愛回家大結局︱自抽10大老土情節 交代蘇韻姿周家洛下落 探監劇情有影射？
「熊心如」蘇韻姿無歸期
唔少網民都非常關心蘇韻姿飾演嘅「熊心如」同周家洛飾演嘅「金城安」究竟會唔會返劇組。不過今集就講話「安仔」早就已經喺吳旺達結婚生仔，而熊心如就喺歐洲做生意，仲話「唔知幾時會返」，似乎網民要再等一等了！
「大結局」自抽10大老土情節
今集2000集以「大結局」為主題，劇情講述敢威、力士遭綁匪綁架，兩人合力逃出生天後，力士卻不滿敢威於危急關頭將接龍交予力蓮接掌，對敢威動殺機，之後仲引發不可收拾嘅局面！又綁架又豪門爭產，30分鐘上演咗多個TVB常用情節，瘋狂自抽10大TVB老土橋段！
自抽老土情節︱01. 有錢人遭綁匪綁架
劇情一開始就講述到敢威、力士遭綁匪綁架，之後就合力逃出生天。有錢人遭綁匪綁架，然後自行逃走嘅劇情經常出現喺TVB劇情，早前播出嘅《廉政狙擊》就已經上演過相關情節，胡定欣當時仲一個打三個綁匪，成功逃脫！
自抽老土情節︱02. 墮崖+單手傾電話
兩人逃脫後龍力士突然不滿龍敢威將集團交畀龍力蓮打理，大龍生喺兩人爭吵期間，突然去執藥時失足墮崖，之後仲單手打電話被龍力蓮求救，嚇到龍力士話：「吓？學謝天華單手打電話？」，完全自抽到新境界！
自抽老土情節︱03. 豪門爭產互鬥
龍力蓮開記者招待會嘅時候，Terry突然走出嚟造反，突然係飯堂上演一場豪門爭產互鬥戲。豪門爭產戲係TVB簡直就係家常便飯，時不時就推出豪門爭產新劇，翻炒再翻炒！
自抽老土情節︱04. 做戲設局
不過以上所提及嘅「豪門爭產」戲份只係兩姐弟夾埋，令龍力士上當，又一經典TVB老土情節。
自抽老土情節︱05. 設假佈景套真料
龍力士被捕之後喺羈留病房以為一切已經結束，所以講真相全盤托出，點知原來係大家為咗套料而設假佈景呃龍力士。
自抽老土情節︱06. 英雄擋子彈
熊尚善喺槍戰期間，為咗幫根叔擋子彈而中槍！近年最令網民印象深刻嘅「擋子彈」戲就一定係馬國明喺《隱形戰隊》以身擋子彈，連中4槍都屹立不倒，成個Iron Man上身嘅場面。
自抽老土情節︱07. 意外墮樓
槍戰過後，龍力士逃上天台時，本身打算好似《叛逃》關禮傑咁跳去隔離樓天台，不過就失足墮樓，好彩有龍力蓮救起，不過就錯手導致龍力蓮墮樓。抽完關禮傑水之後，再抽埋墮樓劇情水！
自抽老土情節︱08. 淪為監躉+探監
龍力士隨即被正式被捕後成為階下囚，龍敢威與佘秀琴探監，並且轉告龍力士將會將孫兒名字改為「阿等」，但龍力士就以為兩人笑自己「監躉」。有網民認為呢場「監躉」戲似乎係想影射楊明之前自爆有人叫自己「監躉」，再為將加入劇組嘅楊明鋪路。
自抽老土情節︱09. BBQ聚會
要數老土情節，當然唔少得BBQ聚會，不過可惜今次《愛回家》唔係喺天台BBQ，但都拍出BBQ劇情嘅神韻。
自抽老土情節︱10. 病床前獨白落淚
到最後龍力蓮慘變植物人，老公宋瑞輝就喺床邊獨白落淚，又係每次TVB劇情想玩催淚時，必有嘅劇情之一。
https://www.youtube.com/watch?v=51jN_ot2unw
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