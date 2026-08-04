愛回家｜安Bon痛心吻別 「蔥頭」一舉動遭洗版指責「傷口上灑鹽」 批情商智商雙低
廣告
《愛．回家之開心速遞》最新一集播出震撼劇情，備受觀眾喜愛的「安Bon」CP迎來令人心碎的結局，安仔與Bonnie在碼頭深情吻別後正式分道揚鑣。正當大批劇迷沉浸在悲傷情緒之際，飾演「蔥頭」的丘梓謙卻在社交平台發布了一段極具爭議的幕後花絮影片，其輕佻的舉動瞬間引爆全網怒火，惹來排山倒海的公審與指責，背後觸發點竟源於一句惹火留言。
丘梓謙上載安Bon吻戲花絮秒辣㷫網民
飾演「蔥頭」的丘梓謙在社交平台上載了一段絕密影片花絮，畫面清楚可見「金城安」與「Bonnie」正在拍攝深情擁吻的戲份。令人意想不到的是，他竟然為這段影片配上「Why」一字，此舉瞬間點燃了忠實劇迷的怒火。大量觀眾認為他的行為等同在大家傷口上灑鹽，批評其表情管理極度差劣，完全像是在向金城安囂張地宣示主權，暗示自己才是最終贏家。
愛回家劇組對公審風波暫保沉默
隨着網民的怒火越演越烈，公審風波已經由社交平台蔓延至多個討論區，甚至有網民貼出教學呼籲大家採取實際行動。然而，面對如此洶湧的群情，《愛．回家之開心速遞》團隊及相關演員至今暫時未對本次爭議作出任何正式回應。無綫電視官方部門亦未有就網民揚言罷睇及取消收費頻道的威脅發表聲明，令這場因為劇情與社交平台發文引發的風波持續發酵。
金城安為救情敵與Bonnie徹底緣盡
回顧這段糾纏不清的三角關係，編劇早前特意安排「安Bon」假結婚的情節，不斷派糖試圖滿足觀眾復合的期望。可惜在最新一集劇情迎來急轉彎，安仔為拯救被困的蔥頭，不惜通過考核成為吳旺達首長級官員以行使特赦權。最終安仔約Bonnie到碼頭真情剖白，無奈說出「其實我幻想過好多次點樣同你結婚，但係我從來冇幻想過點樣同你離婚」，兩人親吻解除婚姻程序後蔥頭隨即現身相擁，正式宣告舊情復合無望。
劇迷洗版狂轟丘梓謙情商智商雙低
怒不可遏的網民瘋狂湧入留言區洗版，直斥丘梓謙「情商智商雙低」，更有激進觀眾留言炮轟「喺套劇裏面，安仔贏晒；喊現實，你輸晒」。不少人苦勸他應該主動放手成全這對經典熒幕情侶，直指Bonnie心裡只有安仔。這股怨氣更化為實際抗議行動，有網民公開展示發送給TVB投訴部門及對外事務科的電郵截圖，強烈要求無綫嚴肅跟進，甚至揚言要向通訊事務管理局投訴，直斥劇集已經淪為傷心速遞。
資料或影片來源：原文刊於新假期