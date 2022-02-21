愛回家｜周嘉洛臨危受命返家救亡 跟Bonnie 復合有望？
臨危受命返家救亡
憑《愛回家》「金城安」一角彈起的周嘉洛一直深得觀眾愛戴，但早前因為要擔正拍另一新劇，而要暫別《愛回家》，劇情更講到佢同「Bonnie」林凱恩分手，疑似「回家」無期。不過世事無絕對，早前張景淳因遲到被無綫高層珍姐（曾勵珍）嚴厲訓斥，及後更被宣布暫別劇組。而據知有高層為怕《愛回家》收視會受影響，所以臨危受命急召「廢青安」周嘉洛「回家」。日前周嘉洛在IG貼出多張相片，以及重返《開心速遞》劇組的照片，還留言道：「返屋企！」宣布正式「回家」，回歸熊家懷抱。有不少網民表示歡迎，更希望廢青安能與Bonnie 復合。
金城安Bonnie分手引起勁大迴響
《愛回家》金城安與Bonnie分手一幕，估唔到引起勁大迴響，有指因為飾演金城安的周嘉洛受無綫力捧要拍其他劇，未能兼顧拍《愛回家》，故連帶劇中女友Bonnie(林凱恩飾)的戲份亦大大減少，早前一集金城安再出現，就是交代二人正式分手。
林凱恩演技爆發
因為金城安從吳旺達公幹返港後對Bonnie愛理不理，心碎的Bonnie突然爆喊提出要同金城安分開，令金城安難以接受，更攬住劇中媽咪滕麗名崩潰痛哭，這一幕非常催淚。林凱恩更被指演技大爆發。
網民反應激烈
《愛回家》播出1,500集以來金城安與Bonnie一直是劇中的金童玉女，不少網民都無法接受兩人要分開，甚至睇到喊，有鐵粉更怨聲載道，表示沒有了二人可以棄劇罷睇。
男女主角有回應
分手已成定局，林凱恩在她的社交網放了她與周嘉洛的合照，並留言表示：「好好珍惜個總能在你身邊陪着你的人，那都不是必然的。」有網民不捨留言：「不會再看了，真的接受不到！」、「我正式棄劇。」、「愛回家變咗愛離家，冇晒吸引力！」至於男主角周嘉洛表示自己睇完該集都覺得好傷心，他接受傳媒訪問時就呼籲大家唔好棄劇，因為每個結束都是新的開始，而且他與Bonnie之後亦有可能會復合，要繼續睇落去喎！
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