愛回家｜何沛珈姣精上身重現《官人我要》 西門慶專業戶單立文睇到流晒口水
第1716集劇情–何沛珈係姣精!?
自從何沛珈接替王子涵做秘書之後，鄭世豪的工作表現出色獲敢龍咁威（羅樂林飾）讚賞。然而，龍力蓮（林淑敏飾）心有不甘，還對何沛珈甚有微言，認為她實是個姣精，及後被KC（歐瑞偉飾）一言驚醒，想到對付鄭世豪的方法。
原來鄭世豪為了減輕壓力及提高工作效率，自願參加心理諮詢，過程中接受了催眠治療師的前世催眠，疑似意識到前世的身分，及後更發現證據，開始相信自己會如催眠治療師所言般難逃宿命，擔心何沛珈對他不忠！
何沛珈化身潘金蓮色誘 西門慶專業戶
講到今集最亮眼的一幕，定非何沛珈色誘單立文莫屬！何沛珈今次擔任單立文的攝影模特兒，不斷擺出誘人姿勢，令單立文即時有瑕想！鏡頭一轉，影樓更加變成古裝房間，何沛珈化身潘金蓮坐在桌上，體態撩人，而單立文更加重拾自己的專業變成西門慶，向潘金蓮講一句：「快啲改口啦！」及後何沛珈嬌嗲的嚷著「官人」一聲，《官人我要》搬上TVB熒光幕！
網民都大讚佢演出自然呀！
做護士出身的26歲落選港姐何沛珈（Roxanne），自去年7月加入《愛·回家之開心速遞》做細龍生（鄭世豪飾）女友Luna，早前秘書蔡玉皎（王子涵飾）暫離《愛回家》劇組，何沛珈就成功上位，成為細龍生的新任秘書，仲再次跳了一段火辣的椅子舞！
《愛回家》何沛珈 升呢長駐角色
今年4月何沛珈飾演的蕭家千金Luna一度因「派帽」畀細龍生（龍力士），令觀眾以為她要離開《愛回家》，但到了5月，兩人已復合，當時何沛珈更跳了一場火辣的椅子舞，來色誘細龍生，睇到觀眾心心眼！今次相隔3個月，Luna再次出場，更有機會由客串升呢為長駐角色，原來因為王子涵飾演的秘書蔡玉皎要暫別《愛回家》劇組，所以細龍生就乘機請女友Luna做其新秘書，正式進駐威龍集團。
Luna跳舞求復合片段：
何沛珈入行兩年Job接Job
現年26歲的何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）是2020年落選港姐，加入無綫僅2年已備受重用，自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神，之後又以護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》引起網民關注，早前更曾客串加盟《學是疫學非》，主持工作多籮籮。拍劇方面，除了《愛回家》外，她近日更接拍了新劇《寵愛Pet Pet》，飾演獸醫護士謝嘉嘉。
何沛珈當年為選港姐唔做護士
《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。其實唔少落選港姐都會選擇加入無綫發展，成功打入最後5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，睇嚟已無悔放棄做護士嘅決定。
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