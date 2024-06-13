愛回家｜何晉樂三房兒子Joe正式現身 獲觀眾大讚演出有喜感

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》一向都有唔少新血加入劇組，早前「細龍生」鄭世豪離巢後，網友好驚「大小姐」林淑敏會獨大。不過最新一集講到，三房兒子龍舟（阿Joe）終於出現，並由《聲夢》出身的何晉樂飾演，唔少觀眾似乎幾buy佢嘅表現！

