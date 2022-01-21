愛回家｜蔥頭劇情緊貼姜濤時事 「惡搞」私追騷擾事件玩殘滕麗名

日前姜濤的筲箕灣住所被意外曝光後，「私追飯」的行為確實為姜濤帶來嚴重騷擾，唔單止經理人花姐要出面制止之外，連姜濤自己都頂唔順要出IG限時動態去求粉絲們給自己多一點空間。出名「緊貼時事」嘅《愛回家》認真有料，姜濤私追新聞隔咗唔夠一個星期，第1484集就播出「蔥頭私追」劇情，真係有冇咁橋先？