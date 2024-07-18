《愛回家》大小姐祕書Mandy「闊太生活」愈來愈富貴 曬長腿自駕遊艇出海
廣告
憑無綫電視劇《愛．回家之開心速遞》中飾演大小姐祕書Mandy成功「入屋」的35歲謝芷倫，2021年，她突然宣布與從政的馬志恆結婚，婚後的生活讓人稱羨，不僅淡出劇集演出，婚後生活顯著提昇。
自駕遊艇出海
結婚後的謝芷倫，生活方式有了顯著的轉變，除了工作上的變化，謝芷倫在私生活中也展現出她的多才多藝。她不僅愛好高雅的活動如HIGH TEA和打高爾夫球，冬季時更會去滑雪，夏季則享受滑水的樂趣。
最令人羨慕的是，謝芷倫近日在社交媒體上分享了她駕駛遊艇出海的照片，並自爆已考取了兩個船牌，可以自行駕駛小型船隻出海。能夠在繁忙的生活中找到時間，與家人朋友一同在海上享受自由自在的時光，實屬不易。
生活奢華唔憂做複式豪宅曝光
近年謝芷倫退出《愛‧回家》後，主持過《姊妹淘》及拍劇，不過工作量唔多，但她就不時在社交網大晒富貴生活，過住一般有錢人的生活，除了打高爾夫球，更頻頻出入遊艇會，上月的生日都在遊艇上度過，又經常出海玩Wakesurf，生活無憂，據知她現時住的複式豪宅更擁有巨型露台，望住無敵海景，未結婚已經是闊太。
謝芷倫感謝老公圓滿了人生
謝芷倫在《愛回家》喜事播出一集前，率先報喜，謝芷倫貼出婚照，並寫道：「Thank you for making my life complete! You are the best gift God has given me.」（感謝你圓滿了我的人生，你是上天賜給我最好的禮物）。謝芷倫穿上中式裙褂、手戴至少六對龍鳳鈪及金豬牌出嫁，相當貴氣﹗另一張相是謝芷倫穿上白色禮服，兩張相老公都只看到小半邊臉﹗
圖片來源：IG@jan_tse