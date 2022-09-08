愛回家｜30歲「垃圾清」周梓盈離巢後消失近2年 秘嫁圈外男友

曾在處境劇《愛回家之開心速遞》飾演大小姐秘書「垃圾清」的周梓盈（Phoebe），在2019年尾忽然在IG宣布因為合約問題，而要離開工作了近7年的TVB，翌年她一度透露最新動向是與同學合股賣手工鳳梨酥。想不到消失近兩年後，周梓盈已升呢做人妻，秘嫁其拍拖近6年的圈外男友！