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《愛回家》台慶後減產！要讓路畀綜藝科 網民盤點「收視皇牌」4大死症

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TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》一週播足七集的安排自2019年尾開始，即使在疫情期間錄影廠為防疫暫停，這個播放頻率都未有改變，「一周七集」的部署亦令劇集快速突破2000集，不過這方式在無綫56周年台慶後，將會有改變，無綫為了力谷全新節目，《愛‧回家之開心速遞》終於要讓路⋯⋯

《愛回家》台慶後減產！一周七集原來已經播足四年

《愛‧回家之開心速遞》自從2019年12月31日開始每星期一周七天無休播足七集，對劇組而言負荷頗大，去年疫情高峰期下，製作組仍要在防疫措施下滿足播放量，實在唔容易，日日播仍然保能每周劇集收視之冠，殊不簡單！

愛回家 台慶 一周七集的安排下收視長期係冠軍，不過人來人往不時成為劇迷話題，劇中熊家三妹蘇韻姿去年尾被飛出劇組，回歸無期，租客古佩玲進駐，頗受爭議。
一周七集的安排下收視長期係冠軍，不過人來人往不時成為劇迷話題，劇中熊家三妹蘇韻姿去年尾被飛出劇組，回歸無期，租客古佩玲進駐，頗受爭議。（圖片來源：IG@andreaso_）
愛回家 台慶 楊明 安仔回歸《愛回家》後，劇情有不少驚喜，在第2131集路小小筆下的劇情，「安邦CP」激罕復合一幕，令觀眾感驚喜，可惜這劇情只在平行時空發生。
安仔（周嘉洛）今年9月回歸《愛回家》後推高收視，不少觀眾表示重拾追劇興趣，在第2131集「安Bon CP」激罕復合半分鐘，令觀眾感驚喜，可惜這劇情只發生在「路小小」筆下的創作時空。（圖片來源：TVB）

收視王牌長做長有 節目調動暫時告別周六黃金時段

之前一直有傳劇集將在突破2,000集後解散「大結局」，不過最後證實為「流料」，今年8月《愛回家》原有監製離職，仍無改變播足七日的安排，不過來到2023年尾，這個維持了接近四年的節目安排，終於要改變，有劇集Fans 觀察到無綫的節目調動公告，於討論區分享了以下消息：

愛回家 台慶 楊明 愛回家粉絲群組傳出節目調動消息！
愛回家粉絲群組傳出節目調動消息！（圖片來源：FB群組截圖）

《愛回家》為《亞洲超星團》逢周六晚破格讓路

原來TVB 為力谷全新偶像選秀節目《亞洲超星團》，決定讓 《愛回家》暫時減產，由11月25日至明年1月27日周六停播播出，暫時消息是2024年1月29日起恢復星期一至日晚播放！

愛回家 台慶 楊明 TVB全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於下周六11月25日）播出，優酷國際版將同步上線。
TVB全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於下周六（11月25日）播出，優酷國際版將同步上線。（圖片來源：TVB）

今次全新綜藝係無綫大製作，《亞洲超星團》將於優酷同步上線「國際版」，節目雲集65位來自內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等地嘅「超星練習生」，致力打造一隊具影響力男子組合。由於節目類型不同，預料有慣性收看 《愛回家》的觀眾會感到不習慣，至於原有觀眾能否「帶旺」《亞洲超星團》，則尚待觀察！

網民盤點「收視皇牌」4大死症

1.編劇刻意整走「龔燁」討喜角色

不少網民十分喜歡《愛回家》當中的幾對愛情線，尤其係「安Bon戀」、「龔水戀」等等，有網民留意到不少舊線已經戲份大減，質疑編劇有意整走討喜角色，更為龔燁討個說法：「想睇嘅龔燁同好多舊線都冇咗，難睇嘅後台人士就係咁塞比你，唔使只停星期六 成套劇摺埋佢啦」、「自從連結咗婚嘅龔燁都想整走被出差，已冇興趣再睇套劇」、「又冇咗龔燁，所以對這劇的興趣已減少」。

愛回家 台慶 之前龔燁玩失憶，唔少網民已經鬧爆有心拆散「龔水戀」
之前龔燁玩失憶，唔少網民已經鬧爆有心拆散「龔水戀」（圖片來源：IG@cheungstanley）

2.劇情暴走不知所謂

另外，有網民反映劇情暴走亦死因之一，未必個個接受到，有時大玩「西片世界」、「迷人pink lady」、「奇異博士」等等，「愈做愈爛，完全唔好睇，應該寫返多啲貼近現時香港嘅話題」、「一星期7日，演員鐵打咩？」、「編劇團隊都要休息」、「最好永遠停播，內容越來越不知所謂」。

愛回家 台慶 KC 歐瑞偉 )可算是暴走擔當！
KC( 歐瑞偉 )可算是暴走擔當！（圖片來源：IG@au_siu_wai）
愛回家 台慶 又扮奇異博士
又扮奇異博士（圖片來源：IG@au_siu_wai）
愛回家 台慶 又扮迷人pink lady
又扮迷人pink lady（圖片來源：sheepyjoycetang）

3.硬捧自己友 珍姐被削權？

過往有人被逐出「家門」，包括「熊心如」蘇韻姿被踢出《愛回家》，都關高層曾勵珍事，更有網民大擔猜測對於皇牌劇讓路畀綜藝節目，可能與珍姐被削權有關，有人指：「係就好！佢粗暴干預劇情，硬捧自己友同後台人士，漠視觀眾喜好，套劇被佢一手玩爛！」、「佢應該退休吧！」

愛回家 台慶 萬千星輝頒獎典禮 曾勵珍 獲萬千光輝演藝大獎的曾勵珍非常驚喜。
有網民大擔猜測對於皇牌劇讓路畀綜藝節目，可能與珍姐被削權有關。（圖片來源：TVB截圖）

4.空降楊明逼觀眾罷睇

《愛回家》當日突然空降楊明登場，強行加插他飾演雷公（白彪 飾）的親生仔「虹豆沙湯遠」，當時觀眾群起叫「棄劇」，早前一集楊明突發辭職，觀眾誤會告別劇組，無奈空歡喜一場，不禁嘆道：「可唔可以唔好擺佢出嚟？，無限期唔睇。」、「有佢一集我就唔睇」、「劇本寫到佢係天下第一大好人，睇見都作嘔。」、「有楊明就唔睇」。

愛回家 台慶 愛回家 楊明 不過觀眾有觀眾鬧「棄劇」，唔經唔覺來到第2133集，竟突發楊明要辭職？告別劇組？
觀眾喪鬧「棄劇」，唔經唔覺來到第2133集，突發辭職，觀眾誤會告別劇組，無奈空歡喜一場。（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：網上圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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