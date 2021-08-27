張明偉IG突然宣布告別《愛回家》佐治　一張合照露過檔玄機？

在《愛·回家之開心速遞》中演補習天王的「佐治」張明偉，日前在IG突然宣布告別劇集，結束3年多的「佐治」生涯，雖然有不少粉絲都話唔捨得，不過亦有網民支持他繼續追尋音樂夢，並留言道：「期待喺ViuTV見到你」。

文：東方新地 ｜圖：張明偉 IG、TVB截圖