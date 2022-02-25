愛回家｜73歲「大龍生」羅樂林初步確診 快測「古惑」陽性差啲走漏眼

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無綫陸續有多位員工染疫，近日繼周嘉洛中招後，《愛回家》的「大龍生」現年73歲的羅樂林亦初步確診。羅樂林表示開工前做快速檢測，初時以為冇事，但把相片傳給監製後，對方隱約見到第二條線才發現中招。

73歲大龍生中招

本港第5波疫情肆虐，就連將軍澳電視廣播城亦告「失守」爆疫，台前幕後多位員工先後確診，近日繼周嘉洛中招後，《愛回家》的「大龍生」現年73歲的羅樂林昨日（24/2）亦初步確診。羅樂林接受訪問時表示朝早開工前做快速檢測，但他本身看不清楚有第二條線，及後將相片傳給監製後，對方隱約見到第二條線才發現「中招」。羅樂林指自己現時留家休息，沒有嚴重的病徵，只有少少流鼻水，亦食了退燒止痛藥。

《愛回家》的「大龍生」現年73歲的羅樂林。
《愛回家》的「大龍生」現年73歲的羅樂林。（圖片來源：TVB《愛回家》截圖）
羅樂林表示開工前做快速檢測，差啲因為「古惑」陽性走漏眼。
羅樂林表示開工前做快速檢測，差啲因為「古惑」陽性走漏眼。（圖片來源：[email protected]
羅樂林表示自己現時留家休息，亦沒有嚴重的病徵，只有少少流鼻水。
羅樂林表示自己現時留家休息，亦沒有嚴重的病徵，只有少少流鼻水。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

無綫所有劇組全面停工

無綫電視城再爆出染疫圈，除了先後有多位員工確診外，周嘉洛及羅樂林亦先後證實初步確診、新劇《法言人》亦有幕後員工確診。有消息指因電視城內有多位台前幕後均中招，無綫所有劇組將全面停工到下星期一（28/2），當中包括曾有人確診的《隱門》、《法言人》及《回歸》、《曙光》，而每日開工的《愛回家》及《破毒強人》亦要停工。

周嘉洛 由今日開始到星期一28日），《法言人》會全面停工。
由今日開始到下星期一（28/2），劇集《法言人》會全面停工。（圖片來源：[email protected]
周嘉洛 仲有黃智雯主演嘅《隱門》。
仲有黃智雯主演嘅《隱門》。（圖片來源：[email protected] wong_manman）
周嘉洛 周嘉洛參與拍攝嘅《回歸》、《曙光》。
周嘉洛有份參與拍攝嘅《回歸》、《曙光》。（圖片來源：[email protected]_）
周嘉洛 連《愛回家》都要停。
連《愛回家》都要停。（圖片來源：[email protected]
周嘉洛 陳豪有份嘅《破毒強人》。
陳豪主演嘅《破毒強人》。（圖片來源：[email protected]_chan_）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB《愛回家》截圖、新傳媒圖片庫、[email protected][email protected] wong_manman、[email protected][email protected]_chan_

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