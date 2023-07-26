愛回家｜大小姐刻薄到出汁 逼10位工人集體辭職 誇張情節似足蔡一鳳事件
大小姐刻薄對待工人
昨晚（25日）呢集內容講述大小姐（林淑敏 飾）家中有十個工人，但大小姐因大廚把A5和牛絞成肉碎，唔小心被工人食晒，未能用靚食材招呼父親（羅樂林 飾），嬲到發火，大小姐於是要佢哋賠錢或者扣人工，工人們鬧爆大小姐無情，最終不憤被屈，決定集體辭職。
大小姐冇工人用認真頭痛，生活極之不便，最後要搵公司財務部的劉華和秘書無知May（趙希洛 飾）等4人幫手打掃家居。不過4人同樣都頂唔順唔撈，最後由送水輝（許家傑 飾）解圍，先發現工人生活原來好慘，居住的房間只有70呎，大小姐事後發現都嘲諷：「咁細間房都擺到好似一棟樓咁高嘅碌架床。」
誇張情節似足蔡一鳳炒工人事件
有網友發現大小姐極誇張對待工人的情節似足「最難頂僱主」蔡一鳳炒工人事件。2021年，亞視前高層盛品儒太太蔡一鳳在社交網透露家中6位外傭1位司機集體辭職，令她措手不及，被外界封為最難頂僱主。蔡一鳳亦曾接受《東張西望》訪問，大爆當中另有內情，為力證如何善待傭人，令其7千呎巨宅曝光﹗
蔡一鳳上《東張西望》否認是難頂僱主
蔡一鳳在社交網以千字文控訴家中6外傭和1司機集體辭職，外界矛頭直指僱主蔡一鳳，更質疑她是難頂僱主，蔡一鳳上《東張西望》為自己平反。
蔡一鳳：有人博炒
蔡一鳳直指有工人博炒，而做出傷害小朋友的行為，蔡一鳳指：「有個工人整嘢食畀囝囝冇剪碎啲肉，超過成三十塊，搞到佢消化不良，嘔咗八次，嘔出嚟都見係大大粒肉，黃膽水都嘔埋出嚟，我同工人講佢仲黑我面，仲唔係博炒﹗」講到囝囝受苦，蔡一鳳忍唔住眼濕濕﹗
蔡一鳳懷疑中介公司
蔡一鳳爆家中外傭集體辭職是另有內情，認為是有計劃進行，懷疑中介公司教唆女傭，因家中剩下的一位司機有一日同蔡一鳳講收到中介公司電話問他幾時辭職？該司機回覆中介公司指跟僱主沒有問題，不會辭職，司機把此事告知蔡一鳳。蔡一鳳才回想起該中介公司之前曾介紹兩名有問題外傭，但之後卻沒有賠償兩個外傭給她，為此事蔡一鳳控告中介公司，而7名外傭集體辭職就在一個月後發生，而且離職時要求叫警察及領使人員上門，蔡一鳳直指：「有人想破壞我嘅僱主紀錄，影響我聲譽，等我個名花咗，請唔到工人姐姐﹗」
《東張西望》同時採訪該中介公司負責人魏先生，對方稱絕對沒有教唆蔡一鳳的工人，更指蔡一鳳是公司大客，但公司都要blacklist對方，工人更寧賠錢都要離職，該負責人請《東張》記者自行判斷。而中介公司另一負責人黃小姐則表示蔡一鳳每個工人離職都不能好好離開：「唔係去勞工處就去報警求助，無一個好好哋走，今次走嗰幾個工人call警察call領事係想證明自己清白，無攞僱主嘢﹗」
7千呎獨立屋細節全曝光
蔡一鳳同中介公司大家各執一詞，羅生門事件，究竟真相係點，相信當事人先知道了﹗但蔡一鳳的7千呎獨立屋卻因此曝光，並展示工人的生活環境以力證自己非無良僱主﹗
蔡一鳳展示工人房有6張碌架床
蔡一鳳展示工人房有六張碌架床給三位傭人，每個床位都有遮光布簏遮檔，有足夠空間及私隠度，並且有冷氣及長身鏡，設計實用美觀兼備。蔡一鳳展示家中廚房，內有一張超大雲石枱，廚房內有一個拍住大餐廳級數的巨型冷凍房，定期購備足夠有餘的新鮮食材供傭人享用，並強調兩公婆多應酬多在外用餐﹗
蔡一鳳：如果我係無良僱主，我請兩個做死你算啦
蔡一鳳指家傭分工是，分別是3家傭照顧一對龍鳳胎，清潔、做飯及洗燙衣物各由1名傭人負責﹗蔡一鳳話：「如果我係無良僱主，我請兩個做死你算啦，點解要請6個姐姐，兩個司機﹗」蔡一鳳的7千呎獨立屋有個向海的小朋友房，並且有一個偌大的兒童遊戲室，小朋友房有三個碌架床可讓傭人陪小朋友睡覺。
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