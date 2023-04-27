愛回家丨23歲古佩玲五官進化驚變李佳芯 網民質疑走轉韓國靚幾倍
古佩玲晒歌喉兼靚樣
古佩玲日前在社交平台上載了一輯新相，相中的她應珠寶品牌邀請作公開演唱，她留言：「感謝邀請，好開心可以有機會唱歌。」自小熱愛唱歌的古佩玲選港姐前參加過《中國好聲音》，可惜因為升學及合約問題，最後沒有被選上，今次有得大展歌喉令她非常興奮，不過其美貌卻成為網民的焦點所在。
網民指撞樣林佳芯 懷疑古佩玲去過韓國
古佩玲平時走可愛清純路線，網民驚覺她的樣子與平時有分別，相中的她下巴變得尖尖，五官輪廓都好標緻，而且仙氣十足，看上去清減了不少的古佩玲連Baby Fat都冇埋，網民紛紛留言大讚她變靚「做乜靚了幾倍」、「去完韓國變咗Ali」、「去韓國翻來吖？個樣唔同曬」、「唔認得」等。不過亦有網民為古佩玲平反，指她只是換了個髮型所以唔同咗樣。
台下照力證古佩玲仙氣逼人
古佩玲樣子有變，有人會說是因為P圖與濾鏡的影響，不過古佩玲亦有上載當日上台前的照片，見到身穿同一露肩晚裝的她仙氣絕對逼人，沒有濾鏡下大頭照可見五官近乎完美。
傳古佩玲背後有大靠山 爸爸來頭極猛
有傳古佩玲當年參選香港小姐突然跑出，全因背後有強大靠山全力支持，所以帶挈她入行後極速上位，能夠在處境劇《愛回家之開心速遞》佔一席位，有指古佩玲的爸爸是內地富豪兼前幹部，背景實力非常雄厚，而古佩玲雖然曾經出面否認，但當時一問三不知的她亦漏口風表示自己有一個比她大10歲的哥哥，爸爸與哥哥二人均經營家族生意，看來出身亦非富則貴。
獲封新一代性感女神
古佩玲雖然細細粒，但其實身材出眾，她不時都會穿上低胸或貼身衣服展現身材，當中最經典的絕對是她在《2022年度香港小姐競選》時，以港姐身份初踏紅館舞台的她穿上一身low cut粉紅色禮服，獲讚猶如真人版Barbie。而她另一輯身穿桃紅色低胸的禮服亦是網民大愛，直指她的外貌完美得像AI人物，加上傲人身材，絕對稱得上是新一代性感女神。
《愛回家》中與風少有感情線
古佩玲自加入《愛回家》劇組後，曝光率越來越多，而人氣亦一直攀升，成功憑著劇中「神神化化」的角色「June」入屋。而早前劇情講到她經常到根叔（劉丹 飾）家吃飯，與同樣「老是常出現」的風少（陳浚霆 飾）疑似會有感情線，觀眾雖一直以為風少情定心如（蘇韻姿 飾），但自從心如被安排「離家」後，編劇疑似想將June及風少寫成一對，她的戲份亦越來越多。
選港姐黑馬姿態當選
現年23歲的古佩玲雖然年紀輕輕，但其實已入行4年，當年僅得19歲的她參選《2019年度香港小姐競選》，成為該屆最年輕的佳麗。雖然在競選前期的表現未算亮眼，但在決賽夜卻狀態大勇，最後更以黑馬姿態成功當選，成為2019年度港姐季軍，而同屆的冠、亞軍分別是黃嘉雯及王菲。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！