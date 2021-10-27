愛回家｜「威龍潘金蓮」梁茵官網被消失 疑已離巢TVB
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
梁茵《愛·回家》失蹤三個月
梁茵初入TVB頭五年拍過多套劇集都是飾演二打六角色，直至2017年開始在《愛·回家之開心速遞》亮相，做外號「威龍潘金蓮」的拜金女Anita一角入型入格，加上經常在社交網大派水著福利照，被網民封為TVB新一代性感女神。
社交網仍寫「Tvb藝人」
早前《愛·回家》飾演補習天王「佐治」的張明偉已離巢無綫，在劇中和他組CP的梁茵亦已有3個多月未曾現身《愛·回家》，日前她的資料更被發現已在TVB官網中被下架，因此傳出她已離巢TVB，梁茵未有就此作出回應，但其社交網的自我介紹中，仍寫著「Tvb藝人」。
曾暗示與佐治雙雙離巢
早在8月底張明偉宣告即將離開《愛·回家》時，就曾貼出與梁茵的合照，留言：「我不會讓你孤單一個」，梁茵亦有貼出同一張照片回應：「知道」，似在暗示兩人將會雙雙離巢，當時網民曾紛紛留言表達不捨，並期待二人未來會再合作。
有份參演《野外步出2》
此外梁茵早前有份拍攝的節目《野外步出2》將於11月1日出街，有機會成為她在TVB參演的最後一部作品，她曾表示因為拍攝這個節目，變得非常注重健康，有段時間經常行夜山鍛煉體格，甚至有時夜晚都會去跑步。
升呢甜筒輝電影女主角
早前梁茵曾在社交網宣告將由電視轉戰影壇，拍攝電影《水著女王》，並升呢做女一。這部電影由曾參演《食神》、《喜劇之王》等多部周星馳電影的鄭文輝（甜筒輝）所投資和執導，據知題材為辦公室喜劇，梁茵獲甜筒輝大讚表現專業，日後有適合的劇本，有機會再合作。
被封《愛·回家》隱藏美少女第一名
梁茵參加過校花選舉、做過模特兒，2012年放棄修讀香港演藝學院學士課程，轉為考入第26期無綫電視藝員訓練班簽約入行，有演技有身材的她，曾在網民發起的投票中，成功獲選為「《愛·回家》隱藏美少女」第一名，近年愈著愈少布，更被指是無綫新一代尤物。
入行9年的梁茵在屋邨家庭長大，父親是地盤工人，母親身兼家務助理及穴位按摩師，曾因母親患上耳水不平衡等各種病，令她直言一度想放棄演藝夢想，但經過母親鼓勵後，她表示會咬緊牙關努力工作，希望能改善家中經濟條件。