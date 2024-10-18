愛回家｜Liza姜麗文狠撇池子孝全因要離巢？屢寫走角色惹網民不滿

姜麗文在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演的Liza一角一向深得觀眾歡心，她和阮政峰飾演的池子孝之間的戀情更係非常Sweet，但日前劇情就忽然講到兩人情變，Liza更一怒飛返菲律賓，引來網民諸多猜測！

