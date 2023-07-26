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愛回家｜大小姐刻薄到出汁 逼10位工人集體辭職 誇張情節似足蔡一鳳事件

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TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》不時都會諷刺社會時弊，最近抽水講僱主怒炒工人事件，似乎影射緊曾被封為「最難頂僱主」的蔡一鳳！

大小姐刻薄對待工人

昨晚（25日）呢集內容講述大小姐（林淑敏 飾）家中有十個工人，但大小姐因大廚把A5和牛絞成肉碎，唔小心被工人食晒，未能用靚食材招呼父親（羅樂林 飾），嬲到發火，大小姐於是要佢哋賠錢或者扣人工，工人們鬧爆大小姐無情，最終不憤被屈，決定集體辭職。

大小姐冇工人用認真頭痛，生活極之不便，最後要搵公司財務部的劉華和秘書無知May（趙希洛 飾）等4人幫手打掃家居。不過4人同樣都頂唔順唔撈，最後由送水輝（許家傑 飾）解圍，先發現工人生活原來好慘，居住的房間只有70呎，大小姐事後發現都嘲諷：「咁細間房都擺到好似一棟樓咁高嘅碌架床。」

愛回家 大小姐 大小姐因大廚把A5和牛絞成肉碎，唔小心被工人食晒，未能用靚食材招呼父親羅樂林 飾），嬲到發火
大小姐因大廚把A5和牛絞成肉碎，唔小心被工人食晒，未能用靚食材招呼父親（羅樂林 飾），嬲到發火（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
愛回家 大小姐 大小姐於是要佢哋賠錢或者扣人工
大小姐於是要佢哋賠錢或者扣人工（圖片來源：TVB）
愛回家 大小姐 工人們鬧爆大小姐無情，最終不憤被屈，決定集體辭職。
工人們鬧爆大小姐無情，最終不憤被屈，決定集體辭職。（圖片來源：TVB）
愛回家 大小姐 大小姐事後發現都嘲諷：「咁細間房都擺到好似一棟樓咁高嘅碌架床。」
大小姐事後發現都嘲諷：「咁細間房都擺到好似一棟樓咁高嘅碌架床。」（圖片來源：TVB）

誇張情節似足蔡一鳳炒工人事件

有網友發現大小姐極誇張對待工人的情節似足「最難頂僱主」蔡一鳳炒工人事件。2021年，亞視前高層盛品儒太太蔡一鳳在社交網透露家中6位外傭1位司機集體辭職，令她措手不及，被外界封為最難頂僱主。蔡一鳳亦曾接受《東張西望》訪問，大爆當中另有內情，為力證如何善待傭人，令其7千呎巨宅曝光﹗

愛回家 大小姐 名媛蔡一鳳和盛品儒14年結婚，育有一對兩歲的龍鳳胎﹗
名媛蔡一鳳和盛品儒14年結婚，育有一對兩歲的龍鳳胎﹗（圖片來源：蔡一鳳IG）

蔡一鳳上《東張西望》否認是難頂僱主

蔡一鳳在社交網以千字文控訴家中6外傭和1司機集體辭職，外界矛頭直指僱主蔡一鳳，更質疑她是難頂僱主，蔡一鳳上《東張西望》為自己平反。

愛回家 大小姐 蔡一鳳日前接受無綫《東張西望》訪問，親自講家中7名外傭集體辭職的來龍去脈，同時令赤柱獨立屋全面曝光。
蔡一鳳日前接受無綫《東張西望》訪問，親自講家中7名外傭集體辭職的來龍去脈，同時令赤柱獨立屋全面曝光，大L巨型梳化及水晶燈，有氣派。（圖片來源：《東張西望》截圖）

蔡一鳳：有人博炒

蔡一鳳直指有工人博炒，而做出傷害小朋友的行為，蔡一鳳指：「有個工人整嘢食畀囝囝冇剪碎啲肉，超過成三十塊，搞到佢消化不良，嘔咗八次，嘔出嚟都見係大大粒肉，黃膽水都嘔埋出嚟，我同工人講佢仲黑我面，仲唔係博炒﹗」講到囝囝受苦，蔡一鳳忍唔住眼濕濕﹗

愛回家 大小姐 蔡一鳳一對龍鳳胎兩歲，激罕貼出全家福﹗
蔡一鳳一對龍鳳胎兩歲，甚少貼出全家福﹗（圖片來源：蔡一鳳IG）

蔡一鳳懷疑中介公司

蔡一鳳爆家中外傭集體辭職是另有內情，認為是有計劃進行，懷疑中介公司教唆女傭，因家中剩下的一位司機有一日同蔡一鳳講收到中介公司電話問他幾時辭職？該司機回覆中介公司指跟僱主沒有問題，不會辭職，司機把此事告知蔡一鳳。蔡一鳳才回想起該中介公司之前曾介紹兩名有問題外傭，但之後卻沒有賠償兩個外傭給她，為此事蔡一鳳控告中介公司，而7名外傭集體辭職就在一個月後發生，而且離職時要求叫警察及領使人員上門，蔡一鳳直指：「有人想破壞我嘅僱主紀錄，影響我聲譽，等我個名花咗，請唔到工人姐姐﹗」

