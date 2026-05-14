《愛．回家》停拍｜呂慧儀張景淳不捨揭未來動向 劉丹三個字回應成焦點
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《愛．回家之開心速遞》播出近十年，陪伴無數香港觀眾成長，如今卻傳出即將停拍消息，多位主要演員紛紛表達不捨之情。飾演「熊若水」的呂慧儀坦言由第一集拍到最後，飾演「龔燁」的張景淳更透露劇集是不少年輕人「由細睇到大」的作品，這部處境劇的告別遠比想像中來得沉重。
呂慧儀感慨有開始就會有結局
呂慧儀昨日回應停拍傳聞時表示：「雖然唔知幾時會停，如果要停就梗係會唔捨得，不過有開始就會有結局，都希望嚟緊有更精彩嘅處境劇睇，可以參與就更好。」她透露自己由《愛．回家之開心速遞》第一集拍到最後，多年來從未間斷，若劇集正式完結，她打算先休息一段時間，回味這幾年努力拚搏的日子，同時繼續打理自己一直經營的教育中心，亦有計劃趁空檔再進修增值。
劉丹三度強調「唔使驚」回應照常開工
飾演「熊樹根」的劉丹對停拍消息似乎處之泰然，他表示自己近兩日正在休息，對傳聞並不知情：「我聽日要返工呀！唔驚嘅，TVB做嘢都好穩陣，聽日返到去就知道咩事。」他更連續三次說出「唔使驚」，語氣輕鬆，似乎對公司安排充滿信心，與其他演員的感性反應形成鮮明對比。
張景淳拍足9年承諾落力拍好大結局
入組近9年的張景淳對停拍消息大感不捨，他憶述自己在劇集2017年1月開鏡後同年10月加入，一路走來感受至深：「呢套劇真係陪咗大家10年，真真正正係好多依家剛剛畢業嘅年輕人親口話俾我聽，係佢哋由細睇到大嘅劇，所以一定要做好佢。」他承諾在最後階段會全力以赴拍好大結局，之後會完全聽從公司安排，並趁休息期間增值自己和鍛煉體能。同樣由出道起便參演此劇的鄺潔楹亦表示，《愛．回家之開心速遞》是她第一套劇集，由飾演大學生到加入「接龍集團」，一做便是8、9年，劇組同事更成為了好朋友。
網民湧現不捨留言期待新處境劇再聚
停拍消息傳出後隨即引發網民熱議，不少觀眾留言表達對這部長壽處境劇的深厚感情。「真係由細睇到大，好唔捨得」、「希望大結局可以拍得完美啲」等留言湧現於社交平台。亦有網民關注演員們的去向，對呂慧儀和張景淳提到希望參與新處境劇感到期待，紛紛留言「希望原班人馬可以再合作」。多位演員均透露聽聞公司有計劃開拍全新處境喜劇，鄺潔楹更直言：「希望大家都可以再喺新嘅處境喜劇或者其他節目再一齊合作。」
資料或影片來源：原文刊於新假期