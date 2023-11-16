《愛回家》台慶後減產！要讓路畀綜藝科 網民盤點「收視皇牌」4大死症

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一週播足七集的安排自2019年尾開始，即使在疫情期間錄影廠為防疫暫停，這個播放頻率都未有改變，「一周七集」的部署亦令劇集快速突破2000集，不過這方式在無綫56周年台慶後，將會有改變，無綫為了力谷全新節目，《愛‧回家之開心速遞》終於要讓路⋯⋯