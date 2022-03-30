愛回家｜大小姐林淑敏素顏出場連大龍生都唔認得 送水輝反讚現代西施？
大小姐因工令皮膚受傷
《愛·回家之開心速遞》昨晚（28/3）播出的一集，劇情講述飾演大小姐龍力蓮的林淑敏因出外工作令皮膚受傷，所以要暫停化妝，本來諗住請假休息的她最後因工作返公司，所有員工為了討好大小姐，個個都讚佢素顏超級正，眾人為了工作順利被通過埋沒良心「落足嘴頭」，生意伙伴剛巧有白內障睇唔清，大小姐被捧到上天自信大爆發。
大小姐全素顏勇氣可嘉
林淑敏近年因為飾演大小姐一角而極速上位，雖然角色橫行霸道，但在她的演繹下角色變得討好，今次真素顏演出，林淑敏更令觀眾刮目相看，大部份網民都覺得她肯犧牲色相好有勇氣，而且她完全豁出去演得甚放，再加上放大100倍的誇張表情，喜感十足，觀眾都話呢一集特別好睇，由頭笑到尾。
網民有讚無彈
大小姐原來影過素顏寫真
大小姐素顏出場，退上I.T部三位小職員，拎住佢本陳年素顏寫真集在公司走廊追逐，被大小姐捉到正，最後大小姐覺得三人好有眼光，令她更添自信，但其實寫真集內有乾坤，內容根本唔係大小姐素顏相。
大龍生出場鬧醒大小姐
劇情最後講到大小姐因為模特兒甩底，竟自動請纓親自上陣拍攝廣告，結果放在紅隧口兩旁的巨型廣告引致連環交通意外，路過的大龍生看到廣告後更認唔出大小姐，仲即時打畀大小姐鬧爆問點解搵個醜女拍廣告，真相大白。
送水輝呵番
大小姐又嬲又傷心，覺得全公司人都呃佢，仲毀滅素顏廣告相，佢老公送水輝(宋瑞輝)返到屋企即安撫愛妻，直言素顏大小姐是現代西施，令大小姐重拾信心。
去片！睇大小姐素顏現出
《愛回家》演員出名玩得，今次大小姐的素顏演出，更令觀眾睇得開心笑足全場。
常見問題
《愛回家》大小姐林淑敏於那一集素顏出場?
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觀眾對於《愛回家》大小姐林淑敏的素顏有何評論?
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