愛回家｜「安Bon蔥頭」三角關係再起波瀾 網民留言湧現復合呼聲
牙斬斬片場偶遇蔥頭後暗中將其困於吳旺達
今晚劇情講述城安為提升營業額，與凌凌及壯嘗試為牙斬斬物色對象，可惜事與願違。牙斬斬其後遇到一位熟悉吳旺達的特別顧客，覺得甚合心意，答應親自陪同對方前往吳旺達遊玩。城安本以為事情順利發展，豈料牙斬斬到片場督促工作時意外遇到蔥頭，更以某些理由邀請蔥頭前赴吳旺達。蔥頭其後因故滯留當地無法返回，城安偶然得知一切竟是牙斬斬暗中促使，起初懷疑牙斬斬對蔥頭有意思，但後來發現背後另有隱情。
城安發現真相後誤會牙斬斬動機成為懸念
城安得悉蔥頭被困吳旺達的真相後，第一反應是質疑牙斬斬的動機。畢竟蔥頭作為頂流偶像，身邊從來不乏追求者，城安自然會往「牙斬斬暗戀蔥頭」的方向聯想。然而當他深入了解後，才發現牙斬斬的真正目的並非出於私情，而是另有盤算。這個「另有隱情」的伏筆，極有可能與Bonnie有關——到底牙斬斬是想替Bonnie擋掉什麼，還是刻意製造城安與Bonnie獨處的機會，今晚劇情留下了極大的想像空間。
安Bon蔥頭三角關係從大學純愛走到如今三人行
回顧這段糾纏多時的三角關係，城安與Bonnie從大學時期開始拍拖，一個是「廢青之首」，一個是正義感十足的學霸，兩人更曾面對Bonnie父親「譚道德」的重重考驗，鬧出無數經典場面。後來城安因工作遠赴吳旺達，異地戀的隔閡令二人最終協議分手。Bonnie情傷期間，當紅偶像蔥頭默默守護在側，兩人從歡喜冤家發展成地下情侶。當城安從吳旺達學成歸來，發現昔日摯愛身邊已有完美的蔥頭，只能強顏歡笑送上祝福。如今蔥頭再度被困吳旺達，歷史彷彿在重演，只是這次角色對調。
網民留言湧現復合呼聲直言好掛住安Bon
劇情預告一出，網民反應極為熱烈。有網民直接留言「安Bon 😭」、「好掛住安bon」，表達對這對初戀組合的強烈思念。更有劇迷翻出以前城安與Bonnie同房出遊的甜蜜情節，當時城安準備了護士服想玩「護士play」卻被雙方家長撞破，成為劇迷心中念念不忘的經典回憶。不少網民表態自己是「安博舊愛黨」，認為初戀始終最刻骨銘心，但亦有「蔥Bon現任黨」力撐蔥頭一直默默付出值得被愛，兩派粉絲在留言區展開激烈交鋒。