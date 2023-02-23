愛回家｜29歲「威龍潘金蓮」梁茵走出谷底晒美腿 被網民放大Mon狂Check
《愛回家》梁茵 過澳門玩絲襪誘惑
離開《愛回家》後，梁茵一度為生計而轉做餐廳侍應，近日她終於走出谷底，接拍網台節目，仲大晒在澳門酒店影的靚相，風騷晒腿，大玩絲襪誘惑。她笑言：「好耐都冇享受過日光浴，咁難得嘅機會，梗係要chill下啦！」不過網民都指她著咁短裙仲要舉高腳，好易走光，有網民更話放大個Mon幫佢check一check！
著短裙拍節目曾現神秘三角地帶
早前TVB婦女節目《流行都市》一眾女主持出現連環走光露底事件，引起網民熱議，梁茵在拍攝網台節目時，原來都試過因為著短裙坐梳化，而現出裙下的神秘三角地帶春光，她指導演已幫她剪走了很多走光片段，亦教導了她很多拍攝的經驗，令她獲益良多。
做侍應取經望開日本餐廳
梁茵透露今次到澳門是為了她主持的網台節目進行拍攝，她指疫情期間被大部份公司拖糧，幸得一間日本餐廳聘請她做侍應，餐廳老闆更鼓勵她「做人有高有低，唔好因為面子餓壞肚子」令她好感激，她指做侍應讓她學到好多有關經營餐飲業的事情，希望將來她也有機會開設一間屬於自己的日式居酒屋或者日式烤肉店。
梁茵離巢做侍應被嘲
早前有網民在一間日本餐廳發現梁茵的身影，原來她離巢後到日式餐廳任職侍應，主要負責接待顧客、帶位，行內又稱為「知客」。消息傳出後在網上惹起熱議，有網民不忿一位TVB小花竟然會到餐廳擔任侍應，亦有網民慨嘆《愛回家》少了「威龍潘金蓮」真的十分可惜。
梁茵不滿被指落難
其後梁茵於IG出post透露近況，表示懷疑自己患上抑鬱症：「有一段長時間冇喺網上社交平台出現，前陣子處於一個極之隱藏自己嘅狀態。因為不想解釋所有不實的指控，甚至懷疑自己有抑鬱症，對於朋友嘅過度關心，會感到煩擾、憂慮，不明白為甚麼投身飲食行業，就給別人認為是落難。」
職業無分貴賤逆境自強
梁茵即使經歷低谷仍自食其力：「每個人都經歷過人生不同階段的轉變，為甚麼要用自己的價值觀去衡量別人的人生？職業無分貴賤，憑自己雙手努力在疫症中自強不息，不渴望得到掌聲，只希望鼓舞身邊還在奮鬥，不想認輸的你，可能有很多人看不起你，但自己必須看得起自己！」不少粉絲都留言支持她，更窩心留言着她好好照顧自己。
梁茵接Job慘遭拖糧陷財困
梁茵指雖然離巢後接到IG宣傳，也有代言人的工作，但大部份公司以疫情關係藉口拖糧，幾千元至數萬元，用光積蓄後她決定找工作維持生活。梁茵坦言在TVB工作很多年，但她覺得TVB對她「唔係好公平」，最後一年被指工作量不足，由當初要賠錢到後尾不需要賠錢，她表示一直都不清楚怎計。
梁茵質疑TVB計騷方法
梁茵認為自己在《愛‧回家之開心速遞》不時都有出鏡，理應不會under-show，而且她對TVB的計騷方法一直存疑，又認為現在的TVB不重視舊人或者老一輩，甚至會以不夠騷為由，要他們賠錢才能解約，或是將他們投閒置散。
梁茵聞「被包養」激動落淚
從前傳聞指「梁茵陪老細」，「梁茵被人包養」甚至直指「梁茵從事不道德交易」，她坦言好無辜，因為Anita這個角色係拜金港女小人物，但不代表現實中的她同樣拜金。梁茵更激動落淚指如果傳聞屬實，她就不會這樣慘。她指小市民中騙局可以上《東張西望》講，但她們這些藝人被公司剝削，又有幾多人會站出來講個制度有問題？
控訴TVB叫她啞忍包養傳聞
梁茵指做小角色並沒有得到TVB太多支持，就好似她多年來都被指被包養，但公司卻一直叫她啞忍不作澄清，她指TVB只會幫一線演員澄清，深感世界真係好現實。她希望做務實工作，令自己增加積蓄。
常見問題
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