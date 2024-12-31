愛回家｜網傳角色每集人工 呢位男一拍1星期穩袋4萬2 潛水女星激罕現身回應
愛回家｜網傳多個角色每集人工有對比
近日網上流傳一張多個《愛回家》角色每集人工嘅列表，當中更將多位演員區分為男一及女一等界別，並貼出其預測嘅每集人工。列表中演員們嘅人工大不同，當中叫價最高嘅係歐陽震華嘅$22,750，其次人工最高嘅分別係列為男一嘅劉丹（飾 熊樹根）$6,000、男三周嘉洛（飾 金城安）$5,750以及男二單立文（飾 熊樹仁）$5,500。
不過有叫價最高就當然有叫價最低，列表當中何晉樂（飾 龍舟）嘅每集人工就竟然顯示為$0，令唔少網民都直言好震驚！
愛回家｜「池美麗」回應網傳拍劇人工
37歲的鍾凱琪因在《愛．回家之開心速遞》中飾演「池美麗」一角而成功入屋。在劇情中被安排去日本學廚後，自2021年起便暫時未再在劇集中露面。對於網傳拍劇人工，「池美麗」亦罕有現身回應：「其他人我唔知，但我可以好肯定我的不正確。」池美麗否定自己每集人工係500元，但她就冇講真實片酬係幾多，只亦感謝公司畀機會，更表示「人工當然希望高啲啲」。
愛回家｜網民連環猜測人工極參差原因
對於網傳嘅每集人工，隨即就引來唔少網民熱議：「根叔拍足一星期係咪淨袋4萬2」、「乜得有個做義工唔收錢咁偉大呀！」、「素素人工貴過女一？」、「啲植入式廣告咁重手，每人5000都畀得起啦」
不過亦有唔少網民表示質疑：「可信程度好低」、「加多個零就差唔多」、「我真係信特約$500，因為我都做過臨時演員真係得最低工資，而且剪到出場機會一個鏡頭都冇」、「一睇就知假啦」
TVB娛樂台主播朱斐斐拍片爆藝人身價 唔怕得罪公司 片酬最高嘅係呢位花旦
TVB藝訓班出身的朱斐斐入行已有11年，雖然出演超過80套劇集，但星途麻麻，飾演的都是閒角。朱斐斐於2022年開始擔任TVB娛樂新聞台主播，不過佢就在小紅書大大爆TVB藝人身價，仲叫網民一齊估邊個先係片酬最高嘅藝人。
TVB主播朱斐斐抖音大爆藝人身價
近日TVB娛樂新聞台主播朱斐斐拍片大爆TVB藝人身價，喺片中爆料指視帝視后一集片酬大概都有4至5萬，最多就有7至8萬，仲大爆片酬最高嘅藝人就係鍾嘉欣：「片酬高的藝人還是有的，你們猜下會是誰呢？係呀，就係鍾嘉欣。聽講佢嗰時排《星空下的任醫》一部劇就已經有成300萬港幣。不過她當時呢好像拍了4個月吧，這麼一算她日薪也有2萬，喺TVB已經係天價。」朱斐斐更透露TVB拍劇一集預算大概只有100萬，自己當年喺訓練班拍戲一個月都只係收到車馬費。
內地網民：TVB趕緊倒閉吧
朱斐斐小紅書嘅影片一出街，即刻惹來大批內地網民留言。唔少網民都話TVB太孤寒，難怪TVB藝人都會離巢北上搵錢，仲有網民話TVB藝人比內地網民更有顏值同演技，留喺TVB實在係委屈咗佢哋：「工資咁低，難怪個個都北上啦~ 離巢果啲早就賺到笑。」、「別的不說，TVB演員的專業能力、演技真的扛扛的。」、「趕緊倒閉吧 TVB扣得要死」。