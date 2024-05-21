愛回家｜呂慧儀張景淳高調放閃 1物件惹網民猜測已經撻著

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》有不少深受觀眾歡迎的CP組合，其中最受歡迎的一對非呂慧儀及張景淳組成的「龔水CP」莫屬。適逢昨日（20日）係520，呂慧儀就在社交平台孖張景淳大放閃光彈，引來網民紛紛留言大讚，更有不少人因為1物件猜測「龔水CP」係唔係已經撻著！

