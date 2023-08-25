愛回家｜周嘉洛下周回歸！相隔兩年「安Bon戀」會否復合？

《愛‧回家之開心速遞》的「金城安」終於回家了！周嘉洛飾演的金城安（又名廢青安）在兩年前的5月畢業後，就講述他獲吳旺達領事館聘用到當地工作，初步合約為期一年，但他一去就去了兩年。直至近日才終於急Call「金城安」返回劇組救收視，即將於下周四（8/31）播出的第2061集正式回歸，觀眾真係等到頸都長！