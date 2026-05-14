愛回家｜播近10年確認停播！呂慧儀原來早有心理準備 李泳豪1度講到想喊

播出接近十年、累積超過2,800集的TVB長壽處境劇《愛‧回家之開心速遞》正式傳出停播消息，今日一眾演員回到電視城開工時親口證實消息屬實，紛紛表達對這個「家」的萬般不捨。陪伴無數家庭觀眾送飯近十年的處境劇即將劃下句點，幕前幕後的感觸遠比想像中來得深。