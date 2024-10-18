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愛回家｜Liza姜麗文狠撇池子孝全因要離巢？屢寫走角色惹網民不滿

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姜麗文在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演的Liza一角一向深得觀眾歡心，她和阮政峰飾演的池子孝之間的戀情更係非常Sweet，但日前劇情就忽然講到兩人情變，Liza更一怒飛返菲律賓，引來網民諸多猜測！

《愛回家》Liza池子孝突分手

在日前一集《愛回家》中，Liza突然決定辭職返回菲律賓照顧年邁父母。這個決定讓阿孝感到非常震驚，他更在視訊中目睹疑似Liza結婚的畫面，因此借酒澆愁，更離奇地酒後亂性搭上賈名媛（邱芷微飾），被回港後的Liza撞破，向他正式提出分手。

不過全集Liza都無正式出現過，同日姜麗文更在IG上貼出多張與阮政峰的合照，表示：「No matter what… Liza and Darling, Forever」，顯示出她對Liza這個角色的不捨。

愛回家 池子孝誤以為被Liza拋棄，借酒澆愁，更同賈名媛發生一夜情。（圖片來源：TVB）
池子孝誤以為被Liza拋棄，借酒澆愁，更同賈名媛發生一夜情。（圖片來源：TVB）
愛回家 姜麗文出po疑似告別Liza這個角色。（圖片來源：TVB）
姜麗文出po疑似告別Liza這個角色。（圖片來源：TVB）

網民紛紛留言表達不捨

這個劇情的發展引起了網民的熱烈討論，許多人表示非常不捨，紛紛在社交媒體上留言：「又一個喜愛角色離開愛回家」、「你會唔會再出現喺愛回家？」、「連你自己都唔知道你角色俾人cut咗」、「唔捨得Liza」、「走得咁突然」、「阿孝又要失戀了」、「Liza下車搞到我都唔想再睇」等，並猜測姜麗文將會離巢TVB。

愛回家 網民對Liza這個角色大表不捨。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
網民對Liza這個角色大表不捨。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
愛回家 猜測姜麗文將會離巢。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
猜測姜麗文將會離巢。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
愛回家 （圖片來源：IG@lesleychianglove）
（圖片來源：IG@lesleychianglove）
愛回家 （圖片來源：IG@lesleychianglove）
（圖片來源：IG@lesleychianglove）

姜麗文疑離家專心「造人」

姜麗文自2019年加入《愛回家》飾演菲律賓姐姐Liza一角，以其獨特的菲律賓式廣東話和鮮明的角色性格，迅速在觀眾中爆紅。她在《萬千星輝頒獎典禮2021》中憑藉Liza一角奪得「飛躍進步女藝員」獎，並入圍「最受歡迎電視女角色」。不過近年姜麗文嘗試到美國發展，已少有現身《愛回家》，早前在港補辦婚宴的她，有指正在積極「造人」，未知她的離開是否與此有關。

愛回家 姜麗文2022年已在美國結婚，早前在港補擺婚禮，有指現正積極「造人」。（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文2022年已在美國結婚，早前在港補擺婚禮，有指現正積極「造人」。（圖片來源：IG@lesleychianglove）

《愛回家》非第一次寫走角色

Peter杜大偉變渣男

網民都留意到《愛回家》並非第一次以分手來踢走劇中的角色，飾演Peter的杜大偉因為北上發展而離家，上兩星期他的角色亦被寫成風流出軌與Ma姐（何芷姍飾）分手，並只透過其他角色對白交代下，娶了肥妹後就不再出現。

愛回家 Ma姐早前與Peter分手，有指將與楊明發展新感情線。（圖片來源：IG@do.david）
Ma姐早前與Peter分手，有指將與楊明發展新感情線。（圖片來源：[email protected]

無知May趙希洛抱床單裸跑

好少少的是趙希洛飾演的「無知May」，劇情安排她抱床單裸跑並與「Ivan」鄧永健分手後，有Asaka向她求婚嫁去外國，角色算係有個好歸宿。

愛回家 趙希洛離巢前被安排抱床單裸跑。（圖片來源：TVB）
趙希洛離巢前被安排抱床單裸跑。（圖片來源：TVB）
愛回家 最終獲Asaka求婚嫁去外國。（圖片來源：TVB）
最終獲Asaka求婚嫁去外國。（圖片來源：TVB）

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細龍生鄭世豪孖細龍太私奔

而最經典的是「細龍生」鄭世豪，劇組用兩個臨時演員背影去交代細龍生同細龍太私奔，與二太告別不再見面，被指相當敷衍。

愛回家 細龍生被安排同細龍太私奔。（圖片來源：TVB）
細龍生被安排同細龍太私奔。（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@lesleychianglove、[email protected]

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