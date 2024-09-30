《愛回家》夾硬植入「唱好的士」形象工程網民：睇到有啲尷尬
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TVB劇集《愛·回家之開心速遞 》一直緊貼社會話題，時不時都會加插植入廣告，惹網民和觀眾熱議。日前，就有網民發現《愛回家》最近數集夾硬植入「唱好的士」形象工程，仲出動埋《東張西望》做訪問全力唱好，不過就反而本末倒置，網民都睇到好反感！
《愛回家》夾硬植入「唱好的士」形象工程
最近有網民發現，先後有兩集《愛回家》生硬加入劇中角色搭的士片段，其中包括「熊若水」呂慧儀和KC與Terry。兩個場面都故意描述的士司機優質體貼服務，場面突兀唔重要，睇到網民眼都突。
KC、Terry尷尬分享遇到「好司機」經歷
除了在《愛回家》劇情內故意加插「好的士司機」相關場面之外，《東張西望》日前更到片場拍攝花絮，訪問到KC、Terry遇到「好的士司機」的經歷。Terry提到每次搭的士到電視城，的士司機都會細心問到準確落車位置；KC就話假如地上有攤水，的士司機會故意繞開，並出聲提醒要小心落車。兩個一路分享，一路臉上露出尷尬笑容，睇到網民都尷尬埋一份。
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「的士撞野豬事件」惹公憤
雖然TVB落力「唱好的士」，但日前又有的士司機出意外惹全城共憤。日前有的士在香港仔無視馬路上野豬一家五口，直接加速猛力撞擊野豬一家，令其中一隻小豬當場被撞斃，其餘兩隻小豬都後腳重傷。網民都紛紛留言鬧爆的士司機冷血殘暴：「個的士佬都幾X街」「好慘！冷血司機」「一定有報應」「睇到好心痛 太殘忍冷血」等。
全力唱好但於事無補 網民：睇到好尷尬
網民都留言表示對《愛回家》刻意唱好的士司機感到不滿，更表示睇到非常尷尬：「有啲夾硬」「前幾日嗰集，長腳 蟹搭的士已經咁……太刻意，好核突！！」「 係，之前《東張》有訪問，係重建工程。」等。
圖片來源：TVB、網民留言截圖、Facebook@Roni Wong資料或影片來源：YouTube@TVB(Official)