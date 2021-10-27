愛回家｜「威龍潘金蓮」梁茵官網被消失 疑已離巢TVB

27歲梁茵（Kiko）加入TVB已有9年，近年憑在《愛·回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita一角成功彈起，但她近日在《愛·回家》已失蹤了超過3個月，因此有傳她將跟隨在《愛·回家》中的CP「佐治」張明偉腳步，雙雙離開TVB，日前她的資料更被發現已在TVB官網中「被消失」，惹來她已離巢的疑雲！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]