愛回家｜30歲「垃圾清」周梓盈離巢後消失近2年 秘嫁圈外男友
《愛回家》周梓盈 曾表示離開並非個人決定
周梓盈自2012年就讀TVB藝員訓練班，翌年加入TVB，直到2018年憑《愛回家》「垃圾清」一角彈起，更被封為「嫩版萬綺雯」，2019年底，她卻忽然在社交網宣布：「因為合約的問題，我最終要離開工作了七年的公司，內心充滿不捨。雖然離開或留低並不是我個人可以決定，但我都感激公司七年來給予我的栽培及機會。回復自由身後，我會先休息一下，再好好思考未來的動向，如果有新的方向會同大家分享。希望大家繼續支持《愛回家》，期待阿清將來可以再同大家見面。」
離巢後速刪IG
在離巢TVB後，周梓盈便刪除了其個人IG帳戶，只剩下一個Facebook帳戶亦極少更新，猶如在娛樂圈消失了蹤影，直到2020年尾，她才透露最新動向是與同學合股賣手工鳳梨酥，之後卻再未有新消息。相隔近兩年，近日她被朋友在社交網曬出了數張穿著婚紗的照片，背景寫著「Phoebe & Gary」，原來她已升呢成為幸福新娘子。其實周梓盈在離巢前也曾向傳媒透露過有個圈外男友，據估計兩人至今已拍拖近6年，如今終於結束了愛情長跑。
曾做𡃁模出寫真
現年30歲的周梓盈早在18歲時就簽約做模特兒，並在2010年以藝名「Ice」加入𡃁模組合Donuts，推出寫真集，其後因收入不穩定，在家人勸喻下一度離開了娛圈，轉行做文員。不過做了文員3個月後，她發現自己仍難捨演藝工作，於是在2012年她就報考了TVB第26期藝員訓練班，翌年畢業後簽約加入了TVB。
戀何廣沛5年
在TVB藝員訓練班中，周梓盈與同期的何廣沛撻著，曾玩地下情5年，直到2017年分手，有傳當年兩人分手的原因，是因為何廣沛憑劇集《超時空男臣》開始上位後，便以事業為重做藉口，狠飛周梓盈，之後何廣沛更與同劇的朱晨麗傳出緋聞，有指兩人在2016年拍劇時已開始假戲真做，暗撻近半年。不過周梓盈在2019年時向傳媒透露與圈外男友已拍拖2年多近3年，即她在與何廣沛分手後，便已極速搵到現在的真愛。