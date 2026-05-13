《愛．回家》傳7月停播 「素素」長期霸佔主線惹網民積怨 「風少」護花反被圍攻

播出近10年、超過2,800集的TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，近日傳出將於今年7月正式停拍的消息，無綫高層曾勵珍與文偉鴻已召集劇組全體成員開會交代安排。然而比起停播本身，更令網民不滿的是劇中角色「素素」長期霸佔主線惹來的積怨，連搭檔「風少」都因為回應批評而被網民圍攻。