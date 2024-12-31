愛回家｜網傳角色每集人工 呢位男一拍1星期穩袋4萬2 潛水女星激罕現身回應

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》2017年開播至今已經將近2500集，長做長有更已經成為唔少觀眾每晚必睇嘅劇集！不過近年TVB掀起離巢潮，唔少劇中角色都逐一離開劇組，令大家感到十分可惜！近日網上就流傳一張多個角色每集人工嘅列表，不過片酬就竟然相差天同地，有該劇演員罕有現身回應人工真相！

