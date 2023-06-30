愛回家｜「大結局」劇情大暴走 鄭世豪黑化 羅樂林扮謝天華單手講電話
羅樂林崖邊單手講電話 疑向謝天華致敬
預告片畫面可見，鄭世豪突然黑化，推跌山坡上的羅樂林，有趣的是，羅樂林崖邊單手電話呢個動作似曾相識，莫非是向謝天華致敬？事關謝天華在2013年無綫劇集《神鎗狙擊》中，「單手攀石」講電話一幕，被網友深深關注，成為經典。不過，謝天華嘅單手攀石應該再危險啲！
第2000集「大結局」劇情劇透
第2000集的「大結局」劇情講述龍敢威（羅樂林飾）、龍力士（鄭世豪飾）齊遭綁匪綁架，兩人合力逃出生天，怎料力士不滿敢威於危急關頭將接龍交予力蓮（林淑敏飾）接掌，竟對敢威動殺機。力士行兇的事情敗露，把心一橫決與力蓮玉石俱焚，致電力蓮聲稱在公司一個隱蔽的地方安裝了炸彈，並會於五時引爆。接龍進入緊急狀態，力蓮宣佈接管接龍，卻有人提出反對……力士的行動最終失敗，唯有設法逃亡，怎料竟引發不可收拾的局面……。
愛回家｜劇組監製揚言會大換血
不過第2000集「大結局」只係故事中嘅結局，而且，下周的預告中仍見到2001集及2002集的預告，所以《愛回家》依然長做長有。《愛回家》已經播出超過六年，劇組監製亦曾揚言會加入更多新血，早前就有曹永廉飾演性格衰到無朋友「陳永廉」加入劇組，近期又有莊思明以國際名模「張愛盈」一角加入。據悉莊思明男友楊明亦將以新角色「雷公」白彪私生子、正氣戅直的「湯圓」空降劇組，成為其出獄後首個固定劇組拍攝。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！