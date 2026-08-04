愛回家｜安Bon痛心吻別 「蔥頭」一舉動遭洗版指責「傷口上灑鹽」 批情商智商雙低

《愛．回家之開心速遞》最新一集播出震撼劇情，備受觀眾喜愛的「安Bon」CP迎來令人心碎的結局，安仔與Bonnie在碼頭深情吻別後正式分道揚鑣。正當大批劇迷沉浸在悲傷情緒之際，飾演「蔥頭」的丘梓謙卻在社交平台發布了一段極具爭議的幕後花絮影片，其輕佻的舉動瞬間引爆全網怒火，惹來排山倒海的公審與指責，背後觸發點竟源於一句惹火留言。