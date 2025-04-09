愛回家潮語｜姚焯菲拆解2025年新世代用語 英文縮寫一文看清
姚焯菲親自拆解新世代用語
「xfxy的z世代」城安（周嘉洛飾）、彤彤（姚焯菲飾）等人在群組留言，樹仁發現訊息猶如「密碼」，樹根、敢威等人設法「解密」，不單徒勞無功，還鬧出笑話！樹根、樹仁對年輕人以「外星文」溝通的方式不以為然，樹仁及後與眾人發生種種「溝通問題」，被眾人嘲笑，樹仁本來仍不肯屈服，後來卻因某些緣故，終於體會新世代用語之好處……樹仁打算要趕上這個急速的新時代，銳意改變自己，成了一個十分爽快的「潮語達人」，怎料……
2025年最新潮語｜1. 影到我 plz del
其實「影到我 plz del」早於2024年中旬已經流行於Threads、Facebook等社交平台，本身是網民用於揶揄他人偷拍的行為，慢慢流行語年輕網民之間就變成一句網絡用語，就連不少藝人都會用這句話，當中就以歌手雲浩影的幽默回答成為近期熱話。
早前位台灣男網友在日本旅遊時，於富士山前拍照留念，卻意外地「捕捉」到了香港歌手雲浩影。這張照片被上傳到社交媒體後，立即引起了網友的熱烈討論，最後就連雲浩影本人也看到了這張照片，更親自幽默地回應「影到我 plz del」。
2025年最新潮語｜2. 觀濱
所謂「觀濱」實際上是指「觀塘海濱」，到底一個地方為何會成為潮語？事緣去年除夕夜有大量年輕人去觀塘海濱倒數，但當中有不少人進行所謂的「Free Hug」和「Free Kiss」活動，甚至有指有人在海濱公廁內進行性行為，以致觀塘海濱瞬間紅遍網絡，被網民稱之為「Gen Z 蘭桂坊」；而由於蘭桂坊一般被人簡稱為「老蘭／落坊」，所以觀塘海濱也就被簡稱成「觀濱」，成為新一代人的「蒲點」。
2025年最新潮語｜3. Free kiss/Free hug
由於「觀濱」成為新一代潮語，「Free Hug」和「Free Kiss」也因為除夕夜當晚的熱話而成為新一代潮語。不少網民會用「Free Hug／Free Kiss」來形容年輕一代的交友方法，甚至帶有揶揄「濫交」的意味在其中。
2025年最新潮語｜4. 你7街訓
何伯與何太因為《東張西望》的報導，而成為香港的「風雲人物」，因此其一舉一動引起不少網民。在一次直播中，何太激動鬧爆何伯：「你7街瞓，唔好再跟住我。你咁樣爆自己行蹤，激到我幾嬲，係咪想我同你離婚？」，就這樣「你7街瞓」就成為近期潮語。
2025年最新潮語｜5. KAM
「KAM」已經在Threads流行一時，但熱度仍然未有減退，甚至開始逐漸成為日常用語。「KAM」可大致分為2個意思，KAM L可指一個人行為奇怪，KAM4則形容事件十分尷尬！
2025年最新潮語｜6. 我知道扑嘢好爽但…
最近「我知道扑嘢好爽但…」這一句又再於Threads上變得流行，網民發帖時在文章首句用上這一句，其帖文瞬間就會受到廣傳，不論真正的內容是甚麼都能夠獲得「流量密碼」。
2025年最新潮語｜7. 我算唔算已經贏左99%香港人
情況與「我知道扑嘢好爽但…」相似，網民發帖時在文尾用上這一句，其帖文瞬間獲得「流量密碼」而受到廣傳，同時容易引起其他網民留言討論。
2025年最新潮語｜8. 望周知
