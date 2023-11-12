愛回家丨大劉劉鑾雄講「硬膠」女星 三太樊亦敏急澄清
古佩玲間接否認係膠樣女星
大劉也在記招中將範圍縮小了一半，指這名角色是女性，因此網民票選了6大可疑人物，包括：古佩玲、葉倩文、三太（樊亦敏）、湯盈盈、莊思明和劉思希。古佩玲近日出席活動時也間接否認，同時未有覺得劇中有膠樣女星，並表示每一個人也笑得自然。
「三太」樊亦敏否認係大劉口中所講的膠樣女星 指自己純天然
而劇中飾演「三太」的樊亦敏近日接受傳媒訪問，回應大劉所指的膠樣女星，她笑言絕對不是她，仲表示自己笑起上來是非常自然，完全絕天然，沒有後期加工！
樊亦敏呼籲大家不要聯想太多
另外還講到會否知道大劉暗示的人是誰，樊亦敏直言叫網民不要再猜想，還開估答案，笑言大劉所說的膠樣是「三太」，因為「三太」實在太靚了，所以令劉生誤會了自己整容。
劉鑾雄（大劉）早前（10日）下午突然宣布開記者會，親身解答坊間傳出「身家留畀兒子」的謠傳。每次大劉開記招，都必會大爆金句，而今次亦都唔例外！大劉是TVB「忠粉」大家一早已經知，記招中常引用TVB節目做例子，今次除了自己提到《東張西望》的個案外，有記者專程問他「最近仲有無睇《愛回家之開心速遞》」，豈料他的一句回應即令人爆笑，隨即掀起網民熱議，全城競猜大劉口中所指的「硬膠女藝人」到底是誰，網民更選出6大女角色符合大劉的形容。
大劉記者會笑《愛回家》女藝人「硬膠」：塊面都唔識郁
大劉今（10日）開記者招待會時，除了提起《東張西望》的個案外，《愛回家之開心速遞》亦被點名。眾所周知，大劉一向都被指為「TVB忠粉」，每次開記者招待會都會刻意提起TVB節目做例子。有記者刻意在場問大劉「最近有無睇《愛回家》」時，大劉即表示「笑喺上嚟硬膠，塊面都唔識郁，女嚟㗎，人都係為咗搵食」。
網民爆笑列出6大《愛回家之開心速遞》硬膠女藝人
1.古佩玲
古佩玲在《愛回家之開心速遞》中，飾演神婆「申瑞素」，與風少時有CP畫面出現。而她曾被網民發現「突然嗰樣唔同咗」，更被指撞樣Ali。古佩玲曾被指「去完韓國連個樣都唔同」，她本人受訪時承認自己的照片確實有P圖，笑言「唔信有女仔po相前會唔執相」。自己本身面珠有少少baby fat，而她就最介意自己呢個位唔完美，對於會否抗拒微整形，古佩玲就話一點也不會抗拒，仲好想微整，可惜《愛回家》日日都要開廠，即使打針都要恢復期，所以一直未能成事，一直只靠化妝技術急救。
不過網民認為「硬膠」非化妝可造成，指在劇集中古佩玲的面部表情「似足吹氣公仔」。
2.葉倩文
葉倩文在《愛回家》中飾演迷戀朱Ling的Candy一角，眼大大的她在劇集中的出鏡率非常高，而她飽滿的蘋果肌亦令網民質疑曾動手腳。
3.樊亦敏
樊亦敏在《愛回家》中飾演三太，而其中一集主題為「硬膠真係有樣睇」，劇情講到樊亦敏到美容中心「打針」變年輕，整完後「硬膠到皮笑肉不笑」，被指「意有所指」。
4.湯盈盈
湯盈盈在劇中與豹哥為一對，常以「Baby」作稱呼。而她本人以前亦曾被傳過「變樣」傳聞，不少人發現她上了年紀但竟一條皺紋都沒有，蘋果肌豐滿，相信一定有做手機，且笑容也不自然。
5.莊思明
莊思明2023年加入《愛回家》，飾演國際名模「張愛盈」這個新角色，她在劇中的表情亦曾被指「生硬」，笑時只有嘴角向上揚。
6.劉思希
不過講到「硬膠」，有一女演員雖然目前已不曾出現在《愛回家》，但她以往在劇中亦老是常出現，她就是劉思希。劉思希在《愛回家》中飾演楊洋一角，劇中她是俊華（羅鴻飾演）後期之女友，二人有很大年齡差，但非常恩愛。後來因為被熊若水（呂慧儀飾演）勸說，主動向俊華分手。而她「變樣」的程度更相當明顯，面部表情亦曾被指是「最硬膠」之一。
網民：最自然一定係群姐！
相反，網民指劇中的女角色誰是大劉口中的「硬膠女」有待當事人公布，但可以很肯定的是，最自然的女角色一定是群姐。事關無論近鏡、遠鏡都能清楚看到她臉上最真摯的皺紋，且面部表情相當自然，因而獲選為最自然系女演員。
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