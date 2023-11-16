《愛回家》台慶後減產！要讓路畀綜藝科 網民盤點「收視皇牌」4大死症
《愛回家》台慶後減產！一周七集原來已經播足四年
《愛‧回家之開心速遞》自從2019年12月31日開始每星期一周七天無休播足七集，對劇組而言負荷頗大，去年疫情高峰期下，製作組仍要在防疫措施下滿足播放量，實在唔容易，日日播仍然保能每周劇集收視之冠，殊不簡單！
收視王牌長做長有 節目調動暫時告別周六黃金時段
之前一直有傳劇集將在突破2,000集後解散「大結局」，不過最後證實為「流料」，今年8月《愛回家》原有監製離職，仍無改變播足七日的安排，不過來到2023年尾，這個維持了接近四年的節目安排，終於要改變，有劇集Fans 觀察到無綫的節目調動公告，於討論區分享了以下消息：
《愛回家》為《亞洲超星團》逢周六晚破格讓路
原來TVB 為力谷全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，決定讓 《愛回家》暫時減產，由11月25日至明年1月27日周六停播播出，暫時消息是2024年1月29日起恢復星期一至日晚播放！
今次全新綜藝係無綫大製作，《亞洲超星團》將於優酷同步上線「國際版」，節目雲集65位來自內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等地嘅「超星練習生」，致力打造一隊具影響力男子組合。由於節目類型不同，預料有慣性收看 《愛回家》的觀眾會感到不習慣，至於原有觀眾能否「帶旺」《亞洲超星團》，則尚待觀察！
網民盤點「收視皇牌」4大死症
1.編劇刻意整走「龔燁」討喜角色
不少網民十分喜歡《愛回家》當中的幾對愛情線，尤其係「安Bon戀」、「龔水戀」等等，有網民留意到不少舊線已經戲份大減，質疑編劇有意整走討喜角色，更為龔燁討個說法：「想睇嘅龔燁同好多舊線都冇咗，難睇嘅後台人士就係咁塞比你，唔使只停星期六 成套劇摺埋佢啦」、「自從連結咗婚嘅龔燁都想整走被出差，已冇興趣再睇套劇」、「又冇咗龔燁，所以對這劇的興趣已減少」。
2.劇情暴走不知所謂
另外，有網民反映劇情暴走亦死因之一，未必個個接受到，有時大玩「西片世界」、「迷人pink lady」、「奇異博士」等等，「愈做愈爛，完全唔好睇，應該寫返多啲貼近現時香港嘅話題」、「一星期7日，演員鐵打咩？」、「編劇團隊都要休息」、「最好永遠停播，內容越來越不知所謂」。
3.硬捧自己友 珍姐被削權？
過往有人被逐出「家門」，包括「熊心如」蘇韻姿被踢出《愛回家》，都關高層曾勵珍事，更有網民大擔猜測對於皇牌劇讓路畀綜藝節目，可能與珍姐被削權有關，有人指：「係就好！佢粗暴干預劇情，硬捧自己友同後台人士，漠視觀眾喜好，套劇被佢一手玩爛！」、「佢應該退休吧！」
4.空降楊明逼觀眾罷睇
《愛回家》當日突然空降楊明登場，強行加插他飾演雷公（白彪 飾）的親生仔「虹豆沙湯遠」，當時觀眾群起叫「棄劇」，早前一集楊明突發辭職，觀眾誤會告別劇組，無奈空歡喜一場，不禁嘆道：「可唔可以唔好擺佢出嚟？，無限期唔睇。」、「有佢一集我就唔睇」、「劇本寫到佢係天下第一大好人，睇見都作嘔。」、「有楊明就唔睇」。
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