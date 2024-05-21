愛回家｜呂慧儀張景淳高調放閃 1物件惹網民猜測已經撻著
愛回家｜呂慧儀張景淳高調放閃
呂慧儀昨日在社交平台上載一段新片，影片開頭標註係2020年，然後就係呂慧儀對鏡自拍，然後就係張景淳入鏡man爆箍住兼攬實呂慧儀。而影片的後半段就係2人2024年經典重現，同樣由張景淳箍住呂慧儀然後再攬到實一實，趁520高調派閃光彈！不過早前有傳呂慧儀因「蟹籽」Anton（黃柏翹）年紀尚小，所以要等仔仔接受到先公開戀情。而「蟹籽」將於今年迎來10歲生日，今次放閃未知是否先試水溫？
愛回家｜網民憑1物件估已經撻著
2人大放閃光彈嘅影片除咗引來大家留言激讚sweet到爆之外，更有不少網民發現2人的無名指上都戴住同款戒指，令「龔水CP」的fans齊齊留言估2人係唔係已經撻著：「今年多咗對戒指 好甜啊」、「睇嚟要準備結婚了」、「總覺得已經一齊了」、「直接變張生張太吧」、「怎麼真真的」
愛回家｜張景淳呂慧儀台慶合體放閃 惹「龔水黨」粉絲投訴TVB
張景淳在《愛回家之開心速遞》劇中所飾演的龔燁與熊若水（呂慧儀飾）結婚後就被安排出差，於今年8月第2047-2049集曾短暫合體回歸，不過隨後又被安排繼續出差公幹，龔燁仍然未能「回家」繼續消失！不過早前台慶夜，張景淳竟與呂慧儀一齊行紅地氈放閃，令「龔水黨」粉絲非常雀躍，更有不少粉絲向TVB大呻：「套劇係咪改咗名叫《愛離家之傷心速遞》」！
愛回家｜張景淳呂慧儀台慶合體放閃 粉絲追問「龔水」何時回歸
早前TVB台慶夜（11/19），張景淳與呂慧儀以「龔水CP」姿勢一齊行紅地氈，張景淳更將當晚與呂慧儀的合照放上社交網，收到大量粉絲留言，更問他們是否官宣戀情？又問龔燁何時回歸？有見及此，張景淳接受訪問就回應說：「多謝大家喜歡龔水，喜歡《愛回家》！我都好期待故事發展，大家晚晚留意《愛回家》」。不過他就未有透露何時「回家」，有網民更對TVB表達不滿：「真係好諷刺！龔水戲外sweet到爆又深受喜愛，但戲內竟被拆散」，有網民更大呻套劇是否要改名：「點解想睇貼地暖心嘅小夫妻劇情都咁難？套劇係咪改咗名叫《愛離家之傷心速遞》？」。相信有咁多聲音支持「龔水CP」，必定回歸在望！
愛回家｜張景淳「回家」無期上內地創業 戲外「龔水CP」合體接Job
《愛回家之開心速遞》劇中所飾演的龔燁的張景淳繼續「被出差」，暫不用「回家」的他就孖好兄弟羅天宇、李興華一起在內地創業，開店賣雞蛋仔。而在戲外，「龔水CP」張景淳與呂慧儀孖住接Job，將會在聖誕平安夜的前夕12月23日合體，齊齊出席活動與粉絲見面，希望能夠暫時安撫到粉絲的不滿啦！
重溫「龔水CP」上一集劇情：
愛回家｜「龔水」面臨離婚 劇情大逆轉
之前劇情已交代龔燁（張景淳飾）因撞親頭失憶，更打回原形變回賤精。對於龔燁突然玩失憶，觀眾的反應都好大，有觀眾更擔心寫他失憶是有被踢出劇組的危機。不過，據知之後劇情會說到龔燁到外地工作，都寓意他真的會「暫別」一段時間。
離婚情節 網民睇到心痛
而網民看到前晚（8/16）一集龔燁已簽定離婚協議書要跟熊若水離婚，已經睇到喊晒，紛紛替若水感到心痛。而昨晚（8/17）一集龔燁終於記起老婆，網上大批網民瘋狂洗版留言，希望龔燁永遠都愛老婆。但劇情卻再來個大逆轉，二人隨時「婚變」，昨晚一集更會交代呂慧儀返「熊家」住。呂慧儀更在社交網上載與張景淳的合照，寫道：「反正都萬箭穿心，幫你啃多隻鑊濕濕碎啦，龔生。」更Hashtag「告別之前」，網民紛紛留言：「如果真係和離，我以後8點熄電視」！
呂慧儀接受訪問時透露監制好想「龔水戀」的愛情線可以像正劇一樣發展，而她本人都喜歡這份劇本，亦好欣賞編劇和劇組為「龔水戀」加添一些平凡生活中的變化，想觀眾多些「追劇感」。至於究竟到底會不會離婚，今晚（8/18）一集亦揭曉了。
愛回家｜第2049集「龔水戀」浪漫大復合 重回舊地再說一次我愛你
龔燁趕往熊家想跟若水和好，怎料途中發生了一段小插曲，讓他改變主意。龔燁擔心若水縱使原諒他，仍會懷恨在心，日後會不時重提他於這段期間所做的「好事」，令他不得安寧。龔燁找龔友從長計議，獲龔友提點，終於想到一個妥善的解決方法……若水覺得龔燁對她仍有感覺，樹根着若水回家作最後努力，再嘗試修補夫妻關係。龔燁喜見計劃取得成效，若水更主動約他去拍拖，二人去了看舞台劇，龔燁發現若水記得好多自己曾經講過的說話，以及二人做過的事。龔燁忽然拉著若水跑向二人初吻定情之地，龔燁更殺若水一個措手不及吻下去，更提出：「不如今日就當做我哋嘅第一日吖」，若水笑著點頭示好，大團圓結局！劇集播出後，觀眾紛紛讚好，更表示看到好感動。