何沛珈

愛回家｜何沛珈姣精上身重現《官人我要》 西門慶專業戶單立文睇到流晒口水

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《愛回家之開心速遞》第1716集，飾演細龍生（鄭世豪飾）女友Luna的何沛珈（Roxanne）再度辣登場，今次仲姣精上身，對方仲要唔係鄭世豪，而係單立文！

何沛珈 上演一幕《官人我要》！
上演一幕《官人我要》！（圖片來源：《愛回家》截圖）

第1716集劇情–何沛珈係姣精!?

自從何沛珈接替王子涵做秘書之後，鄭世豪的工作表現出色獲敢龍咁威（羅樂林飾）讚賞。然而，龍力蓮（林淑敏飾）心有不甘，還對何沛珈甚有微言，認為她實是個姣精，及後被KC（歐瑞偉飾）一言驚醒，想到對付鄭世豪的方法。

原來鄭世豪為了減輕壓力及提高工作效率，自願參加心理諮詢，過程中接受了催眠治療師的前世催眠，疑似意識到前世的身分，及後更發現證據，開始相信自己會如催眠治療師所言般難逃宿命，擔心何沛珈對他不忠！

鄭世豪對女友兼秘書何沛珈唔太信任！
鄭世豪對女友兼秘書何沛珈唔太信任！（圖片來源：《愛回家》截圖）

何沛珈化身潘金蓮色誘 西門慶專業戶

講到今集最亮眼的一幕，定非何沛珈色誘單立文莫屬！何沛珈今次擔任單立文的攝影模特兒，不斷擺出誘人姿勢，令單立文即時有瑕想！鏡頭一轉，影樓更加變成古裝房間，何沛珈化身潘金蓮坐在桌上，體態撩人，而單立文更加重拾自己的專業變成西門慶，向潘金蓮講一句：「快啲改口啦！」及後何沛珈嬌嗲的嚷著「官人」一聲，《官人我要》搬上TVB熒光幕！

何沛珈 今集何沛珈姣精上身！
今集何沛珈姣精上身！（圖片來源：《愛回家截圖》）
何沛珈 何沛珈大擺誘人姿態。
何沛珈大擺誘人姿態。（圖片來源：《愛回家截圖》）
何沛珈 竟然出手摸！
竟然出手摸！（圖片來源：《愛回家截圖》）
何沛珈 色眯眯的單立文。
色眯眯的單立文。（圖片來源：《愛回家截圖》）

網民都大讚佢演出自然呀！

做護士出身的26歲落選港姐何沛珈（Roxanne），自去年7月加入《愛·回家之開心速遞》做細龍生（鄭世豪飾）女友Luna，早前秘書蔡玉皎（王子涵飾）暫離《愛回家》劇組，何沛珈就成功上位，成為細龍生的新任秘書，仲再次跳了一段火辣的椅子舞！

《愛回家》何沛珈 升呢長駐角色

今年4月何沛珈飾演的蕭家千金Luna一度因「派帽」畀細龍生（龍力士），令觀眾以為她要離開《愛回家》，但到了5月，兩人已復合，當時何沛珈更跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生，睇到觀眾心心眼！今次相隔3個月，Luna再次出場，更有機會由客串升呢為長駐角色，原來因為王子涵飾演的秘書蔡玉皎要暫別《愛回家》劇組，所以細龍生就乘機請女友Luna做其新秘書，正式進駐威龍集團。

何沛珈 愛回家 但今次Luna的身影只出現在網上的八掛新聞報道上。
早前Luna曾被指「派帽」畀細龍生。（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 愛回家 龍家聚餐時講到Luna被影到同雷公侄仔NG一齊行超市買餸。
王子涵飾演的秘書蔡玉皎日前宣布要暫別《愛回家》劇組，令Luna有機會上位。（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 愛回家 今年5月，Luna為求復合，跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生。
今年5月，Luna為求復合，跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生。（圖片來源：《愛回家》截圖）
何沛珈 愛回家 當時Luna穿著漁網絲襪，仲玩埋腿張開，網民都大讚非常火辣！
當時Luna穿著漁網絲襪，仲玩埋腿張開，網民都大讚非常火辣！（圖片來源：《愛回家》截圖）

Luna跳舞求復合片段：

何沛珈入行兩年Job接Job

現年26歲的何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）是2020年落選港姐，加入無綫僅2年已備受重用，自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，早前更曾客串加盟《學是疫學非》，主持工作多籮籮。拍劇方面，除了《愛回家》外，她近日更接拍了新劇《寵愛Pet Pet》，飾演獸醫護士謝嘉嘉。

愛回家 何沛珈 何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強佳麗。
何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強佳麗。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 佢喺《醫醫，我不想再病了》入面叫做「流姑娘」。
在節目《醫醫，我不想再病了》中，何沛珈扮演「流姑娘」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 正在拍攝的新劇《四十二章經》中，何沛珈首次飾演一個有中英文全名的角色：林若寶Carmen，睇戲服似乎又做番護士老本行。
早前何沛珈曾透露有份拍攝新劇《四十二章經》，劇中她首次飾演一個有中英文全名的角色：林若寶Carmen，睇戲服似乎又做番護士老本行。（圖片來源：[email protected]

何沛珈當年為選港姐唔做護士

《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。其實唔少落選港姐都會選擇加入無綫發展，成功打入最後5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，睇嚟已無悔放棄做護士嘅決定。

愛回家 何沛珈 何孟珊為了選港姐而辭去護士一職。
何沛珈（前名何孟珊）當初為了選港姐而辭去護士一職。（圖片來源：TVB截圖）
愛回家 何沛珈 身高171cm的何孟珊，為參選而辭去護士一職，又努力減肥同練舞，誓以最佳狀態示人。
何沛珈本身都有「舞功」底，曾學過6年中國舞，在港姐決賽中表演水袖舞時亦曾大獲好評。（圖片來源：新傳媒照片庫）
愛回家 何沛珈 穿上護士袍的何孟珊
穿上護士袍的何沛珈。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 何沛珈曾經分享過自己的童年照片，更自認她當時「很脹」。
何沛珈曾經分享過自己的童年照片，更自認她當時「很脹」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 《東張西望》新女加盟 落選港姐何孟珊處女下海做主持
落選港姐何沛珈選擇留喺演藝圈繼續追夢。（圖片來源：[email protected]
愛回家 何沛珈 唔知有冇機會睇佢拍埋《3日2夜》呢？
何沛珈身形好Fit！（圖片來源：[email protected]
愛回家 Keep Fit有成的何沛珈不時在社交網大騷結實的纖腰。
Keep Fit有成的何沛珈不時在社交網大騷結實的纖腰。（圖片來源：[email protected]
愛回家 網友都大讚何沛珈「瘦咗又fit咗」！
網友都大讚何沛珈「瘦咗又fit咗」！（圖片來源：[email protected]
何沛珈 愛回家 身高171cm的何孟珊有一對大長腿。
身高171cm的何孟珊有一對大長腿。（圖片來源：[email protected]
愛回家 早前趁著26歲生日，何沛珈亦有在社交網向粉絲大派福利！
早前趁著26歲生日，何沛珈亦有在社交網向粉絲大派福利！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、《愛回家》截圖、新傳媒照片庫

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