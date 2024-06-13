愛回家｜何晉樂三房兒子Joe正式現身 獲觀眾大讚演出有喜感
第2305集講到，敢威(羅樂林)赴英國洽談生意，原本生意已被雷公(白彪)搶去，全因Joe(何晉樂)的功勞才讓敢威反敗為勝。力蓮(林淑敏)擔心Joe一直隱藏欲當繼承人的野心，不禁視他為威脅。另一方面，天娥(樊亦敏)不慎牽涉入投資騙局，大批受害者向天娥追討賠償！接龍及後發出聲明，稱龍家眾人與騙案無關，文中卻沒有提到天娥，疑要與天娥撇清關係。天娥不敢見敢威，同時要避開那批受害者，只好找地方暫避。天娥無計可施，唯有致電向Joe求救……
敢威嘅英國之行
敢威（羅樂林）呢排真係忙到飛起，因為要飛去英國冶基郡同個地產大亨傾生意。原本一切順風順水，但點知臨門一腳竟然俾雷公（白彪）攞晒風頭，生意差啲就咁冧咗！敢威氣炸之餘，大家都以為今次真係大鑊啦。
Joe嘅秘密武器
但係！就係呢個時候，Joe（何晉樂）出場咯！原來Joe早有準備，佢用咗自己嘅智慧同魅力，成功說服大龍先生，喺雷公手上攞番呢單生意。敢威見到自己嘅仔咁叻，開心到冇朋友，仲派手信俾大家添！
不過，力蓮（林淑敏）就冇咁開心啦。佢開始懷疑Joe係咪一直暗中策劃，要爭接龍繼承人嘅位。力蓮擔心Joe會成為自己嘅威脅，搞到佢日日都諗住點樣防範。另一方面，天娥（樊亦敏）就真係大鍋喇！撞到投資騙局，仲畀大批受害者湧住嚟追討賠償，搞到天娥真係走投無路。接龍立即發出聲明，澄清龍家眾人同騙案無關，但偏偏冇提到天娥，似乎係想撇清關係。天娥知道自己冇面見敢威，亦怕俾受害者圍攻，只好暫時搵地方避一避。走投無路嘅天娥，唯有打電話向Joe求救，睇吓Joe會唔會幫佢解圍。
觀眾讚同一角色好登對
觀眾留言支持，留言表示：「今集終於見到三太個仔阿Joe」「搵阿Rock做阿Joe有種好童真嘅feel」「Joe同媽咪一樣咁cute」「Rock做得好自然」「Rock有好強喜感」亦有人覺得他的外形同之前王子涵飾演嘅騎呢秘書「蔡玉皎」好登對，不過可惜王子涵已離巢，無緣組成CP。