愛回家 大結局

愛回家｜「大結局」劇情大暴走 鄭世豪黑化 羅樂林扮謝天華單手講電話

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一直係無綫皇牌節目的《 愛回家之開心速遞 》今晚第2000集竟然被稱作「大結局」，劇中羅樂林、鄭世豪遭綁匪綁架，預告中仲有爆炸畫面，非常震撼！

羅樂林崖邊單手講電話 疑向謝天華致敬

預告片畫面可見，鄭世豪突然黑化，推跌山坡上的羅樂林，有趣的是，羅樂林崖邊單手電話呢個動作似曾相識，莫非是向謝天華致敬？事關謝天華在2013年無綫劇集《神鎗狙擊》中，「單手攀石」講電話一幕，被網友深深關注，成為經典。不過，謝天華嘅單手攀石應該再危險啲！

愛回家 大結局 鄭世豪突然黑化，推跌山坡上的羅樂林
鄭世豪突然黑化，推跌山坡上的羅樂林（圖片來源：TVB）
愛回家 大結局 劇情暴走！
劇情暴走！（圖片來源：TVB）
愛回家 大結局 羅樂林會有危險？
羅樂林會有危險？（圖片來源：TVB）
愛回家 大結局 ISWIM TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 謝天華單手攀石，世上有幾多人做到
謝天華單手攀石，世上有幾多人做到（圖片來源：TVB USA [email protected]

第2000集「大結局」劇情劇透

第2000集的「大結局」劇情講述龍敢威（羅樂林飾）、龍力士（鄭世豪飾）齊遭綁匪綁架，兩人合力逃出生天，怎料力士不滿敢威於危急關頭將接龍交予力蓮（林淑敏飾）接掌，竟對敢威動殺機。力士行兇的事情敗露，把心一橫決與力蓮玉石俱焚，致電力蓮聲稱在公司一個隱蔽的地方安裝了炸彈，並會於五時引爆。接龍進入緊急狀態，力蓮宣佈接管接龍，卻有人提出反對……力士的行動最終失敗，唯有設法逃亡，怎料竟引發不可收拾的局面……。

愛回家 大結局 預告中仲有爆炸畫面，非常震撼！
預告中仲有爆炸畫面，非常震撼！（圖片來源：TVB）
愛回家 大結局 接龍進入緊急狀態。
接龍進入緊急狀態。（圖片來源：TVB）

愛回家｜劇組監製揚言會大換血

不過第2000集「大結局」只係故事中嘅結局，而且，下周的預告中仍見到2001集及2002集的預告，所以《愛回家》依然長做長有。《愛回家》已經播出超過六年，劇組監製亦曾揚言會加入更多新血，早前就有曹永廉飾演性格衰到無朋友「陳永廉」加入劇組，近期又有莊思明以國際名模「張愛盈」一角加入。據悉莊思明男友楊明亦將以新角色「雷公」白彪私生子、正氣戅直的「湯圓」空降劇組，成為其出獄後首個固定劇組拍攝。

愛回家 大結局 楊明 楊明加入《愛．回家》做雷公私生子
楊明加入《愛．回家》做雷公私生子（圖片來源：TVB 娛樂新聞台）
愛回家 大結局 愛回家 楊明女友莊思明早前都以國際名模「張愛盈」一角加入劇組。
楊明女友莊思明早前都以國際名模「張愛盈」一角加入劇組。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）
愛回家 大結局 楊明 愛回家 周不時都會出現。
周不時都會出現。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）

愛回家 大結局 愛回家 雷公經常於劇中同大龍生鬥氣，唔知之後加埋楊明又會擦出啲咩新火花呢！
雷公經常於劇中同大龍生鬥氣，唔知之後加埋楊明又會擦出啲咩新火花呢！（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）
愛回家 大結局 楊明 愛回家 去年曹永廉都以性格衰到無朋友「陳永廉」加入劇組。
去年曹永廉都以性格衰到無朋友「陳永廉」加入劇組。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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