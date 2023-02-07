愛回家｜港姐冠軍宋宛穎驚喜現身即咀朱凌凌 被指撬Candy牆腳惹公憤

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）已卸任近半年，繼北上拍節目及擔任TVB大騷司儀後，近日她又獲派處女拍劇，於TVB皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》中驚喜現身，更在首次出場即同「朱凌凌」有接吻鏡頭，引起網民熱議！