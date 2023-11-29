愛回家｜大小姐林淑敏爭奪「最受歡迎員工」獎 被指影射鏡粉「成日搞事」

近日《愛回家》一集講到「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）為同「細龍生」龍力士（鄭世豪飾）競逐公司「最受歡迎員工」獎，不但不擇手段收買員工，更令Ma姐（何芷姍飾）慘成被炒魷同事的攻擊目標，引起網民熱討，認為這集《愛回家》是影射鏡粉為MIRROR爭獎的行為！