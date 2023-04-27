愛回家丨23歲古佩玲五官進化驚變李佳芯 網民質疑走轉韓國靚幾倍

19年港姐季軍古佩玲（Kelly）入行後即被無綫重用，憑「天才聯盟補習社」老師「June」一角長駐處境劇《愛．回家之開心速遞》，角色討好入晒屋，其清純可愛形象認真加分。日前古佩玲上載了多張出席公開活動時演唱的照片，相中的她五官變得更加標緻，勁有仙氣，有網民驚覺女神撞樣李佳芯。