愛回家｜大龍生鬧婚變神複製王力宏李靚蕾 一句對白惹起召喚龔燁回家
無綫處境劇《愛回家之開心速遞》中近日以「秀琴之鎚」為題的一集，講到「二龍太」發出千字文控訴「大龍生」對她冷暴力，引發一場網絡大公審，劇情被指近乎100%「神複製」王力宏、李靚蕾離婚風波「蕾神之鎚」，不過更多網民關注在其中一句對白，並引起哄動﹗
《愛回家》「秀琴之鎚」神複製「蕾神之鎚」
龍家二太太佘秀琴（蘇恩磁飾）在《愛回家》3月6日（星期日）播出的第1526集「秀琴之鎚」中，以千字文控訴大龍生（羅樂林飾）對她冷暴力，引發一場網絡大公審。由於二龍太擁有博士學歷，文筆流暢，千字文獲得大部分的接龍女職員和網友支持。
過百萬網友支持二龍太
大小姐（林淑敏飾）和KC（歐瑞偉飾）試圖為大龍生拆彈，要求二龍太扮成妄想症，被二龍太拒絕，二龍太更發出「最後通牒」，威脅大龍生要在下午3點前作出表示，否則會爆出更多大龍生的醜行。
大龍生寫錯二龍太名字
這集被指近乎100%神複製王力宏、李靚蕾離婚風波中的「蕾神之鎚」，連細節位都抄得好足，包括大龍生將二龍太的名字佘秀琴寫錯成「余秀琴」，似足王力宏將李靚蕾的日本名字「西村美智子」寫成「西春美智子」，只是結局變成二人和好的Happy Ending！
龔燁出差澳門？
不過網友更加關注的是大小姐和KC在劇中提到已經吩咐龔燁（張景淳飾）由澳門趕返香港，來為大龍生「拆彈」，但最終因事件鬧得太大，龔燁都束手無策，而沒有返港。早前盛傳張景淳因遲到而在《愛回家》「被消失」，今次龔燁只得個名出現，而未有真正現身，令粉絲都大失所望。
網民群起召喚龔燁「回家」救亡
不過亦有不少網民猜測這是預告龔燁有機「回家」，持不同見解的網民都紛紛湧到TVB社交網留言，要求早日讓龔燁「回家」！之前有傳《愛回家》為救亡搵演金城安的周嘉洛拍攝，但有不少網民指「龔水」合體，便能令收視大升，亦一度起哄龔燁快點「回家」與新婚妻熊若水合體。
飾演龔燁的張景淳，已經好耐無在《愛回家》中出現，有指是因為他拍劇經常遲到而被懲罰。（圖片來源：[email protected]）
《愛回家之開心速遞》第1526集「秀琴之鎚」：
撰文：東方新地圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖、[email protected]影片來源：[email protected] (official)
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