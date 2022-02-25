愛回家｜73歲「大龍生」羅樂林初步確診 快測「古惑」陽性差啲走漏眼
無綫陸續有多位員工染疫，近日繼周嘉洛中招後，《愛回家》的「大龍生」現年73歲的羅樂林亦初步確診。羅樂林表示開工前做快速檢測，初時以為冇事，但把相片傳給監製後，對方隱約見到第二條線才發現中招。
73歲大龍生中招
本港第5波疫情肆虐，就連將軍澳電視廣播城亦告「失守」爆疫，台前幕後多位員工先後確診，近日繼周嘉洛中招後，《愛回家》的「大龍生」現年73歲的羅樂林昨日（24/2）亦初步確診。羅樂林接受訪問時表示朝早開工前做快速檢測，但他本身看不清楚有第二條線，及後將相片傳給監製後，對方隱約見到第二條線才發現「中招」。羅樂林指自己現時留家休息，沒有嚴重的病徵，只有少少流鼻水，亦食了退燒止痛藥。
無綫所有劇組全面停工
無綫電視城再爆出染疫圈，除了先後有多位員工確診外，周嘉洛及羅樂林亦先後證實初步確診、新劇《法言人》亦有幕後員工確診。有消息指因電視城內有多位台前幕後均中招，無綫所有劇組將全面停工到下星期一（28/2），當中包括曾有人確診的《隱門》、《法言人》及《回歸》、《曙光》，而每日開工的《愛回家》及《破毒強人》亦要停工。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB《愛回家》截圖、新傳媒圖片庫、[email protected]、[email protected] wong_manman、[email protected]、[email protected]_chan_
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