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愛回家大結局︱自抽10大老土情節 交代蘇韻姿周家洛下落 探監劇情有影射？

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TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》終於正式踏入2000集，仲以「大結局」為提，大玩各種TVB經常使用嘅橋段，瘋狂自抽10個老土情節。最新一集亦交代到「熊心如」蘇韻姿同「金城安」周家洛嘅下落！

「熊心如」蘇韻姿無歸期

唔少網民都非常關心蘇韻姿飾演嘅「熊心如」同周家洛飾演嘅「金城安」究竟會唔會返劇組。不過今集就講話「安仔」早就已經喺吳旺達結婚生仔，而熊心如就喺歐洲做生意，仲話「唔知幾時會返」，似乎網民要再等一等了！

愛回家 蘇韻姿飾演嘅「熊心如」就因為做生意而唔知幾時返嚟。
蘇韻姿飾演嘅「熊心如」就因為做生意而唔知幾時返嚟。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 周家洛飾演嘅「金城安」亦因為已經喺吳旺達落地生根無歸期。
周家洛飾演嘅「金城安」亦因為已經喺吳旺達落地生根。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 「金城安」周嘉洛都走咗成年，但網民依然最掛住佢。
「金城安」周嘉洛都走咗成年，但網民依然最掛住佢。（圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖）
蘇韻姿 有傳蘇韻姿拍劇例遲卻拒認錯，又卸鑊畀人孭，搞到被踢出《愛回家》劇組
飾演「熊心如」嘅蘇韻姿就傳因為拍劇例遲卻拒認錯，又卸鑊畀人孭，搞到被踢出《愛回家》劇組。（圖片來源：《愛回家》截圖）

「大結局」自抽10大老土情節

今集2000集以「大結局」為主題，劇情講述敢威、力士遭綁匪綁架，兩人合力逃出生天後，力士卻不滿敢威於危急關頭將接龍交予力蓮接掌，對敢威動殺機，之後仲引發不可收拾嘅局面！又綁架又豪門爭產，30分鐘上演咗多個TVB常用情節，瘋狂自抽10大TVB老土橋段！

自抽老土情節︱01. 有錢人遭綁匪綁架

劇情一開始就講述到敢威、力士遭綁匪綁架，之後就合力逃出生天。有錢人遭綁匪綁架，然後自行逃走嘅劇情經常出現喺TVB劇情，早前播出嘅《廉政狙擊》就已經上演過相關情節，胡定欣當時仲一個打三個綁匪，成功逃脫！

愛回家 龍力士同大龍生被綁架！
龍力士同大龍生被綁架！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 喺《廉政狙擊》飾演有錢人嘅胡定欣都有綁架劇情。
喺《廉政狙擊》飾演有錢人嘅胡定欣都有綁架劇情。（圖片來源：《廉政狙擊》截圖）

自抽老土情節︱02. 墮崖+單手傾電話

兩人逃脫後龍力士突然不滿龍敢威將集團交畀龍力蓮打理，大龍生喺兩人爭吵期間，突然去執藥時失足墮崖，之後仲單手打電話被龍力蓮求救，嚇到龍力士話：「吓？學謝天華單手打電話？」，完全自抽到新境界！

愛回家 大龍生突然單手打電話！
大龍生突然單手打電話！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 龍力士自抽咁話：「吓？學謝天華單手打電話？」
龍力士自抽咁話：「吓？學謝天華單手打電話？」（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 單手打電話更係唔少得Laughing哥
單手打電話更係唔少得Laughing哥（圖片來源：《神槍追擊》截圖）
愛回家 最近《隱門》都有墮崖情節
最近《隱門》都有墮崖情節（圖片來源：《隱門》劇照）

自抽老土情節︱03. 豪門爭產互鬥

龍力蓮開記者招待會嘅時候，Terry突然走出嚟造反，突然係飯堂上演一場豪門爭產互鬥戲。豪門爭產戲係TVB簡直就係家常便飯，時不時就推出豪門爭產新劇，翻炒再翻炒！

愛回家 Terry突然出嚟造反！
Terry突然出嚟造反！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 同龍力蓮突然上演豪門爭產戲
同龍力蓮突然上演豪門爭產戲（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 佘詩曼 楊茜堯 林峯 近照走樣 劇集《家族榮耀》掀起追劇熱潮，最高收視達28.6點，成為全港收視冠軍！
爭產劇情經常被翻炒！（圖片來源：《家族榮耀》海報）

