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張明偉IG突然宣布告別《愛回家》佐治　一張合照露過檔玄機？

東方新地 - 娛聞

在《愛·回家之開心速遞》中演補習天王的「佐治」張明偉，日前在IG突然宣布告別劇集，結束3年多的「佐治」生涯，雖然有不少粉絲都話唔捨得，不過亦有網民支持他繼續追尋音樂夢，並留言道：「期待喺ViuTV見到你」。

文：東方新地 ｜圖：張明偉 IG、TVB截圖

《愛·回家之開心速遞》中演補習天王的「佐治」張明偉（圖片來源：張明偉 IG）
《愛·回家之開心速遞》中演補習天王的「佐治」張明偉。（圖片來源：張明偉 IG）

突然宣布告別《愛回家》

在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演補習天王的「佐治」張明偉曾與同劇池子孝（阮政峰飾）組Hehe情侶檔，又應監製要求在角色造型上要有林作feel，而用心留意林作的訪問，做足功課以一頭亂髮及流利英語成功「入屋」。不過日前張明偉在IG突然宣布告別劇集，留言道：「其實我做George不知不覺3年有多，一路都有follow大家嘅留言。無論好同壞，都俾咗好多靈感同意見我思考點樣進步，務求令呢個角色有娛樂性而且夠貼地。衷心多謝你哋每一位支持，希望大家日後留意我其他作品，有緣再見」。

（圖片來源：）
張明偉日前突然宣布告別《愛回家》。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
張明偉IG發文。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
張明偉（右下）結束3年多的「佐治」生涯。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
張明偉應監製要求在角色造型上要有林作feel，所以做足功課以一頭亂髮及流利英語終於成功「入屋」。（圖片來源：TVB截圖）

與MIRROR合照

其實張明偉告別《愛回家》早已有跡可尋，現年31歲的他一直醉心音樂，本身是創作歌手，亦是樂隊「Charming Way」的主音及結他手，早前有份出演於旺角麥花臣場館舉行的《大世代OVERLAP》音樂會，完騷後更與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）及柳應廷（Jer）於後台合照，並在IG寫道「不要羨慕哥」及「#鏡粉表示好興奮#香港樂壇加油」。當時已有網民留言：「方丈好小氣的」、「你同貴公司滿約嗎？有啲擔心你呀」、「我驚你po完返唔到愛回家」等等，點知粉絲竟然一語成讖，兩星期後張明偉突然宣布告別《愛回家》。

張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
張明偉一直醉心音樂（圖片來源：張明偉 IG）
（圖片來源：張明偉 IG photo by@kenneviaphotography）
日前有份出演於旺角麥花臣場館舉行的《大世代OVERLAP》音樂會。（圖片來源：張明偉 IG photo by@kenneviaphotography
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
完騷後更與MIRROR成員李駿傑（Jeremy）及柳應廷（Jer）於後台合照。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
粉絲留言。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
粉絲留言。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
粉絲留言。（圖片來源：張明偉 IG）

網民：期待ViuTV見到你

張明偉家境富裕，父親及哥哥都是法律界專業人士，媽媽是英文老師，入行初期曾被被標籤為「玩玩吓」的二世祖。不過張明偉肯由低做起，入行八年由行行企企的角色，直至《愛回家》的「佐治」一角，憑自己努力成功「入屋」實在難得。所以當張明偉宣布告別「佐治」生涯後，有不少粉絲都話好唔捨得，但亦有網民支持他繼續追尋音樂夢，紛紛留言為他打氣：「離開會有更好發展」、「你喺音樂發展應該會更好」、「期待ViuTV見到你」等等。

張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
張明偉家境富裕，父親及哥哥都是法律界專業人士，媽媽是英文老師。（圖片來源：張明偉 IG）
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入行八年由行行企企的角色，直至《愛回家》的「佐治」一角，憑自己努力成功「入屋」實在難得。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
網民留言。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
網民留言。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
網民留言。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
網民留言。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
網民留言。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
網民留言。（圖片來源：張明偉 IG）
張明偉IG突然宣布告別《愛回家》　與MIRROR合照過檔ViuTV？
網民留言。（圖片來源：張明偉 IG）

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