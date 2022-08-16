愛回家｜78歲劉丹第五次做洪七公 單立文扮鵰竟然係1983年劉德華嗰隻？

《愛．回家之開心速遞》最新一集由劉丹飾演嘅熊樹根做主角，大玩TVB經典劇多重宇宙概念，重演《上海灘》、《射鵰英雄傳》等名場面，呢次仲係劉丹第五次飾演洪七公添。
劉丹穿梭TVB多重宇宙 《上海灘》許文強變許文祥
劉丹於最新一集《愛回家》中諸事不順，塞完車送貨被人鬧「咁老就唔好學人送貨」，想食蒸魚肉餅飯又賣晒，喺街見人派單張宣傳免費體驗唔同人生，貪小便宜嘅熊樹根跟手就上咗去「夢資源」試玩多重宇宙旅行。鏡頭一轉，劉丹就出現喺《上海灘》辦公室變成馮勁堯，正諗住可以做上海大亨歎世界，點知殺出許文祥（許家傑飾）同馮盈盈（林淑敏飾），許文祥更準備開槍射殺馮勁堯，場面混亂，但又睇得幾過癮。
劉丹5度演洪七公 華山論劍冇出劍！？
劉丹曾經喺1983年《射鵰英雄傳之東邪西毒》、《射鵰英雄傳之華山論劍》、《神鵰俠侶》、1994年版《射鵰英雄傳》同1995年版《神鵰俠侶》飾演洪七公一角，角色造型大致類同，都係以一頭長髮再加一撮長鬚示人。而呢集《愛回家》嘅洪七公戴上暗紅邊圓帽，就同1994年版《射鵰英雄傳》最似樣，有網民更笑言該帽子是否就是當那頂環保重用！「華山論劍」一幕，更爆笑地改咗喺麻將枱一決高下。
單立文造型多變最突出 扮完女人再扮動物
劉丹喺慈禧太后宇宙被陳師奶搶去宇宙旅行頸圈後，受困於清朝宇宙，熊家三姊妹熊尚善（滕麗名飾）、熊若水（呂慧儀飾）、熊心如（蘇韻姿飾）同熊樹仁（單立文飾）就出發去拯救劉丹，換上「丐幫」乞衣裝、官女服及旗袍等造型。而最突出就一定係單立文，佢唔單只扮太監，反串扮女人，仲著經典神鵰戲服上身，過足戲癮。有網民更笑言今次的神鵰造工較為差劣，與1983年劉德華版本嗰隻最似，留言謂「TVB到底有幾多隻鵰？」
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