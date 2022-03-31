愛回家｜倪嘉雯兒童節目主持升呢做主角 獲封港版吉高由里子
倪嘉雯《愛回家》出現次數多達25次
加入無綫僅兩年，倪嘉雯過去在《愛‧回家之開心速遞》的出現次數已多達25次，角色包括有《慌張西望》女主持、《KRC630》記者、網台主持及模特兒等，而她今次飾演的角色難得有名有姓，為《爆周刊》的娛樂記者車雯，英文名同樣是Carmen，經過今次升呢做一集主角後，相信這個記者Carmen將會成為《愛回家》的固定角色之一。
《愛回家》全集得4名演員
相信是因為疫情關係，《愛回家》日前一集的演員名單只有4人，除了滕麗名和倪嘉雯外，只有「游生」袁文傑和《愛回家》的「御用賊人」謝可逸。該集劇情講到熊尚善意外發現記者Carmen遭賊人迷魂搶劫，於是高聲呼救，結果被賊人一刀插入腹部，受傷昏迷。醒來後熊尚善發現自己和Carmen進入了一個只有她們兩人的異度空間。
向經典電影劇集「致敬」？
網民紛紛討論這集《愛回家》劇情，似「致敬」電影《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》以及日劇《今際之國的有栖》等，亦有指這集劇情是在為即將在4月4日開播的無綫劇《金宵大廈2》作預告。
黑長直look驚艷網民
忽然升呢做半個主角的倪嘉雯，網民都大讚好驚喜，特別是在醫院放下長髮一幕，網民紛紛表示「長髮look大愛」、「非常正」、「勁pure勁ture」、「好有仙氣」等等，但亦有網民指倪嘉雯把聲太尖，感覺有點刺耳。
《愛回家之開心速遞》第1549集｜失落於迷離境界：
獲封港版吉高由里子
現年26歲的倪嘉雯（Carmen）自2020年簽約成為無綫藝員，由於樣子、氣質甚至連聲線都被指激似陳自瑤，曾有「嫩版YoYo」之稱。今次演出後，有網民更她貌似「白滑版Ca姐」、「港版吉高由里子」等。
對此倪嘉雯在接受傳媒訪問時，笑言以前都有人話過她似吉高由里子，她覺得係讚美，好開心可以似對方，又提到有人讚她似龔嘉欣和陳自瑤等等女星，都令她好開心。
兒童節目化身「甜品公主」
倪嘉雯加入兒童節目《Hands Up》做主持已有一年，更在遊戲環節化身為「甜品公主」，而為觀眾所熟悉，被問到鍾意做主持還是演員，倪嘉雯笑指做主持讓她在說話同轉數方面都學到好多嘢，而做演員就能演出不同角色，好有趣和有挑戰性，因此兩樣她都好鍾意做。
倪嘉雯唔介意TVB人工低：青春就係本錢
有網民好奇問：「TVB咁低人工，點解都咁多女仔去做，份糧都唔知夠唔夠開飯？」倪嘉雯就回答首先好謝屋企人支持她做自己鍾意做的事，她也很慶幸能夠搵到自己鍾意做的事，並以此為自己職業，加上她自覺仲算後生，認為青春就係本錢，可以趁自己仲有青春去追夢。
感激滕麗名教做戲
倪嘉雯又表示睇番自己今次的演出，覺得仲有進步和改善的空間空間，會繼續努力，她又感激指阿滕（滕麗名）好肯教她，為她分析劇本，又在這一集中全程帶領著她，提醒了她好多事情，令她「袋咗好多嘢落袋」。
90後女神倪嘉雯曾演少女版劉佩玥 通宵探班模仿小動作
倪嘉雯去年在劇集《換命真相》中飾演劉佩玥少女版，與蔣家旻、鄧佩儀及陳庭欣在少女時代好好感情，不過因一次誤會令大家決裂四散﹗當中尤以飾演少女劉佩玥的倪嘉雯最為搶戲，舉手投足似足劉佩玥﹗上位有望的倪嘉雯五官標緻、皮膚白滑，甚為搶鏡，更被讚有仙氣！
倪嘉雯感謝劉佩玥教路
問到倪嘉雯神似之道時，她感激表示全靠劉佩玥（Moon）無私分享：「我有返廠睇阿Moon拍，試過睇通宵，盡量學佢嘅口頭禪、小動作同語氣。其實真係好感謝Moon，佢只要一有時間，就會同我分享佢點做個色，例如會成日撥頭髮，講嘢會好快，全靠佢我先吸收得咁快。有啲場口我唔知點做，我都會請教佢，佢都好好人會幫我分析。」Carmen又指是次是首度演出有名字的角色，更獻出了螢幕初吻，故拍攝時感到「雙倍緊張」。
倪嘉雯被微辣霍哥睇中
倪嘉雯2017年畢業於在香港中文大學主修生物學理學士課程，她曾經加入YouTube頻道「冬OT」擔任演員，亦曾被澳門微辣Manner藝人霍哥多次邀請出任《霍哥廚房》嘉賓，又曾與YouTuber黃浚銘（波仔）合作，並由2019年開始做兼職模特兒。
倪嘉雯同羅毓儀備受力捧
倪嘉雯自2020年4月加入無綫加入無綫電視，主持兒童節目《Hands Up》，及在《愛回家》演出，在《換命真相》與黎康祺（少女版鄧佩儀）、羅毓儀（少女版蔣家旻）、倪嘉雯（少女版劉佩玥）及吳天兒（少女版陳庭欣）情同姊妹。25歲羅毓儀比倪嘉雯早加入無綫，先後拍劇、主持《後生仔》、參加《好聲好戲》等備受力捧﹗