《愛．回家》傳7月停播 「素素」長期霸佔主線惹網民積怨 「風少」護花反被圍攻
風少社交平台親自回應惹來更大反彈
面對網民鋪天蓋地的負評，飾演「風少」的演員日前在社交平台留言回應，表示：「我哋真係好用心做㗎，如果唔合理心意，不如你睇完下一個故事再話我知你O唔OK？」他其後再發長文，強調「愛回家之開心速遞」每一位台前幕後成員的心血與努力不應被埋沒，又指劇集打破了香港電視劇紀錄，「每一日打破自己紀錄，超越緊自己」，希望觀眾在沉悶的日子裡能從中得到娛樂。不過這番言論不但未能平息眾怒，反而令更多網民湧入留言區表達不滿。
古佩玲飾演素素被批演技造作兼趕客
網民的怒火主要集中在古佩玲飾演的「素素」身上。大量留言直指素素的演技「非常做作」、角色塑造「太單一、太正面、太假」，更有人批評：「好憎見到編劇寫到素素純品、冇缺點、大好人咁，太刻意塑造佢」。造型方面同樣成為攻擊焦點，不少網民以「膠面」形容其外貌，直言「見到素素就唔想睇」、「每次見片頭都好un眼」。有觀眾更質疑素素由「神婆」變成「租客」後性格大變毫無交代，加上遲加入劇集卻獲主題曲C位待遇，令人難以服眾。
《愛．回家》後期劇本被批流於荒謬缺乏新意
事實上，《愛．回家之開心速遞》自2017年首播以來，由原定180集不斷加碼至今逾2,800集規模。隨著「熊家」與「龍家」多位靈魂人物相繼離巢，故事主軸難以延續，CP配搭亦顯得乏力。有網民指出：「以前阿Max同大房鬥好睇好多」，又有人懷念「大小姐同金城安呢個組合係最好睇」，認為風少與素素的感情線「拖得太耐」導致觀眾煩厭。據悉無綫已計劃打造全新處境劇接棒，期望以新面孔再創收視高峰。
網民反應兩極有人不捨有人拍手叫好
停播消息曝光後，網民意見明顯分成兩派。支持結束的一方留言稱：「太好喇，一早要喇，已經再冇新鮮感」、「完咗佢算啦，某啲劇情都唔合理，有啲又演得太浮誇」；亦有人直接建議：「寫素素搵到外星老母，返咗火星算啦」。不過也有少數觀眾表達不捨：「突然好唔捨得，拍足就嚟接近十年」、「雖然劇情係有啲悶，但係我都想佢繼續拍」。值得留意的是，即使在支持風少的留言中，大部分人仍然強調「風少OK，但唔想見到膠租客」，反映素素角色的爭議已成為劇集後期最大的觀眾流失因素。