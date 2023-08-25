金城安

愛回家｜周嘉洛下周回歸！相隔兩年「安Bon戀」會否復合？

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《愛‧回家之開心速遞》的「金城安」終於回家了！周嘉洛飾演的金城安（又名廢青安）在兩年前的5月畢業後，就講述他獲吳旺達領事館聘用到當地工作，初步合約為期一年，但他一去就去了兩年。直至近日才終於急Call「金城安」返回劇組救收視，即將於下周四（8/31）播出的第2061集正式回歸，觀眾真係等到頸都長！

金城安 周嘉洛、吳偉豪下周兄弟回歸
周嘉洛、吳偉豪下周兄弟回歸（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

愛回家｜周嘉洛、吳偉豪下周兄弟回歸

日前（08/25）一眾《愛‧回家之開心速遞》演員齊聚活動造勢，為配合重返校園主題，唔少藝人換上校服玩遊戲，大家玩得好放！周嘉洛重返《愛‧回家》呢個大家庭，佢同吳偉豪非常掛住大家，二人好耐冇一齊做訪問，佢哋希望將出面學到嘅嘢，可以喺《愛‧回家》擦出新火花畀觀眾睇。

金城安
（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
金城安
（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）

愛回家｜大學線成員各有發展 Bonnie Candy已有新戀情

兩年前正值《愛回家》大學線成員急速冒起，當時金城安（周嘉洛飾）、朱凌凌（吳偉豪飾）、傻強（馮奕森飾）、艾頓壯（焦浩軒飾）、池子孝（阮政峰飾）、Bonnie（林凱恩飾）、熊心如（蘇韻姿飾）、Candy（葉倩文飾）等人亦因而漸漸為觀眾熟悉，不過隨著某部分演員的離開，眾人都被分派到了其他劇情線，例如艾頓莊、Bonnie和Candy就做了「社會人」，分別成為了編劇、威龍集團清潔工和美甲師等，Bonnie和Candy更各自展開新的感情線。

金城安
（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
金城安
（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

愛回家｜周嘉洛大爆劇中所有靚女都無佢份

周嘉洛透露由吳旺達返「家」後，最多互動的都只有「媽咪」滕麗明，而金城安和Bonnie譚育英之間的戀情，他就說：「劇中確實靚女愈來愈多，不過全部同我都無直接關係，我始終最多互動都係同媽咪。」而金城安會否另找女朋友？周嘉洛就非常「廢青安式」態度：「呢個問題問得好，因為金城安喺吳旺達返嚟之後，對靚女嘅定義唔同咗，暫時嚟講開心速遞入面嘅女仔都滿足唔到佢。」而金城安回家後將會「廢」少咗，而且在吳旺達供緊樓。睇嚟金城安將會有新戀情，而且新對象有可能是新加入的角色。

金城安 金城安與Bonnie的一段情已逝去了
金城安與Bonnie的一段情已逝去了（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
金城安 愛回家 網民都大讚「蔥Bon」好登對。
網民都大讚「蔥Bon」好登對。（圖片來源：小紅書@丘梓謙）

愛回家｜第2061集(08/31)吳旺達的新娘

金城安突然從吳旺達調職回來，稱會暫時留在香港工作；尚善等人大感驚喜，城安卻沒有透露回來的真正原因。另一方面，樹根等發現城安的種種怪異行為，加上瑞素提到城安曾找她占卜，求問何時才會遇到結婚對象；樹仁因此懷疑城安要遵照吳旺達的習俗，這次回來是打算尋找「獵物」，尚善卻不以為然。樹根、樹仁及後跟蹤城安，發現事態嚴重；樹仁提醒樹根不可輕舉妄動，應設法勸導城安……

愛回家｜金城安Bonnie分手引起勁大迴響

《愛回家》金城安與Bonnie分手一幕，當時引起勁大迴響，有指因為飾演金城安的周嘉洛受無綫力捧要拍其他劇，未能兼顧拍《愛回家》，故連帶劇中女友Bonnie(林凱恩飾)的戲份亦大大減少，及後有一集金城安再出現，就是交代二人正式分手。之後，金城安正式去到吳旺達工作，暫撤劇組。

金城安 愛回家 林凱恩在社交網出po晒與周嘉洛的合照。
林凱恩在社交網出po晒與周嘉洛的合照。（圖片來源：IG@iris_lammm）
金城安 愛回家 林凱恩的留言好傷感。
林凱恩的留言好傷感。（圖片來源：IG@iris_lammm）
金城安 愛回家 周嘉洛亦在社交網晒出黑白合照。
周嘉洛亦在社交網晒出黑白合照。（圖片來源：IG@kalok_）
金城安 《愛回家》日前一集講述安仔在吳旺達公幹，要跟Bonnie異地戀，Bonnie每晚凌晨3時起床與安仔視像通話，有日因工作失望很想念安仔，點知安仔話有同事找他消遣，並與Bonnie掛斷電話。
《愛回家》早前一集講述安仔在吳旺達公幹，要跟Bonnie異地戀，Bonnie每晚凌晨3時起床與安仔視像通話，有日因工作失望很想念安仔，點知安仔話有同事找他消遣，並與Bonnie掛斷電話。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
金城安 愛回家 安仔母親熊尚善滕麗名飾演）飛到吳旺達怒摑安仔，命令他立即返港挽救戀情，更用一句點出問題：「Bonnie為你做咩都得，但你有無諗過為Bonnie付出啊！？」
安仔母親熊尚善(滕麗名飾演）飛到吳旺達怒摑安仔，命令他立即返港挽救戀情，更用一句點出問題：「Bonnie為你做咩都得，但你有無諗過為Bonnie付出啊！？」（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

愛回家｜林凱恩演技爆發

因為金城安從吳旺達公幹返港後對Bonnie愛理不理，心碎的Bonnie突然爆喊提出要同金城安分開，令金城安難以接受，更攬住劇中媽咪滕麗名崩潰痛哭，這一幕非常催淚。林凱恩更被指演技大爆發。

金城安 愛回家 Bonnie知道安仔返港後寧願見班兄弟，心碎流淚。
Bonnie知道安仔返港後寧願見班兄弟，心碎流淚。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
愛回家 金城安亦爆Seed。
金城安亦爆Seed。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
金城安 愛回家 Bonnie主動提出分手。
Bonnie主動提出分手。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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圖片來源：TVB娛樂新聞台、TVB《愛回家》截圖、小紅書@丘梓謙、IG@iris_lammm

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