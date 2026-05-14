《愛．回家》停拍｜呂慧儀張景淳不捨揭未來動向 劉丹三個字回應成焦點

《愛．回家之開心速遞》播出近十年，陪伴無數香港觀眾成長，如今卻傳出即將停拍消息，多位主要演員紛紛表達不捨之情。飾演「熊若水」的呂慧儀坦言由第一集拍到最後，飾演「龔燁」的張景淳更透露劇集是不少年輕人「由細睇到大」的作品，這部處境劇的告別遠比想像中來得沉重。