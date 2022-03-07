愛回家｜大龍生鬧婚變神複製王力宏李靚蕾 一句對白惹起召喚龔燁回家

無綫處境劇《愛回家之開心速遞》中近日以「秀琴之鎚」為題的一集，講到「二龍太」發出千字文控訴「大龍生」對她冷暴力，引發一場網絡大公審，劇情被指近乎100%「神複製」王力宏、李靚蕾離婚風波「蕾神之鎚」，不過更多網民關注在其中一句對白，並引起哄動﹗