《愛回家》安仔周嘉洛硬食14巴啪啪聲 步「兜巴信」視帝之路
王浩信當年在《名媛望族》中，被劉松仁掌摑14巴後，一摑成名，今年更在台慶頒獎禮上第2度當上視帝。而近年獲無綫力捧的周嘉洛，亦曾在處境劇集《愛回家之開心速遞》飾演金城安「安仔」一角，同樣被滕麗名怒摑14巴，未知「安仔」能否步「兜巴信」後塵踏上視帝之路？
文：東方新地 ｜圖：周嘉洛IG、TVB截圖、新傳媒圖庫
最年輕最佳男配角
王浩信當年在《名媛望族》中，被劉松仁掌摑14巴後，一摑成名，事業順風順水，今年更在台慶頒獎禮上第2度當上視帝。而近年獲無綫力捧的周嘉洛，在《愛·回家之開心速遞》中飾演的金城安「安仔」一角為人認識，在劇中亦同樣地被滕麗名怒摑14巴，當時安仔雙頰更被打至通紅，睇見都肉痛！不過「坎坷過後有艇搭」，在《萬千星輝頒獎典禮2019》中，當時年僅23歲的周嘉洛以黑馬姿態，成功奪得最佳男配角一獎，也是自無綫設立頒獎禮以來，最年輕的最佳男配角。之後，周嘉洛更獲萬千寵愛，劇中戲份不斷被加重日日拍到無停手，劇集一星期播足七日，曝光率長期高企，成為當旺小生，睇嚟只要周嘉洛演技再多加磨練，不難步「兜巴信」後塵踏上視帝之路。
「兜巴信」之 2012年台慶劇《名媛望族》狂摑14巴
王浩信早幾年開始Keep住有男主角做，好似《反黑路人甲》、《踩過界》、《溏心風暴3》同《EU超時任務》等。不過大家對於王浩信早年嘅演出，相信最深刻就係狂畀人摑，故王浩信（Vincent）喺2012年台慶劇《名媛望族》飾演劉松仁私生子，有一幕係畀劉松仁狂摑14巴，見到都心痛。
有片！一齊重溫下「兜巴信」係點煉成啦！
2018年《兄弟》王浩信再被江嘉敏兜巴星百幾巴
打在浩信身，痛在觀眾心。王浩信喺2018年台慶劇《兄弟》入面，再次成為被選中嘅細路……唔通佢拍親台慶劇都一定會被摑？王浩信就話《兄弟》入面有場戲係講佢昏迷咗，江嘉敏就摑足佢百幾巴。王浩信：「我好驚佢會摑暈我！」
兄弟 – 兜巴信再現 江嘉敏狂摑王浩信
張非凡(王浩信)結局昏迷，江嘉敏摑極都唔醒。
「兜巴信」之 2020年《踩過界2》結局周劇透：蔡思貝摑到王浩信甩眼鏡
《踩過界2》結局周，第26集「踩界三俠」正式決裂！蔡思貝飾演的癲姐因為盲俠刻意隱瞞，未有通知她老父病逝，心生怨恨，整容變靚以示決心擺脫過去之餘，仲掌摑盲人！