藏陰謀
故事講述自從龔燁離開接龍後，大小姐龍力蓮忙到焦頭爛額，於是她心生一計，突然將熊若水擢升為市場部暫代主管。突如其來的升職讓若水工作量激增，忙到不見天日、叫苦連天。原來大小姐的真正目的，並非賞識若水，而是想透過折磨她，逼使「愛妻號」龔燁心痛老婆，從而主動回歸接龍集團出手相救，手段相當高明，亦令若水無辜成為權鬥的磨心。
龔燁為愛妻反擊！罕見龔水大打出手
眼見愛妻受苦，龔燁當然不會坐視不理！預告中，他將會連番出招「救贖愛妻」，並向大小姐展開「反擊戰」。不過最令人震驚的是，劇情竟會出現「龔水大打出手」的場面，與平時的甜蜜放閃形成極大反差！究竟是龔燁的反擊計劃一部分，還是兩人感情真的出現裂痕？這對CP的激烈衝突，加上與大小姐的鬥法，絕對是下周不容錯過的焦點。
網民熱議劇情反轉：期待龔水點樣拆解
預告一出，立即引起網民熱烈討論，對於「龔水CP」由放閃變開火的劇情感到非常意外和期待。有網民認為劇情終於有新衝擊，不再只是單純的甜蜜戲碼，亦有人擔心二人感情生變。網民紛紛留言：「終於有返啲激鬥場面，唔係日日放閃咁悶！」、「大小姐又發功！好想睇龔燁點樣英雄救美！」、「唔好呀！龔水唔好打交呀，我會心痛！」、「打者愛也，肯定係假打，最後又係放閃收場啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期