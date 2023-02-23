愛回家｜29歲「威龍潘金蓮」梁茵走出谷底晒美腿 被網民放大Mon狂Check

近日TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》傳出播到2,000集就會大結局，即係剩返唔夠5個月！其實自《愛回家》人氣角色逐一「離家」後，好多網民都話要棄劇，其中憑在《愛回家》飾演「威龍潘金蓮」Anita成功入屋的梁茵（Kiko），早在2021年就已離巢TVB，但仍有不少《愛回家》粉絲都話好掛住佢！