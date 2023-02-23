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愛回家｜29歲「威龍潘金蓮」梁茵走出谷底晒美腿 被網民放大Mon狂Check

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近日TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》傳出播到2,000集就會大結局，即係剩返唔夠5個月！其實自《愛回家》人氣角色逐一「離家」後，好多網民都話要棄劇，其中憑在《愛回家》飾演「威龍潘金蓮」Anita成功入屋的梁茵（Kiko），早在2021年就已離巢TVB，但仍有不少《愛回家》粉絲都話好掛住佢！

梁茵 愛回家
梁茵在《愛‧回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita為人認識，她和飾演George的張明偉先後離開TVB，近日《愛回家》用其他人把口交代Anita已嫁畀油王升呢做少奶奶，仲生埋個仔！（圖片來源：[email protected]

《愛回家》梁茵 過澳門玩絲襪誘惑

離開《愛回家》後，梁茵一度為生計而轉做餐廳侍應，近日她終於走出谷底，接拍網台節目，仲大晒在澳門酒店影的靚相，風騷晒腿，大玩絲襪誘惑。她笑言：「好耐都冇享受過日光浴，咁難得嘅機會，梗係要chill下啦！」不過網民都指她著咁短裙仲要舉高腳，好易走光，有網民更話放大個Mon幫佢check一check！

愛回家 網民紛紛提醒梁茵要「小心走光」。
網民紛紛提醒梁茵要「小心走光」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 梁茵獲網民大讚「絲襪美腿完美配搭」。
梁茵獲網民大讚「絲襪美腿完美配搭」。（圖片來源：[email protected]
愛回家 有網民仲擔心梁茵動作太大，會畀張枱反射走光。
有網民仲擔心梁茵動作太大，會畀張枱反射走光。（圖片來源：[email protected]

著短裙拍節目曾現神秘三角地帶

早前TVB婦女節目《流行都市》一眾女主持出現連環走光露底事件，引起網民熱議，梁茵在拍攝網台節目時，原來都試過因為著短裙坐梳化，而現出裙下的神秘三角地帶春光，她指導演已幫她剪走了很多走光片段，亦教導了她很多拍攝的經驗，令她獲益良多。

愛回家 梁茵拍網台節目時都經常著裙短晒腿，曾洩出裙下春光。
梁茵拍網台節目時都經常著裙短晒腿，曾洩出裙下春光。（圖片來源：[email protected]歎男女）

做侍應取經望開日本餐廳

梁茵透露今次到澳門是為了她主持的網台節目進行拍攝，她指疫情期間被大部份公司拖糧，幸得一間日本餐廳聘請她做侍應，餐廳老闆更鼓勵她「做人有高有低，唔好因為面子餓壞肚子」令她好感激，她指做侍應讓她學到好多有關經營餐飲業的事情，希望將來她也有機會開設一間屬於自己的日式居酒屋或者日式烤肉店。

愛回家 梁茵透露依家因為拍網民節目，冇時間再返日本餐廳做侍應，但佢仍好感激餐廳老闆嘅支持。
梁茵透露依家因為拍網民節目，冇時間再返日本餐廳做侍應，但佢仍好感激餐廳老闆嘅支持。（圖片來源：[email protected]

梁茵離巢做侍應被嘲

早前有網民在一間日本餐廳發現梁茵的身影，原來她離巢後到日式餐廳任職侍應，主要負責接待顧客、帶位，行內又稱為「知客」。消息傳出後在網上惹起熱議，有網民不忿一位TVB小花竟然會到餐廳擔任侍應，亦有網民慨嘆《愛回家》少了「威龍潘金蓮」真的十分可惜。

愛回家 梁茵去年因不滿合約制度，離開TVB。
梁茵2021年因不滿合約制度離開TVB，令觀眾大感不捨。（圖片來源：[email protected]
愛回家 梁茵 梁茵直言黎彼得教識佢好多嘢，是個才華洋溢的前輩，早前知道他身體有事，非常擔心。
《愛回家》演員愈走愈多，近日更傳出播到2,000集就會大結局，不過監製林建祥就否認傳聞，話只要劇集仍叫好叫座，就會繼續長拍長有！（圖片來源：[email protected]

