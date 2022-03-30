愛回家｜大小姐林淑敏素顏出場連大龍生都唔認得 送水輝反讚現代西施？

《愛·回家之開心速遞》昨晚播出第1548集，絕對是近期最有睇頭的一集，向來真性情受歡迎的大小姐林淑敏，竟犧牲靚樣以真素顏示人，震撼觀眾眼球，因為公司班人唔敢得罪大小姐，個個讚佢素顏無敵，令大小姐好似著咗國王的新衣咁，自信大爆發，仲自動請纓為新產品代言，點知塊巨型廣告搞到紅隧口連環撞車，大龍生連個女都唔認得，只有送水輝情人眼裡出西施。