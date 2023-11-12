愛回家丨大劉劉鑾雄講「硬膠」女星 三太樊亦敏急澄清

劉鑾雄（大劉）早前（10日）突然宣布開記者會，親身解答坊間傳出「身家留畀兒子」的謠傳。每次大劉開記招，都必會大爆金句，而今次亦都唔例外！大劉是TVB「忠粉」大家一早已經知，記招中常引用TVB節目做例子，當天也有記者問到「最近仲有無睇《愛·回家之開心速遞》」，他說：「講起《愛回家》就好笑，我見到有個角色﹐廢事開名，一陣話我針對佢。個（演員）硬膠個樣，啲肉實到呢，唔識郁的。」令全城網民競猜誰是膠樣主角…