自抽老土情節︱04. 做戲設局

不過以上所提及嘅「豪門爭產」戲份只係兩姐弟夾埋，令龍力士上當，又一經典TVB老土情節。

愛回家 做戲設局逼供又係另一常有情節！
做戲設局逼供又係另一常有情節。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）

自抽老土情節︱05. 設假佈景套真料

龍力士被捕之後喺羈留病房以為一切已經結束，所以講真相全盤托出，點知原來係大家為咗套料而設假佈景呃龍力士。

愛回家 大家為咗逼供都做場大龍鳳。
大家為咗逼供都做場大龍鳳。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）

自抽老土情節︱06. 英雄擋子彈

熊尚善喺槍戰期間，為咗幫根叔擋子彈而中槍！近年最令網民印象深刻嘅「擋子彈」戲就一定係馬國明喺《隱形戰隊》以身擋子彈，連中4槍都屹立不倒，成個Iron Man上身嘅場面。

愛回家 熊尚善喺槍戰期間，為咗幫根叔擋子彈而中槍
熊尚善喺槍戰期間，為咗幫根叔擋子彈而中槍（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 馬國明喺《隱形戰隊》Ironman 上身擋子彈，
馬國明喺《隱形戰隊》Ironman 上身擋子彈，（圖片來源：《隱形戰隊》截圖）

自抽老土情節︱07. 意外墮樓

槍戰過後，龍力士逃上天台時，本身打算好似《叛逃》關禮傑咁跳去隔離樓天台，不過就失足墮樓，好彩有龍力蓮救起，不過就錯手導致龍力蓮墮樓。抽完關禮傑水之後，再抽埋墮樓劇情水！

愛回家 自抽話好似關禮傑咁跳去另一個天台。
自抽話好似關禮傑咁跳去另一個天台。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 但失敗墮樓！
但失敗墮樓！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 當年跳去另一棟大廈天台嘅場面在網上瘋傳。
當年跳去另一棟大廈天台嘅場面在網上瘋傳。（圖片來源：新傳媒資料庫）

自抽老土情節︱08. 淪為監躉+探監

龍力士隨即被正式被捕後成為階下囚，龍敢威與佘秀琴探監，並且轉告龍力士將會將孫兒名字改為「阿等」，但龍力士就以為兩人笑自己「監躉」。有網民認為呢場「監躉」戲似乎係想影射楊明之前自爆有人叫自己「監躉」，再為將加入劇組嘅楊明鋪路。

愛回家 龍力士淪為「監躉」，似乎想影射楊明早前自爆被稱為「監躉」一事。
龍力士淪為「監躉」，似乎想影射楊明早前自爆被稱為「監躉」一事。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 有傳楊明將會空降《愛回家》劇組，飾演雷公私生子。
有傳楊明將會空降《愛回家》劇組，飾演雷公私生子。（圖片來源：《一舞傾城》截圖）

自抽老土情節︱09. BBQ聚會

要數老土情節，當然唔少得BBQ聚會，不過可惜今次《愛回家》唔係喺天台BBQ，但都拍出BBQ劇情嘅神韻。

愛回家 雖然今次有BBQ場面，但可惜就唔係天台BBQ！
雖然今次有BBQ場面，但可惜就唔係天台BBQ！（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 講到TVB老土情節，BBQ場面又點少得呢。
講到TVB老土情節，BBQ場面又點少得呢。（圖片來源：《陀槍師姐2021》截圖）

自抽老土情節︱10. 病床前獨白落淚

到最後龍力蓮慘變植物人，老公宋瑞輝就喺床邊獨白落淚，又係每次TVB劇情想玩催淚時，必有嘅劇情之一。

愛回家 宋瑞輝就喺變成植物人嘅龍力蓮病床邊獨白落淚
宋瑞輝就喺變成植物人嘅龍力蓮病床邊獨白落淚（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 係每次TVB劇情想玩催淚時，必有嘅劇情之一
係每次TVB劇情想玩催淚時，必有嘅劇情之一（圖片來源：《星空下的仁醫》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：《愛·回家之開心速遞》截圖、《一舞傾城》截圖、《星空下的仁醫》截圖、《陀槍師姐2021》截圖、新傳媒資料庫、《隱形戰隊》截圖、《家族榮耀》海報、《隱門》劇照、《神槍追擊》截圖、《廉政狙擊》截圖

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