梁茵不滿被指落難

其後梁茵於IG出post透露近況，表示懷疑自己患上抑鬱症：「有一段長時間冇喺網上社交平台出現，前陣子處於一個極之隱藏自己嘅狀態。因為不想解釋所有不實的指控，甚至懷疑自己有抑鬱症，對於朋友嘅過度關心，會感到煩擾、憂慮，不明白為甚麼投身飲食行業，就給別人認為是落難。」

愛回家 梁茵指做小角色並沒有得到TVB太多支持，如她多年來都被指被包養，TVB卻一直叫她啞忍不作澄清。
梁茵指做小角色並沒有得到TVB太多支持，如她多年來都被指被包養，TVB卻一直叫她啞忍不作澄清。（圖片來源：[email protected]

職業無分貴賤逆境自強

梁茵即使經歷低谷仍自食其力：「每個人都經歷過人生不同階段的轉變，為甚麼要用自己的價值觀去衡量別人的人生？職業無分貴賤，憑自己雙手努力在疫症中自強不息，不渴望得到掌聲，只希望鼓舞身邊還在奮鬥，不想認輸的你，可能有很多人看不起你，但自己必須看得起自己！」不少粉絲都留言支持她，更窩心留言着她好好照顧自己。

愛回家 梁茵希望憑自己雙手努力，在疫症中自強不息。
梁茵希望憑自己雙手努力，在疫症中自強不息。（圖片來源：[email protected]

梁茵接Job慘遭拖糧陷財困

梁茵指雖然離巢後接到IG宣傳，也有代言人的工作，但大部份公司以疫情關係藉口拖糧，幾千元至數萬元，用光積蓄後她決定找工作維持生活。梁茵坦言在TVB工作很多年，但她覺得TVB對她「唔係好公平」，最後一年被指工作量不足，由當初要賠錢到後尾不需要賠錢，她表示一直都不清楚怎計。

愛回家 梁茵坦言在TVB工作很多年，但她覺得TVB對她「唔係好公平」。
梁茵坦言在TVB工作很多年，但她覺得TVB對她「唔係好公平」。（圖片來源：[email protected]

梁茵質疑TVB計騷方法

梁茵認為自己在《愛‧回家之開心速遞》不時都有出鏡，理應不會under-show，而且她對TVB的計騷方法一直存疑，又認為現在的TVB不重視舊人或者老一輩，甚至會以不夠騷為由，要他們賠錢才能解約，或是將他們投閒置散。

愛回家 有傳聞說「梁茵陪老細」，「梁茵被人包養」甚至直指「梁茵從事不道德交易」，她坦言好無辜。
有傳聞說「梁茵陪老細」、「梁茵被人包養」甚至直指「梁茵從事不道德交易」，她坦言好無辜。（圖片來源：[email protected]

梁茵聞「被包養」激動落淚

從前傳聞指「梁茵陪老細」，「梁茵被人包養」甚至直指「梁茵從事不道德交易」，她坦言好無辜，因為Anita這個角色係拜金港女小人物，但不代表現實中的她同樣拜金。梁茵更激動落淚指如果傳聞屬實，她就不會這樣慘。她指小市民中騙局可以上《東張西望》講，但她們這些藝人被公司剝削，又有幾多人會站出來講個制度有問題？

愛回家 梁茵兼任KOL到小店食炸豬排，巧遇女神李麗珍。
梁茵兼任KOL到小店食炸豬排，巧遇女神李麗珍。（圖片來源：[email protected]

控訴TVB叫她啞忍包養傳聞

梁茵指做小角色並沒有得到TVB太多支持，就好似她多年來都被指被包養，但公司卻一直叫她啞忍不作澄清，她指TVB只會幫一線演員澄清，深感世界真係好現實。她希望做務實工作，令自己增加積蓄。

愛回家 「威龍潘金蓮」拜金形象深入民心。
「威龍潘金蓮」拜金形象深入民心。（圖片來源：[email protected]
愛回家 梁茵即使經歷低谷仍自食其力，更要做gym保持體態。
梁茵即使經歷低谷仍自食其力，更要做gym保持體態。（圖片來源：[email protected]
愛回家 張盈悅 「威龍潘金蓮」梁茵的演技外形都出色。
「威龍潘金蓮」梁茵的演技外形都出色。（圖片來源：[email protected]

常見問題

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《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]歎男女

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