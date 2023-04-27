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愛回家丨23歲古佩玲五官進化驚變李佳芯 網民質疑走轉韓國靚幾倍

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19年港姐季軍古佩玲（Kelly）入行後即被無綫重用，憑「天才聯盟補習社」老師「June」一角長駐處境劇《愛．回家之開心速遞》，角色討好入晒屋，其清純可愛形象認真加分。日前古佩玲上載了多張出席公開活動時演唱的照片，相中的她五官變得更加標緻，勁有仙氣，有網民驚覺女神撞樣李佳芯。

古佩玲 古佩玲日前以一身高貴打扮出席珠寶公司的活動。
古佩玲日前以一身高貴打扮出席珠寶公司的活動。（圖片來源：[email protected]_）

古佩玲晒歌喉兼靚樣

古佩玲日前在社交平台上載了一輯新相，相中的她應珠寶品牌邀請作公開演唱，她留言：「感謝邀請，好開心可以有機會唱歌。」自小熱愛唱歌的古佩玲選港姐前參加過《中國好聲音》，可惜因為升學及合約問題，最後沒有被選上，今次有得大展歌喉令她非常興奮，不過其美貌卻成為網民的焦點所在。

古佩玲 這日古佩玲的髮型與往時好唔同，個樣亦唔同咗。
這日古佩玲的髮型與往時好唔同，個樣亦唔同咗。（圖片來源：[email protected]_）
古佩玲 古佩玲留言表示有機會唱歌好開心。
古佩玲留言表示有機會唱歌好開心。（圖片來源：[email protected]_）
古佩玲 古佩玲五官輪廓都好出，仲有陣陣仙氣，真係幾靚女。
古佩玲五官輪廓都好出，仲有陣陣仙氣，真係幾靚女。（圖片來源：[email protected]_）

網民指撞樣林佳芯 懷疑古佩玲去過韓國

古佩玲平時走可愛清純路線，網民驚覺她的樣子與平時有分別，相中的她下巴變得尖尖，五官輪廓都好標緻，而且仙氣十足，看上去清減了不少的古佩玲連Baby Fat都冇埋，網民紛紛留言大讚她變靚「做乜靚了幾倍」、「去完韓國變咗Ali」、「去韓國翻來吖？個樣唔同曬」、「唔認得」等。不過亦有網民為古佩玲平反，指她只是換了個髮型所以唔同咗樣。

古佩玲
（圖片來源：[email protected]_）
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台下照力證古佩玲仙氣逼人

古佩玲樣子有變，有人會說是因為P圖與濾鏡的影響，不過古佩玲亦有上載當日上台前的照片，見到身穿同一露肩晚裝的她仙氣絕對逼人，沒有濾鏡下大頭照可見五官近乎完美。

古佩玲 古佩玲的大頭照可見冇濾鏡下同樣秀麗。
古佩玲的大頭照可見冇濾鏡下同樣秀麗。（圖片來源：[email protected]_）
古佩玲 古佩玲連Baby Fat都冇埋。
古佩玲連Baby Fat都冇埋。（圖片來源：[email protected]_）

傳古佩玲背後有大靠山 爸爸來頭極猛

有傳古佩玲當年參選香港小姐突然跑出，全因背後有強大靠山全力支持，所以帶挈她入行後極速上位，能夠在處境劇《愛回家之開心速遞》佔一席位，有指古佩玲的爸爸是內地富豪兼前幹部，背景實力非常雄厚，而古佩玲雖然曾經出面否認，但當時一問三不知的她亦漏口風表示自己有一個比她大10歲的哥哥，爸爸與哥哥二人均經營家族生意，看來出身亦非富則貴。

古佩玲 網民大讚古佩玲係新一代性感女神！
網民大讚古佩玲係新一代性感女神！（圖片來源：[email protected]_）
古佩玲因加入《愛回家之開心速遞》而成功入屋。
古佩玲因加入《愛回家之開心速遞》而成功入屋。（圖片來源：[email protected]_）

獲封新一代性感女神

古佩玲雖然細細粒，但其實身材出眾，她不時都會穿上低胸或貼身衣服展現身材，當中最經典的絕對是她在《2022年度香港小姐競選》時，以港姐身份初踏紅館舞台的她穿上一身low cut粉紅色禮服，獲讚猶如真人版Barbie。而她另一輯身穿桃紅色低胸的禮服亦是網民大愛，直指她的外貌完美得像AI人物，加上傲人身材，絕對稱得上是新一代性感女神。

古佩玲 古佩玲經常在社交平台分享靚相，早前她身穿貼身白色短上衣及深色長褲，在學校的草地球場上擺pose影相，當中最吸睛的絕對是她的傲人身材在貼身上衣下表露無遺，獲一眾網民大讚「哪裡來那麼美的學生妹」、「健康又不失性感」！
古佩玲經常在社交平台分享靚相，早前她身穿貼身白色短上衣及深色長褲，在學校的草地球場上擺pose影相，當中最吸睛的絕對是她的傲人身材在貼身上衣下表露無遺，獲一眾網民大讚「哪裡來那麼美的學生妹」、「健康又不失性感」！（圖片來源：[email protected]_）
古佩玲 有網民指她的模樣好似AI。
有網民指她的模樣好似AI。（圖片來源：[email protected]_）

《愛回家》中與風少有感情線

古佩玲自加入《愛回家》劇組後，曝光率越來越多，而人氣亦一直攀升，成功憑著劇中「神神化化」的角色「June」入屋。而早前劇情講到她經常到根叔（劉丹 飾）家吃飯，與同樣「老是常出現」的風少（陳浚霆 飾）疑似會有感情線，觀眾雖一直以為風少情定心如（蘇韻姿 飾），但自從心如被安排「離家」後，編劇疑似想將June及風少寫成一對，她的戲份亦越來越多。

古佩玲 古佩玲在《愛回家》戲份愈來愈重。
古佩玲在《愛回家》戲份愈來愈重。（圖片來源：[email protected]_）
古佩玲 同樣風少疑似會有感情線。
同樣風少疑似會有感情線。（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

選港姐黑馬姿態當選

現年23歲的古佩玲雖然年紀輕輕，但其實已入行4年，當年僅得19歲的她參選《2019年度香港小姐競選》，成為該屆最年輕的佳麗。雖然在競選前期的表現未算亮眼，但在決賽夜卻狀態大勇，最後更以黑馬姿態成功當選，成為2019年度港姐季軍，而同屆的冠、亞軍分別是黃嘉雯及王菲。

古佩玲
（圖片來源：TVB《2019年度香港小姐競選》截圖）
古佩玲
（圖片來源：TVB《2019年度香港小姐競選》截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_、TVB《愛回家之開心速遞》劇照、TVB《2019年度香港小姐競選》截圖

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