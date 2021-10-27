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愛回家｜「威龍潘金蓮」梁茵官網被消失 疑已離巢TVB

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撰文：東方新地

27歲梁茵（Kiko）加入TVB已有9年，近年憑在《愛·回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita一角成功彈起，但她近日在《愛·回家》已失蹤了超過3個月，因此有傳她將跟隨在《愛·回家》中的CP「佐治」張明偉腳步，雙雙離開TVB，日前她的資料更被發現已在TVB官網中「被消失」，惹來她已離巢的疑雲！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]

梁茵《愛·回家》失蹤三個月

梁茵初入TVB頭五年拍過多套劇集都是飾演二打六角色，直至2017年開始在《愛·回家之開心速遞》亮相，做外號「威龍潘金蓮」的拜金女Anita一角入型入格，加上經常在社交網大派水著福利照，被網民封為TVB新一代性感女神。

梁茵加入TVB已有9年。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
梁茵加入TVB已有9年。（圖片來源：[email protected]
梁茵在社交網不時貼出性感福利照。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
梁茵在社交網不時貼出性感福利照。（圖片來源：[email protected]
大騷Fit爆身材。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
大騷Fit爆身材。（圖片來源：[email protected]

社交網仍寫「Tvb藝人」

早前《愛·回家》飾演補習天王「佐治」的張明偉已離巢無綫，在劇中和他組CP的梁茵亦已有3個多月未曾現身《愛·回家》，日前她的資料更被發現已在TVB官網中被下架，因此傳出她已離巢TVB，梁茵未有就此作出回應，但其社交網的自我介紹中，仍寫著「Tvb藝人」。

梁茵在《愛·回家》中和「佐治」張明偉飾演一對。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
梁茵在《愛·回家》中和「佐治」張明偉飾演一對。（圖片來源：[email protected]
在梁茵的社交網中，仍寫著自己是「Tvb藝人」。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
在梁茵的社交網中，仍寫著自己是「Tvb藝人」。（圖片來源：[email protected]

曾暗示與佐治雙雙離巢

早在8月底張明偉宣告即將離開《愛·回家》時，就曾貼出與梁茵的合照，留言：「我不會讓你孤單一個」，梁茵亦有貼出同一張照片回應：「知道」，似在暗示兩人將會雙雙離巢，當時網民曾紛紛留言表達不捨，並期待二人未來會再合作。

梁茵曾與張明偉在社交網貼出合照，暗示將會雙雙離巢。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
梁茵曾與張明偉在社交網貼出合照，暗示將會雙雙離巢。（圖片來源：[email protected]

有份參演《野外步出2》

此外梁茵早前有份拍攝的節目《野外步出2》將於11月1日出街，有機會成為她在TVB參演的最後一部作品，她曾表示因為拍攝這個節目，變得非常注重健康，有段時間經常行夜山鍛煉體格，甚至有時夜晚都會去跑步。

梁茵早前拍攝《野外步出2》時，曾介紹staycation酒店。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
梁茵早前拍攝《野外步出2》時，曾介紹staycation酒店。（圖片來源：[email protected]
梁茵透露自己為了拍攝這個節目，連夜晚都會去練跑。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
梁茵透露自己為了拍攝這個節目，連夜晚都會去練跑。（圖片來源：[email protected]
梁茵近日又曾參演節目《代溝關注組》。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
梁茵近日又曾參演節目《代溝關注組》。（圖片來源：[email protected]

升呢甜筒輝電影女主角

早前梁茵曾在社交網宣告將由電視轉戰影壇，拍攝電影《水著女王》，並升呢做女一。這部電影由曾參演《食神》、《喜劇之王》等多部周星馳電影的鄭文輝（甜筒輝）所投資和執導，據知題材為辦公室喜劇，梁茵獲甜筒輝大讚表現專業，日後有適合的劇本，有機會再合作。

甜筒輝曾在社交網上載與梁茵合照，表示：「好開心梁茵在我最新執導的電影中擔任第一女主角，她在《愛回家》飾演Anita令人印象深刻。」（圖片來源：IG@timtonfai）
甜筒輝曾在社交網上載與梁茵合照，表示：「好開心梁茵在我最新執導的電影中擔任第一女主角，她在《愛回家》飾演Anita令人印象深刻。」（圖片來源：[email protected]
甜筒輝透露電影內除了女主角梁茵外，還有陳綺雯、李婷婷、李亦喬等女同事。（圖片來源：IG@timtonfai）
甜筒輝透露電影內除了女主角梁茵外，還有陳綺雯、李婷婷、李亦喬等女同事。（圖片來源：[email protected]

被封《愛·回家》隱藏美少女第一名

梁茵參加過校花選舉、做過模特兒，2012年放棄修讀香港演藝學院學士課程，轉為考入第26期無綫電視藝員訓練班簽約入行，有演技有身材的她，曾在網民發起的投票中，成功獲選為「《愛·回家》隱藏美少女」第一名，近年愈著愈少布，更被指是無綫新一代尤物。

梁茵在2012年參加第26期TVB藝員訓練班後入行，同期同學包括有何廣沛、吳沚默、「垃圾清」周梓盈、《東張西望》女神利穎怡、李旻芳、林泳淘等。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
梁茵在2012年參加第26期TVB藝員訓練班後入行，同期同學包括有何廣沛、吳沚默、「垃圾清」周梓盈、《東張西望》女神利穎怡、李旻芳、林泳淘等。（圖片來源：[email protected]
梁茵前年主持《識玩旅行團2 》以性感水著出鏡，激凸身材與長腿即被高度注視，被封為新一代網民女神。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
梁茵前年主持《識玩旅行團2 》以性感水著出鏡，激凸身材與長腿即被高度注視，被封為新一代網民女神。（圖片來源：[email protected]

入行9年的梁茵在屋邨家庭長大，父親是地盤工人，母親身兼家務助理及穴位按摩師，曾因母親患上耳水不平衡等各種病，令她直言一度想放棄演藝夢想，但經過母親鼓勵後，她表示會咬緊牙關努力工作，希望能改善家中經濟條件。

梁茵曾形容入行頭3年為她的人生谷底，因為當時收入十分少，她每日只敢花費50、60元，早餐食麵包，午餐就食「叮叮飯」。（圖片來源：IG@kikoleungyan）
梁茵曾形容入行頭3年為她的人生谷底，因為當時收入十分少，她每日只敢花費50、60元，早餐食麵包，午餐就食「叮叮飯」。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@kikoleungyan）
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