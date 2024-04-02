愛回家｜接龍美女逆齡扮學生妹助熊樹仁平反 愚人節劇情改編真實案件
《愛回家》熊樹仁愚人節遭殃慘被屈
今年愚人節前夕，熊樹仁收到金城安由吳旺達寄來的「整蠱道具」，打算在愚人節派上用場。另一邊廂，譚何容儀聘請樹仁於愚人節到她的中學為校刊拍照，樹仁答應後卻發現酬勞極少，遂盤算報復⋯⋯
熊樹仁被屈係易服變態男 接龍美女逆齡扮學生代平反
愚人節當天，樹仁完成工作後向容儀送上「禮物」，打算拍下她被整蠱的醜態，詎料在學校遇上易服變態男，更被偷龍轉鳳屈作易服狂圖……樹仁成了代罪羔羊，被指是偷拍女學生的「變態狂徒」，更因此惹上官非。
譚何容儀受熊樹仁連累，遭校內教師動議罷免，校長之職亦隨時不保。此時，熊尚善提出一個或可雙贏的解決方法，由於熊尚善推測易服男係一個「強迫症」攝影愛好者，估計易服男會在家政室偷拍女學生，於是一班接龍美女就扮作中學生，深入女校家政室，設下陷阱試圖生擒真正的「易服男」。
「易服男闖女校拍照」真有其事！
現實中，易服男扮女學生真有其事，去年10月德望中學發家長信指、允許學生穿運動服回校，事關學校竟發生「易服男扮女學生」事件，震驚校方及一眾學生、家長！而附近女校亦即作出行動。
德望中學被易服男著校服潛入學校 被告今周提堂！
據消息指，一名30歲姓張男子於（10月20日）在黃大仙區被捕，據悉他於10 月 16日早上約9時30分，身穿牛池灣德望學校高中女校服，匿藏於校內一女廁廁格。警方接獲報案並經調查後，以涉嫌「窺淫」拘捕該名男子，更在他位於新蒲崗租用的一間工廠大廈單位，及將軍澳住所內手檢獲一批女性衣物，包括假髮、女校校服、內衣褲及化妝品等。有關案件今年2月於九龍城法院審訊，控方要求加控兩罪，案件押後至4月3日再訊，期間被告獲准續以合共20萬現金及人事擔保保釋。
易服男被女學生撞破「假扮學生」潛入校園
位於牛池灣的德望中學近日發生被潛入事件！兩名中六女生小息去廁所時，發現有名穿上高中校服的人行為怪異，於是上前質問對方，惟對方竟即時逃走。
學生向學校報告事件，校方即巡查所有走廊及洗手間，並報警處理。而校服怪男的照片亦隨即曝光，一名長髮高額頭、髮線後移、戴眼鏡的中年漢戴著口戴，穿上校裙及綠色長袖冷衫，但仍一眼看出並非學生的年紀，未知如何潛入校內。據知，校方亦出信給家長指有人闖入校園，並允許學生即日起至11月30日均可穿體育衫回校，避免要在校內更衣。
警方仍在調查尚未拉人 同區女校先作行動
而警方接報後兩度到校園調查，目前仍未拘捕任何人。而位於德望中學附近的女校亦即時作出行動，包括提醒校工及教員「照顧好門口」，多加留意；亦提醒校服商留意買校服的人士身份。
網民：睇到周星馳戲多？
不少網民看到易服男照片後，紛指「嘩，咁都認唔到係男人，放佢入去？」、「留個長頭髮買套校服就魚目混珠？學校無掩雞籠？」、「個男人點解會覺得著條裙就無人識穿，睇得周星馳戲多？」、「啲身型同特徵咁易認，點解仲未拉」、「同如花3個特徵一模一樣，大大隻隻、長頭髮、著校裙，咁都呃到人？」
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