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愛回家｜大小姐林淑敏素顏出場連大龍生都唔認得 送水輝反讚現代西施？

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《愛·回家之開心速遞》昨晚播出第1548集，絕對是近期最有睇頭的一集，向來真性情受歡迎的大小姐林淑敏，竟犧牲靚樣以真素顏示人，震撼觀眾眼球，因為公司班人唔敢得罪大小姐，個個讚佢素顏無敵，令大小姐好似著咗國王的新衣咁，自信大爆發，仲自動請纓為新產品代言，點知塊巨型廣告搞到紅隧口連環撞車，大龍生連個女都唔認得，只有送水輝情人眼裡出西施。

大小姐 一開頭就講大小姐因工受傷，被檸檬汁傷及面部。
一開頭就講大小姐因工受傷，被檸檬汁傷及面部。（圖片來源：無綫影片截圖）
大小姐 大小姐應秘書要求返公司簽文件，一抬頭個樣真係令人打咗個凸。
大小姐應秘書要求返公司簽文件，一抬頭個樣真係令人打咗個凸。（圖片來源：無綫影片截圖）

大小姐因工令皮膚受傷

《愛·回家之開心速遞》昨晚（28/3）播出的一集，劇情講述飾演大小姐龍力蓮的林淑敏因出外工作令皮膚受傷，所以要暫停化妝，本來諗住請假休息的她最後因工作返公司，所有員工為了討好大小姐，個個都讚佢素顏超級正，眾人為了工作順利被通過埋沒良心「落足嘴頭」，生意伙伴剛巧有白內障睇唔清，大小姐被捧到上天自信大爆發。

大小姐 大小姐返公司包到實唔想見人，點知畀3個保安捉住，認唔出佢仲話佢似大嬸。
大小姐返公司包到實唔想見人，點知畀3個保安捉住，認唔出佢仲話佢似大嬸。（圖片來源：無綫影片截圖）
大小姐 被保安奚落的大小姐突然發爛。
被保安奚落的大小姐突然發爛。（圖片來源：無綫影片截圖）

大小姐全素顏勇氣可嘉

林淑敏近年因為飾演大小姐一角而極速上位，雖然角色橫行霸道，但在她的演繹下角色變得討好，今次真素顏演出，林淑敏更令觀眾刮目相看，大部份網民都覺得她肯犧牲色相好有勇氣，而且她完全豁出去演得甚放，再加上放大100倍的誇張表情，喜感十足，觀眾都話呢一集特別好睇，由頭笑到尾。

大小姐 大小姐被秘書及舅父KC大讚，自信返晒嚟。
大小姐被秘書及舅父KC大讚，自信返晒嚟。（圖片來源：無綫影片截圖）
大小姐 大小姐素顏出去見生意伙伴，點知對方有白內障讚她好靚。
大小姐素顏出去見生意伙伴，點知對方有白內障讚她好靚。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民有讚無彈

大小姐
（圖片來源：[email protected]林淑敏）
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（圖片來源：[email protected]林淑敏）
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（圖片來源：[email protected]林淑敏）

大小姐原來影過素顏寫真

大小姐素顏出場，退上I.T部三位小職員，拎住佢本陳年素顏寫真集在公司走廊追逐，被大小姐捉到正，最後大小姐覺得三人好有眼光，令她更添自信，但其實寫真集內有乾坤，內容根本唔係大小姐素顏相。

大小姐 《愛回家》中的I.T三子拎住大小姐本素顏寫真。
《愛回家》中的I.T三子拎住大小姐本素顏寫真。（圖片來源：[email protected]威龍秘密網）
大小姐 林淑敏在FB內出po認樣衰。
林淑敏在FB內出po認樣衰。（圖片來源：[email protected]林淑敏）
大小姐 大小姐在劇中素顏拍了一輯廣告照，網民話都好cute呀！
大小姐在劇中素顏拍了一輯廣告照，網民話都好cute呀！（圖片來源：[email protected]林淑敏）
大小姐 大小姐素顏一樣有自信。
大小姐素顏一樣有自信。（圖片來源：[email protected]林淑敏）

大龍生出場鬧醒大小姐

劇情最後講到大小姐因為模特兒甩底，竟自動請纓親自上陣拍攝廣告，結果放在紅隧口兩旁的巨型廣告引致連環交通意外，路過的大龍生看到廣告後更認唔出大小姐，仲即時打畀大小姐鬧爆問點解搵個醜女拍廣告，真相大白。

大小姐 大龍生途經紅隧口大塞車，司機話畀佢知因為恐怖廣告搞到發生交通意外。
大龍生途經紅隧口大塞車，司機話畀佢知因為恐怖廣告搞到發生交通意外。（圖片來源：無綫影片截圖）
大小姐 紅隧口放滿素顏大小姐的巨型廣告牌。
紅隧口放滿素顏大小姐的巨型廣告牌。（圖片來源：無綫影片截圖）
大小姐 大龍生問點解會有個咁嘅廣告。
大龍生問點解會有個咁嘅廣告。（圖片來源：無綫影片截圖）
大小姐 大小姐畀大龍生鬧完終於醒覺。
大小姐畀大龍生鬧完終於醒覺。（圖片來源：無綫影片截圖）

送水輝呵番

大小姐又嬲又傷心，覺得全公司人都呃佢，仲毀滅素顏廣告相，佢老公送水輝(宋瑞輝)返到屋企即安撫愛妻，直言素顏大小姐是現代西施，令大小姐重拾信心。

大小姐 飾演送水貨的許家傑在Facebook撐大小姐。
飾演送水貨的許家傑在Facebook撐大小姐。（圖片來源：[email protected] Hui許家傑）
大小姐 送水輝返到屋企氹番大小姐。
送水輝返到屋企氹番大小姐。（圖片來源：無綫影片截圖）

去片！睇大小姐素顏現出

《愛回家》演員出名玩得，今次大小姐的素顏演出，更令觀眾睇得開心笑足全場。

常見問題

《愛回家》大小姐林淑敏於那一集素顏出場?

《愛回家》近日播出的第1548集請到大小姐林淑敏因意外要素顏見人…詳情請看

觀眾對於《愛回家》大小姐林淑敏的素顏有何評論?

《愛回家》近日播出的第1548集大小姐林淑敏素顏演出令觀眾…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]林淑敏，[email protected] Hui許家傑、無綫影片截圖影片來源：[email protected]

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