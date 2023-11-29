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愛回家｜大小姐林淑敏爭奪「最受歡迎員工」獎 被指影射鏡粉「成日搞事」

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近日《愛回家》一集講到「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）為同「細龍生」龍力士（鄭世豪飾）競逐公司「最受歡迎員工」獎，不但不擇手段收買員工，更令Ma姐（何芷姍飾）慘成被炒魷同事的攻擊目標，引起網民熱討，認為這集《愛回家》是影射鏡粉為MIRROR爭獎的行為！

愛回家 《愛回家》中大小姐同細龍生爭奪「最受歡迎員工」獎的劇情，被指影射鏡粉為幫MIRROR成員爭獎而不擇手段。
《愛回家》中大小姐同細龍生爭奪「最受歡迎員工」獎的劇情，被指影射鏡粉為幫MIRROR成員爭獎而不擇手段。（圖片來源：TVB）

《愛回家》大小姐、細龍生爭做「最受歡迎員工」

《愛回家》日前一集講到大小姐林淑敏為得到「最受歡迎員工」獎而收買員工，有網民隨即發文指林淑敏的行為是影射鏡粉：「之前愛回家宣傳廉潔選舉，今集居然講大小姐請食飯送禮物買票」、「大小姐=鏡粉，成日搞事同發難」等，諷刺鏡粉為幫MIRROR成員爭獎而不擇手段，經常搞事得罪人。

愛回家 大小姐為得到「最受歡迎員工」獎不惜收買員工。
大小姐為得到「最受歡迎員工」獎不惜收買員工。（圖片來源：TVB）
愛回家 網民直指大小姐的行為是在影射鏡粉「成日搞事同發難」。
網民直指大小姐的行為是在影射鏡粉「成日搞事同發難」。（圖片來源：TVB）
愛回家 大小姐話就算投票係不記名，但佢總有方法知道係邊個投佢做「最不受歡迎員工」，仲打算秋後算帳！
大小姐話就算投票係不記名，但佢總有方法知道係邊個投佢做「最不受歡迎員工」，仲打算秋後算帳！（圖片來源：TVB）
愛回家 叱咤2023 商台dj 叱咤 「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」 5強正式誕生
今年有姜濤、Ian陳卓賢和Anson Lo盧瀚霆3位MIRROR成員打入「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」5強。（圖片來源：IG@cr881903）

Ma姐慘被攻擊 被指影射光B遭鏡粉圍攻事件

該集劇情更講到「Ma姐」何芷姍因為在威龍秘密網的「最受歡迎員工意見調查」 中排名第一，而被大小姐和細龍生針對，被安排去發解僱信，因而成為被炒魷同事的攻擊目標，有不少網民更直指：「Ma姐好慘，好似光B咁俾鏡嬸攻擊」、「擺明是影射緊光B俾鏡嬸攻擊呢單嘢」等。

愛回家 Ma姐慘被攻擊。
Ma姐慘被攻擊。（圖片來源：TVB）
愛回家 網民指這幕劇情是在影射「光B俾鏡嬸攻擊」事件。
網民指這幕劇情是在影射「光B俾鏡嬸攻擊」事件。（圖片來源：TVB）
愛回家 網民都覺得被攻擊的Ma姐好慘。
網民都覺得被攻擊的Ma姐好慘。（圖片來源：TVB）
愛回家 因為剛被解僱的員工仍有投票資格，因此Ma姐的「最受歡迎員工」投票排名狂跌。
因為剛被解僱的員工仍有投票資格，因此Ma姐的「最受歡迎員工」投票排名狂跌。（圖片來源：TVB）
愛回家 連登仔 鏡粉 叱咤2023
早前有網民呼籲大家投票畀尹光，令他成功打入叱咤我最喜愛男歌手最後五強！（圖片來源：叱咤投票站網頁）

講「職場大忌」切合Man姐金句

其實這集《愛回家》集名是「職場大忌」，原來大小姐的真實目的並非獲得「最受歡迎員工」，而是想攞「最不受歡迎員工」獎，以獲得大龍生（羅樂林飾）的歡心，有網民就提到：「啱啱830 Man姐有句對白係『功高蓋主，職場大忌』，完全match返《愛回家》今集主題。真係夾都冇咁啱」。

愛回家 「功高蓋主，職場大忌」係《新聞女王》Man姐的金句。
「功高蓋主，職場大忌」係《新聞女王》Man姐的金句。（圖片來源：TVB）
愛回家 最終大小姐獲得「最不受歡迎員工」，她表現興奮，話呢個結果就係佢想要嘅。
最終大小姐獲得「最不受歡迎員工」，她表現興奮，話呢個結果就係佢想要嘅。（圖片來源：TVB）
愛回家 原來大龍生就係唔想畀仔女搶鋒頭，最終大小姐成功獲得大龍生歡心，達成父慈女孝一幕。
原來大龍生就係唔想畀仔女搶鋒頭，最終大小姐成功獲得大龍生歡心，達成父慈女孝一幕。（圖片來源：TVB）
愛回家 獲得「最受歡迎員工」獎的細龍生就被安排到蚊患群島出差，大龍生更送了他一瓶引蚊水，令他慘成蚊叮目標。
獲得「最受歡迎員工」獎的細龍生就被安排到蚊患群島出差，大龍生更送了他一瓶引蚊水，令他慘成蚊叮目標。（圖片來源：TVB）
愛回家 大小姐成為最後大贏家！
大小姐成為最後大贏家！（圖片來源：IG@sukman_lam）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@sukman_lam、叱咤投票站網頁、IG@cr881903

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