《東張西望》同時採訪該中介公司負責人魏先生，對方稱絕對沒有教唆蔡一鳳的工人，更指蔡一鳳是公司大客，但公司都要blacklist對方，工人更寧賠錢都要離職，該負責人請《東張》記者自行判斷。而中介公司另一負責人黃小姐則表示蔡一鳳每個工人離職都不能好好離開：「唔係去勞工處就去報警求助，無一個好好哋走，今次走嗰幾個工人call警察call領事係想證明自己清白，無攞僱主嘢﹗」

愛回家 大小姐 蔡一鳳多次講到眼濕濕，愈講愈激動﹗
蔡一鳳多次講到眼濕濕，愈講愈激動﹗（圖片來源：《東張西望》截圖）
愛回家 大小姐 蔡一鳳的赤柱巨宅大廳接受《東張西望》利穎怡訪問，對正無敵靚海景，﹗
（圖片來源：東張西望》截圖）
愛回家 大小姐 蔡一鳳之後又在兒童遊戲室做訪問，她否認自己是難頂僱主：「如果我難頂，可以請兩個工人做死佢啦，唔使請6個工人兩個司機﹗」
蔡一鳳之後又在兒童遊戲室做訪問，她否認自己是難頂僱主：「如果我難頂，可以請兩個工人做死佢啦，唔使請6個工人兩個司機﹗」（圖片來源：《東張西望》截圖）

7千呎獨立屋細節全曝光

蔡一鳳同中介公司大家各執一詞，羅生門事件，究竟真相係點，相信當事人先知道了﹗但蔡一鳳的7千呎獨立屋卻因此曝光，並展示工人的生活環境以力證自己非無良僱主﹗

愛回家 大小姐 公開工人睡房。
公開工人睡房。（圖片來源：《東張西望》截圖）

蔡一鳳展示工人房有6張碌架床

蔡一鳳展示工人房有六張碌架床給三位傭人，每個床位都有遮光布簏遮檔，有足夠空間及私隠度，並且有冷氣及長身鏡，設計實用美觀兼備。蔡一鳳展示家中廚房，內有一張超大雲石枱，廚房內有一個拍住大餐廳級數的巨型冷凍房，定期購備足夠有餘的新鮮食材供傭人享用，並強調兩公婆多應酬多在外用餐﹗

愛回家 大小姐 蔡一鳳向《東張》主持表示房間有冷氣、全身大鏡，並每個碌架床都有遮光窗簾，以及有各自的櫃，有足夠空間及私隠度﹗
蔡一鳳向《東張》主持表示房間有冷氣、全身大鏡，並每個碌架床都有遮光窗簾，以及有各自的櫃，有足夠空間及私隠度﹗（圖片來源：《東張西望》截圖）
愛回家 大小姐 蔡一鳳表示平時工人姐姐會分批在此長雲石枱進食，斜後的銀色大冷凍櫃，拍得大餐廳。
蔡一鳳表示平時工人姐姐會分批在此長雲石枱進食，身後的銀色大冷凍櫃，拍得住大餐廳。（圖片來源：《東張西望》截圖）
愛回家 大小姐 大冷凍櫃門中有門，先放新鮮蔬菜，最內層是肉類，蔡一鳳指會入大量食材，讓外傭自己煮食，並強調自己經常應酬外食，甚少在家用餐﹗
大冷凍櫃門中有門，先放新鮮蔬菜，最內層是肉類，蔡一鳳指會入大量食材，讓外傭自己煮食，並強調自己經常應酬外食，甚少在家用餐﹗（圖片來源：《東張西望》截圖）
愛回家 大小姐 飯廳一角
飯廳一角（圖片來源：《東張西望》截圖）

蔡一鳳：如果我係無良僱主，我請兩個做死你算啦

蔡一鳳指家傭分工是，分別是3家傭照顧一對龍鳳胎，清潔、做飯及洗燙衣物各由1名傭人負責﹗蔡一鳳話：「如果我係無良僱主，我請兩個做死你算啦，點解要請6個姐姐，兩個司機﹗」蔡一鳳的7千呎獨立屋有個向海的小朋友房，並且有一個偌大的兒童遊戲室，小朋友房有三個碌架床可讓傭人陪小朋友睡覺。

愛回家 大小姐 小朋友睡房都係全向海，並安排了碌架床讓工人姐姐陪瞓。
小朋友睡房都係全向海，並設有碌架床讓工人姐姐陪瞓。（圖片來源：《東張西望》截圖）
愛回家 大小姐 小朋友睡房有一個闊落露台，景觀一流﹗
小朋友睡房有一個闊落露台，加上無敵海景，景觀一流﹗（圖片來源：《東張西望》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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