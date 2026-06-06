愛‧回家之開心速遞｜龔水CP驚爆大打出手？林淑敏出毒招逼龔燁回歸！

王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》劇情再掀高潮！在下周一（8日）播出的第2,824集預告中，「龔水CP」竟爆發激烈衝突，上演罕見大打出手場面！而幕後黑手竟是「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾），她為了逼龔燁（張景淳飾）回歸接龍，竟向熊若水（呂慧儀飾）連環施壓，一場三角角力即將爆發！