愛回家｜周嘉洛下周回歸！相隔兩年「安Bon戀」會否復合？
愛回家｜周嘉洛、吳偉豪下周兄弟回歸
日前（08/25）一眾《愛‧回家之開心速遞》演員齊聚活動造勢，為配合重返校園主題，唔少藝人換上校服玩遊戲，大家玩得好放！周嘉洛重返《愛‧回家》呢個大家庭，佢同吳偉豪非常掛住大家，二人好耐冇一齊做訪問，佢哋希望將出面學到嘅嘢，可以喺《愛‧回家》擦出新火花畀觀眾睇。
愛回家｜大學線成員各有發展 Bonnie Candy已有新戀情
兩年前正值《愛回家》大學線成員急速冒起，當時金城安（周嘉洛飾）、朱凌凌（吳偉豪飾）、傻強（馮奕森飾）、艾頓壯（焦浩軒飾）、池子孝（阮政峰飾）、Bonnie（林凱恩飾）、熊心如（蘇韻姿飾）、Candy（葉倩文飾）等人亦因而漸漸為觀眾熟悉，不過隨著某部分演員的離開，眾人都被分派到了其他劇情線，例如艾頓莊、Bonnie和Candy就做了「社會人」，分別成為了編劇、威龍集團清潔工和美甲師等，Bonnie和Candy更各自展開新的感情線。
愛回家｜周嘉洛大爆劇中所有靚女都無佢份
周嘉洛透露由吳旺達返「家」後，最多互動的都只有「媽咪」滕麗明，而金城安和Bonnie譚育英之間的戀情，他就說：「劇中確實靚女愈來愈多，不過全部同我都無直接關係，我始終最多互動都係同媽咪。」而金城安會否另找女朋友？周嘉洛就非常「廢青安式」態度：「呢個問題問得好，因為金城安喺吳旺達返嚟之後，對靚女嘅定義唔同咗，暫時嚟講開心速遞入面嘅女仔都滿足唔到佢。」而金城安回家後將會「廢」少咗，而且在吳旺達供緊樓。睇嚟金城安將會有新戀情，而且新對象有可能是新加入的角色。
愛回家｜第2061集(08/31)吳旺達的新娘
金城安突然從吳旺達調職回來，稱會暫時留在香港工作；尚善等人大感驚喜，城安卻沒有透露回來的真正原因。另一方面，樹根等發現城安的種種怪異行為，加上瑞素提到城安曾找她占卜，求問何時才會遇到結婚對象；樹仁因此懷疑城安要遵照吳旺達的習俗，這次回來是打算尋找「獵物」，尚善卻不以為然。樹根、樹仁及後跟蹤城安，發現事態嚴重；樹仁提醒樹根不可輕舉妄動，應設法勸導城安……
愛回家｜金城安Bonnie分手引起勁大迴響
《愛回家》金城安與Bonnie分手一幕，當時引起勁大迴響，有指因為飾演金城安的周嘉洛受無綫力捧要拍其他劇，未能兼顧拍《愛回家》，故連帶劇中女友Bonnie(林凱恩飾)的戲份亦大大減少，及後有一集金城安再出現，就是交代二人正式分手。之後，金城安正式去到吳旺達工作，暫撤劇組。
愛回家｜林凱恩演技爆發
因為金城安從吳旺達公幹返港後對Bonnie愛理不理，心碎的Bonnie突然爆喊提出要同金城安分開，令金城安難以接受，更攬住劇中媽咪滕麗名崩潰痛哭，這一幕非常催淚。林凱恩更被指演技大爆發。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！