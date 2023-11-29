愛回家｜大小姐林淑敏爭奪「最受歡迎員工」獎 被指影射鏡粉「成日搞事」
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近日《愛回家》一集講到「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）為同「細龍生」龍力士（鄭世豪飾）競逐公司「最受歡迎員工」獎，不但不擇手段收買員工，更令Ma姐（何芷姍飾）慘成被炒魷同事的攻擊目標，引起網民熱討，認為這集《愛回家》是影射鏡粉為MIRROR爭獎的行為！
《愛回家》大小姐、細龍生爭做「最受歡迎員工」
《愛回家》日前一集講到大小姐林淑敏為得到「最受歡迎員工」獎而收買員工，有網民隨即發文指林淑敏的行為是影射鏡粉：「之前愛回家宣傳廉潔選舉，今集居然講大小姐請食飯送禮物買票」、「大小姐=鏡粉，成日搞事同發難」等，諷刺鏡粉為幫MIRROR成員爭獎而不擇手段，經常搞事得罪人。
Ma姐慘被攻擊 被指影射光B遭鏡粉圍攻事件
該集劇情更講到「Ma姐」何芷姍因為在威龍秘密網的「最受歡迎員工意見調查」 中排名第一，而被大小姐和細龍生針對，被安排去發解僱信，因而成為被炒魷同事的攻擊目標，有不少網民更直指：「Ma姐好慘，好似光B咁俾鏡嬸攻擊」、「擺明是影射緊光B俾鏡嬸攻擊呢單嘢」等。
講「職場大忌」切合Man姐金句
其實這集《愛回家》集名是「職場大忌」，原來大小姐的真實目的並非獲得「最受歡迎員工」，而是想攞「最不受歡迎員工」獎，以獲得大龍生（羅樂林飾）的歡心，有網民就提到：「啱啱830 Man姐有句對白係『功高蓋主，職場大忌』，完全match返《愛回家》今集主題。真係夾都冇咁啱」。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@sukman_lam、叱咤投票站網頁、IG@cr881903