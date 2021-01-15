《愛回家》安仔周嘉洛硬食14巴啪啪聲 步「兜巴信」視帝之路

王浩信當年在《名媛望族》中，被劉松仁掌摑14巴後，一摑成名，今年更在台慶頒獎禮上第2度當上視帝。而近年獲無綫力捧的周嘉洛，亦曾在處境劇集《愛回家之開心速遞》飾演金城安「安仔」一角，同樣被滕麗名怒摑14巴，未知「安仔」能否步「兜巴信」後塵踏上視帝之路？

文：東方新地 ｜圖：周嘉洛IG、TVB截圖、新傳媒圖庫