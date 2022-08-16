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愛回家｜78歲劉丹第五次做洪七公 單立文扮鵰竟然係1983年劉德華嗰隻？

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《愛．回家之開心速遞》最新一集由劉丹飾演嘅熊樹根做主角，大玩TVB經典劇多重宇宙概念，重演《上海灘》、《射鵰英雄傳》等名場面，呢次仲係劉丹第五次飾演洪七公添。

即睇《愛回家》最新劇情劇透
愛回家 劉丹於最新一集《愛回家》戴上高科技頸圈穿梭TVB多重宇宙。
劉丹於最新一集《愛回家》戴上高科技頸圈穿梭TVB多重宇宙。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）

劉丹穿梭TVB多重宇宙 《上海灘》許文強變許文祥

劉丹於最新一集《愛回家》中諸事不順，塞完車送貨被人鬧「咁老就唔好學人送貨」，想食蒸魚肉餅飯又賣晒，喺街見人派單張宣傳免費體驗唔同人生，貪小便宜嘅熊樹根跟手就上咗去「夢資源」試玩多重宇宙旅行。鏡頭一轉，劉丹就出現喺《上海灘》辦公室變成馮勁堯，正諗住可以做上海大亨歎世界，點知殺出許文祥（許家傑飾）同馮盈盈（林淑敏飾），許文祥更準備開槍射殺馮勁堯，場面混亂，但又睇得幾過癮。

愛回家 鏡頭一轉，劉丹就出現喺《上海灘》辦公室變成馮勁堯。
鏡頭一轉，劉丹就出現喺《上海灘》辦公室變成馮勁堯。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 劉丹諗住可以做上海大亨歎世界，點知遇上許文祥許家傑飾）話要開槍射殺佢。
劉丹諗住可以做上海大亨歎世界，點知遇上許文祥（許家傑飾）話要開槍射殺佢。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 《愛回家》版《上海灘》字宙，許文強改咗名做許文祥許家傑飾）。
《愛回家》版《上海灘》字宙，許文強改咗名做許文祥（許家傑飾）。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 劉丹亦於《愛回家》劇情《揸流灘》中扮演馮敬堯一角。
劉丹亦於《愛回家》劇情《揸流灘》中扮演馮敬堯一角。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）

劉丹5度演洪七公 華山論劍冇出劍！？

劉丹曾經喺1983年《射鵰英雄傳之東邪西毒》、《射鵰英雄傳之華山論劍》、《神鵰俠侶》、1994年版《射鵰英雄傳》同1995年版《神鵰俠侶》飾演洪七公一角，角色造型大致類同，都係以一頭長髮再加一撮長鬚示人。而呢集《愛回家》嘅洪七公戴上暗紅邊圓帽，就同1994年版《射鵰英雄傳》最似樣，有網民更笑言該帽子是否就是當那頂環保重用！「華山論劍」一幕，更爆笑地改咗喺麻將枱一決高下。

愛回家 劉丹第5次演洪七公。
劉丹第5次演洪七公。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 呢集《愛回家》嘅洪七公戴上暗紅邊圓帽，同1994年版《射鵰英雄傳》最似樣。
呢集《愛回家》嘅洪七公戴上暗紅邊圓帽，同1994年版《射鵰英雄傳》最似樣。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 劉丹於1994年版《射鵰英雄傳》飾演洪七公一角。
劉丹於1994年版《射鵰英雄傳》飾演洪七公一角。（圖片來源：《射鵰英雄傳》劇集截圖）
愛回家 洪七公劉丹飾）、東邪黃藥師羅樂林飾）、西毒歐陽峰盧宛茵飾）、一燈大師蔡國慶飾）「華山論劍」一幕，爆笑地將決戰舞台搬去麻將枱。
洪七公（劉丹飾）、東邪黃藥師（羅樂林飾）、西毒歐陽峰（盧宛茵飾）、一燈大師（蔡國慶飾）「華山論劍」一幕，爆笑地將決戰舞台搬去麻將枱。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 1976年飾演過佳視版郭靖嘅白彪，呢集突然現身拜見洪七公，時空真係亂晒籠。
1976年飾演過佳視版郭靖嘅白彪，呢集突然現身拜見洪七公，時空真係亂晒籠。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）

單立文造型多變最突出 扮完女人再扮動物

劉丹喺慈禧太后宇宙被陳師奶搶去宇宙旅行頸圈後，受困於清朝宇宙，熊家三姊妹熊尚善（滕麗名飾）、熊若水（呂慧儀飾）、熊心如（蘇韻姿飾）同熊樹仁（單立文飾）就出發去拯救劉丹，換上「丐幫」乞衣裝、官女服及旗袍等造型。而最突出就一定係單立文，佢唔單只扮太監，反串扮女人，仲著經典神鵰戲服上身，過足戲癮。有網民更笑言今次的神鵰造工較為差劣，與1983年劉德華版本嗰隻最似，留言謂「TVB到底有幾多隻鵰？」

愛回家 劉丹喺慈禧太后宇宙被陳師奶搶去宇宙旅行頸圈，受困於清朝宇宙。
劉丹喺慈禧太后宇宙被陳師奶搶去宇宙旅行頸圈，受困於清朝宇宙。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 熊家三姊妹熊尚善滕麗名飾）、熊若水呂慧儀飾）、熊心如蘇韻姿飾）今集換了多個造型，但都唔夠單立文突出。
熊家三姊妹熊尚善（滕麗名飾）、熊若水（呂慧儀飾）、熊心如（蘇韻姿飾）今集換了多個造型，但都唔夠單立文突出。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 單立文扮女人騷長腿超驚嚇。
單立文扮女人騷長腿超驚嚇。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 單立文扮太監，連把聲都變埋小春子tone。
單立文扮太監，連把聲都變埋小春子tone。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 單立文著經典神鵰戲服，過足戲癮。
單立文著經典神鵰戲服，過足戲癮。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）
愛回家 睇落同83年版嗰隻，真係有幾分相似。
造工返面，睇落同83年版嗰隻，真係有幾分相似。（圖片來源：《神鵰俠侶》截圖）
愛回家 古天樂1995年版嘅鵰係黑嘴。
古天樂1995年版嘅鵰係黑嘴。（圖片來源：《神鵰俠侶》截圖）
愛回家 《青春不要臉》都出過神鵰！
《青春不要臉》都出過神鵰，不過呢隻造工明顯仔細好多！（圖片來源：[email protected]_ting）
愛回家 不過再近啲，呢隻橙色眼又最似係豹哥嗰隻！
不過再近啲，呢隻橙色眼又最似係豹哥嗰隻！（圖片來源：《春青不要臉》截照）

即睇片重溫：

愛回家 滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿換上「丐幫」乞衣裝拯救劉丹。
滕麗名、呂慧儀、蘇韻姿換上「丐幫」乞衣裝拯救劉丹。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：《愛．回家之開心速遞》劇集截圖、《射鵰英雄傳》劇集截圖資料或影片來源：TVB (official)

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