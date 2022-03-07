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愛回家｜大龍生鬧婚變神複製王力宏李靚蕾 一句對白惹起召喚龔燁回家

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無綫處境劇《愛回家之開心速遞》中近日以「秀琴之鎚」為題的一集，講到「二龍太」發出千字文控訴「大龍生」對她冷暴力，引發一場網絡大公審，劇情被指近乎100%「神複製」王力宏、李靚蕾離婚風波「蕾神之鎚」，不過更多網民關注在其中一句對白，並引起哄動﹗

《愛回家》「秀琴之鎚」神複製「蕾神之鎚」

龍家二太太佘秀琴（蘇恩磁飾）在《愛回家》3月6日（星期日）播出的第1526集「秀琴之鎚」中，以千字文控訴大龍生（羅樂林飾）對她冷暴力，引發一場網絡大公審。由於二龍太擁有博士學歷，文筆流暢，千字文獲得大部分的接龍女職員和網友支持。

愛回家 二龍太被爆為Luna買假學歷，而激嬲了大龍生。
二龍太被爆為Luna買假學歷，而激嬲了大龍生。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 大龍生下令禁止二龍太再踏足其辦公室。
大龍生下令禁止二龍太再踏足其辦公室。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 二龍太在借酒澆愁後，怒發千字文控訴大龍生對她使用冷暴力。
二龍太借酒澆愁後，怒發千字文控訴大龍生對她使用冷暴力。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）

過百萬網友支持二龍太

大小姐（林淑敏飾）和KC（歐瑞偉飾）試圖為大龍生拆彈，要求二龍太扮成妄想症，被二龍太拒絕，二龍太更發出「最後通牒」，威脅大龍生要在下午3點前作出表示，否則會爆出更多大龍生的醜行。

愛回家 二龍太每次發文都獲得過百萬網友支持。
二龍太每次發文都獲得過百萬網友支持。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 呂慧儀評價二龍太的千字文有好多金句，又有好多內幕爆，夠晒Juicy。
熊若水（呂慧儀飾）評價二龍太的千字文有好多金句，又有好多內幕爆，夠晒Juicy。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 連大龍生的細仔風少都有份食花生，向二龍太踩多腳，但接龍女職員都偏向支持二龍太。
連大龍生的細仔風少都有份食花生，向二龍太踩多腳，但接龍女職員都偏向支持二龍太。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）

大龍生寫錯二龍太名字

這集被指近乎100%神複製王力宏、李靚蕾離婚風波中的「蕾神之鎚」，連細節位都抄得好足，包括大龍生將二龍太的名字佘秀琴寫錯成「余秀琴」，似足王力宏將李靚蕾的日本名字「西村美智子」寫成「西春美智子」，只是結局變成二人和好的Happy Ending！

愛回家 劇情更講到二龍太因為接手用大龍生的舊電話，所以手上有大龍生出去玩的證據，以此向大龍生發出「最後通牒」。
劇情更講到二龍太因為接手用大龍生的舊電話，所以手上有大龍生出去玩的證據，以此向大龍生發出「最後通牒」。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 大龍生親自發文，被指文筆唔通順。
大龍生親自發文，被指文筆唔通順。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 更連二龍太個名都寫錯。
更連二龍太個名都寫錯。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 大龍生憶起當初二龍太放棄大好前途來嫁給自己，所以公開用手寫信向二龍太道歉。
大龍生憶起當初二龍太放棄大好前途來嫁給自己，所以公開用手寫信向二龍太道歉。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 最後大龍生改善了對二龍太的冷淡態度，令二龍太露出一副冧樣。
最後大龍生改善了對二龍太的冷淡態度，令二龍太露出一副冧樣。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

龔燁出差澳門？

不過網友更加關注的是大小姐和KC在劇中提到已經吩咐龔燁（張景淳飾）由澳門趕返香港，來為大龍生「拆彈」，但最終因事件鬧得太大，龔燁都束手無策，而沒有返港。早前盛傳張景淳因遲到而在《愛回家》「被消失」，今次龔燁只得個名出現，而未有真正現身，令粉絲都大失所望。

愛回家 大小姐和KC話吩咐咗龔燁由澳門趕返香港為大龍生「拆彈」，但到最後龔燁都無出現。
大小姐和KC話吩咐咗龔燁由澳門趕返香港為大龍生「拆彈」，但到最後龔燁都無出現。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）

網民群起召喚龔燁「回家」救亡

不過亦有不少網民猜測這是預告龔燁有機「回家」，持不同見解的網民都紛紛湧到TVB社交網留言，要求早日讓龔燁「回家」！之前有傳《愛回家》為救亡搵演金城安的周嘉洛拍攝，但有不少網民指「龔水」合體，便能令收視大升，亦一度起哄龔燁快點「回家」與新婚妻熊若水合體。

愛回家 飾演龔燁的張景淳，已經好耐無在《愛回家》中出現，有指是因為他拍劇經常遲到而被懲罰。飾演龔燁的張景淳，已經好耐無在《愛回家》中出現，有指是因為他拍劇經常遲到而被懲罰。（圖片來源：[email protected]

愛回家 張景淳和呂慧儀飾演的「龔水CP」，早前在劇中已拉埋天窗。
張景淳和呂慧儀飾演的「龔水CP」，早前在劇中已拉埋天窗，呂慧儀曾公開撐張景淳澄清他沒有經常遲到。（圖片來源：[email protected]
愛回家 第1511集《愛回家》講到呂慧儀被街坊懷疑遭到龔燁家暴，曾有過一個四眼仔做替身，代替「被消失」的龔燁出鏡。
第1511集《愛回家》講到呂慧儀被街坊懷疑遭到龔燁家暴，該集曾有過一個四眼仔做替身，代替「被消失」的龔燁出鏡。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
愛回家 同樣的「零家暴協會」廣告片段，就由呂慧儀親身上陣。
同樣是「零家暴協會」的廣告片段，就由呂慧儀親身上陣。（圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

《愛回家之開心速遞》第1526集「秀琴之鎚」：

撰文：東方新地圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖、[email protected]影片來源：[email protected] (official)

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