情況與前面2個潮語相似，網民發帖時在文尾用上這一句就會獲得「流量密碼」而受到廣傳，同時容易引起其他網民留言討論。不過「望周知」通常用於強調某個訊息的重要性，並希望該訊息被廣泛地注意和理解，甚至並不限於網上討論，多年來「望周知」都用於需要確保信息達到所有相關人員的情境，如公告、通知或重要消息的傳遞。在辦公室、學校、政府或任何公共機構的官方文件和溝通中，使用「望周知」來強調信息的重要性和必須被廣泛理解的需求。
2025年最新潮語｜9. Crush/沉船
「Crush」主要是形容自己對暗戀對象的稱呼，可以理解成暗地裡迷戀對方的形容詞；往年主要流行於國外論壇和社交平台，但近年逐漸成為香港年輕一代的潮語，不時都會與「沉船」一起混搭使用。「沉船」一詞早於多年前已經有網民使用，過往主要形容嫖客在召妓後對妓女產生感情；但近年就越來越多年輕人使用「沉船」，形容自己對心儀對象愛得無法自拔的感情。兩者不時都會混搭使用。
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2025年最新潮語｜10. 老Best
「老Best」是老友、好朋友的意思，從「Best Friend」變化而來，與「bff」、「fam」意思相似。
2025年最新潮語｜11. sldpk
「sldpk」意指笑到跌倒在街上，「笑X到X街」的英文釋音，是一種髒話版本的搞笑表達方式，形容某件事非常搞笑。去年MIRROR成員姜濤﹑呂爵安（Edan）和李駿傑（Jeremy）開Live和粉絲進行互動，姜濤不知Threads潮語「SLDPK」意思，Edan竟解釋為「成龍打保錡」，令姜濤一臉錯愕，甚至有IG上認老：「我感覺跟唔到而家啲後生仔…第一次聽…終於明咩叫…SLDPK」。
早前Jeremy都有問Edan「咩係SLDPK？」隨即引嚟大表哥Stanley同193「上水」。Stanley仲話：「你醒啲得唔得呀，下次問我嘛！」Jeremy即質疑對方唔識，點知再畀位大表哥入：「我呢啲潮童，真係識！」但Jeremy都唔係省油的燈，即刻嚟個反擊：「宜家仲會有人用潮童㗎？」SLDPK！
2025年最新潮語｜12. 唔識就問
「唔識就問」源於台灣網民「不懂就問」的網絡用語，再翻譯成廣東話而成。顧名思義，就是網民對於某些人事物沒有充足理解時，於網上發文詢問他人的「流量密碼」，逐漸成為新一代潮語。
2025年最新潮語｜13. 點部署
「點部署」主要是網民有難題想詢問大家意見時使用，而近年年輕一代會用「點部署」代替一般較正式的發問。
2025年最新潮語｜14. I仔/E仔
其實也就是「I人/E人」的變化版，源於「MBTI性格測試法」的16種性格，其中最簡單亦最多人提及的是精力支配維度上I與E的區分，內向型稱為I人，外向型則被稱為E人。因此，一旦有新朋友聚會，通常自我介紹都會自報I定E！
2025年最新潮語｜15. 打羽毛球
「打羽毛球」早前因為教育局更新性教育的教材而成為城中熱話，教材中包括引導學生填寫「承諾書」，承諾會控制性幻想或性衝動，拒絕婚前性行為；又舉例如果男生與女生獨處一室，並出現性衝動時，可以選擇「立即離開現場」，或「一起到運動場打羽毛球等」。結果「打羽毛球」在網絡上逐漸成為「進行性行為」的代名詞。
2025年最新潮語｜16. Chill Guy
最近一隻「Chill Guy」狗狗迷因（Meme）成為社交媒體的熱話，逐漸成為年輕一代形容「佛系」的代名詞及潮語。其實「Chill Guy」是2023年由一位美國藝術家Phillip Banks所創作，隨後逐漸在歐美的社交媒體上流行，及後影響至亞洲地區的社交媒體。「Chill Guy」代表著一種「佛系」生活態度，這種隨遇而安的形象逐漸引起了Gen Z的廣泛共鳴。