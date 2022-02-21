愛回家

愛回家｜周嘉洛臨危受命返家救亡 跟Bonnie 復合有望？

最新娛聞
東方新地

《愛回家》張景淳早前因遲到被無綫高層珍姐嚴厲訓斥，及後更被宣布暫別劇組。據知有高層為怕《愛回家》收視會受影響，所以臨危受命急召一向深入民心的「廢青安」周嘉洛回歸。

臨危受命返家救亡

憑《愛回家》「金城安」一角彈起的周嘉洛一直深得觀眾愛戴，但早前因為要擔正拍另一新劇，而要暫別《愛回家》，劇情更講到佢同「Bonnie」林凱恩分手，疑似「回家」無期。不過世事無絕對，早前張景淳因遲到被無綫高層珍姐（曾勵珍）嚴厲訓斥，及後更被宣布暫別劇組。而據知有高層為怕《愛回家》收視會受影響，所以臨危受命急召「廢青安」周嘉洛「回家」。日前周嘉洛在IG貼出多張相片，以及重返《開心速遞》劇組的照片，還留言道：「返屋企！」宣布正式「回家」，回歸熊家懷抱。有不少網民表示歡迎，更希望廢青安能與Bonnie 復合。

憑《愛回家》「金城安」一角彈起的周嘉洛一直深得觀眾愛戴，但早前因為要擔正拍另一新劇，而要暫別《愛回家》。
憑《愛回家》「金城安」一角彈起的周嘉洛一直深得觀眾愛戴，但早前因為要擔正拍另一新劇，而要暫別《愛回家》。（圖片來源：[email protected]_）
愛回家 周嘉洛日前在IG宣布正式「回家」，回歸熊家懷抱。
周嘉洛日前在IG宣布正式「回家」，回歸熊家懷抱。（圖片來源：[email protected]_）
愛回家 周嘉洛更貼出《開心速遞》劇組外景車的照片，還隱約見到他高舉V字手勢。
周嘉洛更貼出《開心速遞》劇組外景車的照片，還隱約見到他高舉V字手勢。（圖片來源：[email protected]_）
愛回家 周嘉洛留言。
周嘉洛留言。（圖片來源：[email protected]_）
愛回家 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]_）
愛回家 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]_）
愛回家 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]_）
愛回家 網民留言。
網民留言。（圖片來源：[email protected]_）

金城安Bonnie分手引起勁大迴響

《愛回家》金城安與Bonnie分手一幕，估唔到引起勁大迴響，有指因為飾演金城安的周嘉洛受無綫力捧要拍其他劇，未能兼顧拍《愛回家》，故連帶劇中女友Bonnie(林凱恩飾)的戲份亦大大減少，早前一集金城安再出現，就是交代二人正式分手。

《愛回家》日前一集講述安仔在吳旺達公幹，要跟Bonnie異地戀，Bonnie每晚凌晨3時起床與安仔視像通話，有日因工作失望很想念安仔，點知安仔話有同事找他消遣，並與Bonnie掛斷電話。
《愛回家》早前一集講述安仔在吳旺達公幹，要跟Bonnie異地戀，Bonnie每晚凌晨3時起床與安仔視像通話，有日因工作失望很想念安仔，點知安仔話有同事找他消遣，並與Bonnie掛斷電話。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
愛回家 安仔母親熊尚善滕麗名飾演）飛到吳旺達怒摑安仔，命令他立即返港挽救戀情，更用一句點出問題：「Bonnie為你做咩都得，但你有無諗過為Bonnie付出啊！？」
安仔母親熊尚善(滕麗名飾演）飛到吳旺達怒摑安仔，命令他立即返港挽救戀情，更用一句點出問題：「Bonnie為你做咩都得，但你有無諗過為Bonnie付出啊！？」（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

林凱恩演技爆發

因為金城安從吳旺達公幹返港後對Bonnie愛理不理，心碎的Bonnie突然爆喊提出要同金城安分開，令金城安難以接受，更攬住劇中媽咪滕麗名崩潰痛哭，這一幕非常催淚。林凱恩更被指演技大爆發。

愛回家 Bonnie知道安仔返港後寧願見班兄弟，心碎流淚。
Bonnie知道安仔返港後寧願見班兄弟，心碎流淚。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
愛回家 金城安亦爆Seed。
金城安亦爆Seed。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
愛回家 Bonnie主動提出分手。
Bonnie主動提出分手。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

網民反應激烈

《愛回家》播出1,500集以來金城安與Bonnie一直是劇中的金童玉女，不少網民都無法接受兩人要分開，甚至睇到喊，有鐵粉更怨聲載道，表示沒有了二人可以棄劇罷睇。

愛回家
（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家
（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家
（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家
（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家
（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家
（圖片來源：[email protected]_lammm）

男女主角有回應

分手已成定局，林凱恩在她的社交網放了她與周嘉洛的合照，並留言表示：「好好珍惜個總能在你身邊陪着你的人，那都不是必然的。」有網民不捨留言：「不會再看了，真的接受不到！」、「我正式棄劇。」、「愛回家變咗愛離家，冇晒吸引力！」至於男主角周嘉洛表示自己睇完該集都覺得好傷心，他接受傳媒訪問時就呼籲大家唔好棄劇，因為每個結束都是新的開始，而且他與Bonnie之後亦有可能會復合，要繼續睇落去喎！

愛回家 林凱恩在社交網出po晒與周嘉洛的合照。
林凱恩在社交網出po晒與周嘉洛的合照。（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家 林凱恩的留言好傷感。
林凱恩的留言好傷感。（圖片來源：[email protected]_lammm）
愛回家 周嘉洛亦在社交網晒出黑白合照。
周嘉洛亦在社交網晒出黑白合照。（圖片來源：[email protected]_）
愛回家 周嘉洛與林凱恩都留下了悲傷的emoji。
周嘉洛與林凱恩都留下了悲傷的emoji。（圖片來源：[email protected]_）
愛回家 巧合地，大約年半前TVBUSA的YouTube頻道曾寫下二人「拍到1500集」，點知真係畀佢估中咗！第1500集真係分手！
巧合地，大約年半前TVBUSA的YouTube頻道曾寫下二人「拍到1500集」，點知真係畀佢估中咗！第1500集真係分手！（圖片來源：YouTube截圖）

圖片來源：[email protected]_、[email protected]_lammm、TVB《愛回家》截圖

讀者留言

熱門文章

 