愛回家｜蔥頭劇情緊貼姜濤時事 「惡搞」私追騷擾事件玩殘滕麗名
日前姜濤的筲箕灣住所被意外曝光後，「私追飯」的行為確實為姜濤帶來嚴重騷擾，唔單止經理人花姐要出面制止之外，連姜濤自己都頂唔順要出IG限時動態去求粉絲們給自己多一點空間。出名「緊貼時事」嘅《愛回家》認真有料，姜濤私追新聞隔咗唔夠一個星期，第1484集就播出「蔥頭私追」劇情，真係有冇咁橋先？
文：東方新地｜圖：《愛回家之開心速遞》截圖、姜濤IG
蔥頭粉絲惹不便
第1484集嘅劇情就講到，蔥頭（丘梓謙飾）打算搬出嚟自己住，結果經介紹之下入住熊尚善正對面屋，原本是蔥頭頭號粉絲的她原本都因為有很多機會見到蔥頭兼且可以朝夕相見而大感興奮，令另一位頭號粉絲大小姐（林淑敏 飾）非常羨慕。不過由於蔥頭嘅地址意外曝光，唔單止招惹嚟一班「私追」日日企屋企門外等偶像，就連保安、清潔工人都轉咗由蔥頭粉絲擔任，而記者為咗追訪蔥頭連航拍都出動埋，生活嚴重受影響之下，熊尚善欲出租自己的單位，結果都係一班主婦出重租爭住要！
即刻重溫《愛回家》「私追」劇情：
相關文章：MIRROR IG小編寸爆鏡粉 花姐跪低代道歉：都係我嘅責任
《愛回家》曾多次跟姜濤劇本
其實「蔥頭」早於2021年5月已現身《愛回家》於第1236集，雖然TVB一直都沒有明示，但不少觀眾都視他為惡搞版「姜濤」，唔止打扮相像，就連角色設定、背景、行為、小動作等都不難找到姜濤的影子。而除了今次「私追」之外，其實喺早大概一個星期左右，《愛回家之開心速遞》第1474集嘅故事都提及過蔥頭因為吸金力太強，令到其經理人公司當正他搖錢樹使到盡成個人殘晒，仲有個Mean爆嘅「蔡姐」（區靄玲 飾）走埋出嚟。除咗蔡姐嗰一Part，單計「蔥頭殘晒」就已經令不少網民聯想到去年9月日姜濤在出席公開活動時暈倒的一幕，當時佢嘅經理人花姐都有出嚟解釋過姜濤嘅情況。所以話，《愛回家》真係跟得好貼呀！繼早兩日即播「倉鼠」主題之後，又嚟成功抽到姜濤嘅水，堅呀！