愛回家｜播近10年確認停播！呂慧儀原來早有心理準備 李泳豪1度講到想喊
歐瑞偉呂慧儀親口證實停播消息百感交集
歐瑞偉今日在電視城直言對停播感到不捨，坦言劇組上下相處近十年，「大家都好似一家人」，要面對這個結局確實難以釋懷。呂慧儀則表現得相對冷靜，她表示：「其實所有節目有開始就會有完結，我們一直都覺得自己是會完的，所以很珍惜每一天工作的機會。」不過她亦坦承，若真正迎來最後一天，自己一定會忍不住落淚，畢竟由第一集開始拍攝至今，這個角色已佔據她四分之一的人生。張景淳則藉機感謝劇組上上下下十年來的栽培，形容能夠不停拍劇磨練自己是非常難得的機會。
李泳豪不捨十年家人盼繼續經營「初戀咖啡」
而最近新聞多多的李泳豪受訪時情緒明顯激動，他直言：「我真係超唔捨得，全班都係屋企人咁，十年啦已經！佢哋陪住我經歷咗好多嘢。」提到劇中經營的咖啡店，他更笑中帶淚表示：「我希望繼續賣咖啡，好唔捨得初戀café呢個豪仔咖啡。」他甚至打趣說新處境劇或許可以改名叫「咖啡初戀」。
邱美薇發文感謝賈名媛角色陪伴成長九年
飾演賈名媛的邱美薇今日亦在社交平台發文回應停播消息，她坦言：「你問我冇感覺係假嘅，的確有唔捨得，畢竟同一個角色拍咗九年咁長。」她形容自己從影以來從未試過與同一個角色相處如此長時間，直言賈名媛是她演藝生涯的其中一個里程碑，不僅讓更多觀眾認識她，更陪伴她一路成長。邱美薇同時感謝公司及劇組多年來給予的機會和照顧，並表示每套劇都有聚散有時，不需要太過悲傷，她會繼續努力演好每個角色，讓觀眾看到她更寬闊的戲路。
幕後配樂人員發文感觸處理超過3,500集製作
除了幕前演員，幕後團隊同樣感觸良多。負責《愛‧回家》系列配樂製作的幕後人員今日亦在網上發文，透露自己由2013年尾開始，前後處理過超過3,500集的配樂工作，橫跨《愛‧回家》多個系列，包括愛馬家、愛瑜伽、八時入席到開心速遞，是團隊中除珍姐以外待得最長時間的成員。他憶述當年畢業後無心插柳入行，「點知一眨眼就十年有多」，每次打開電腦裡的製作備份檔案都不禁勾起大量回憶。他亦提到劇集由一星期五集增加至七集的嚴苛製作速度，加上監製和編導對外景數量及拍攝難度的要求不斷提升，團隊一直非常用力才能維持水準。如今人在外地，無緣參與大結局的拍攝，他坦言：「就是有一點感觸。」
TVB籌備全新處境劇演員期待以新角色再續前緣
雖然《愛‧回家之開心速遞》即將告一段落，但TVB已著手籌備全新處境劇，一眾演員均表示期待能以不同角色再續前緣。呂慧儀笑言自己「幾想試下做壞人、收割別人」，又點名希望丹爺能繼續參演新劇，形容他是「大家的定海神針」。她亦鼓勵觀眾趁這段時間重溫劇集，「由第一集再重溫到2,800多集，應該要長時間看」，並強調新處境劇一定要捧場。呂慧儀更表示十年是一個適合refresh自己的時機，以全新形式和觀眾見面，為大家帶來更多新鮮感。
網民湧現不捨留言回憶十年送飯時光
停播消息一出隨即引起大批網民熱議，不少觀眾在社交平台留言表達不捨之情。「《愛回家》陪咗我成個青春期，真係好唔捨得」、「每晚食飯都係開住嚟睇，以後唔知睇咩好」等留言湧現，亦有網民表示理解劇集需要畫上句號，期待新處境劇能延續這份陪伴。部分網民更翻出多年前的經典片段和角色截圖，逐一回味劇中的搞笑場面和感人情節，足見這部長壽處境劇在觀眾心目中的份量。