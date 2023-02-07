愛回家｜港姐冠軍宋宛穎驚喜現身即咀朱凌凌 被指撬Candy牆腳惹公憤
《愛回家》港姐冠軍宋宛穎驚喜現身
TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》近日又有新成員加入，就是2021年港姐冠軍宋宛穎，首次拍劇的她在《愛回家》中飾演劇組美術指導「Tiffany」，更與剛獲得「飛躍進步男藝員」獎的吳偉豪（飾演朱凌凌）有感情線！
首次出場即獻出螢幕初吻
適逢當晚是元宵佳節，首次出場的宋宛穎不但即時有感情線，成為朱凌凌最新的暗戀對象，在劇尾二人更極速修成正果，在片場暗角甜蜜咀咀。不過劇中Candy（葉蒨文飾）一直暗戀朱凌凌，而書蟲（林浩文飾）就暗戀Candy，宋宛穎今次直接介入「朱凌凌、Candy、書蟲」的三角關係中，被不少網民鬧爆「拆CP」！
網民力撐Candy：無理由揀Tiffany
有不少網民宋宛穎和朱凌凌這對新CP非常不滿，直言：「仲以為戲入面做緊對戲，原來寫佢哋拍拖！似家姐細路多」、「同朱00似家姐細佬，話係阿姨都有人信」、「佢似朱Ling呀媽喎！」、「仲以為係飾演朱Ling嘅家姐」、「個頭好大，仲要話瘦過Candy，我睇到O晒嘴」、「一出場就搶咗朱凌」、「Candy靚好多」、「無理由揀Tiffany唔要Candy」、「發展得太快，唔合情理」、「劇情好唔合邏輯，先唔講靚唔靚，但點會葉倩文（Candy）隻手會粗過佢？」、「宋小姐咁大件，當d觀眾盲嘅咩」等等。
同屆港姐亞、季軍發展平平
現年23歲的宋宛穎是2021年香港小姐冠軍，同屆亞軍及季軍分別是梁凱晴及邵初。三甲之中目前以宋宛穎工作機會較多，除了今次加入《愛回家》劇組嘗試「入屋」，早前《萬千星輝賀台慶》、北京冬奧、《萬眾同心公益金》等大Show亦有份擔任司儀，可見備受TVB重用。雖然亞軍梁凱晴以及季軍邵初分別憑大眼甜美外表及身材出眾而被受關注，但上鏡機會就略嫌較少，觀眾對她們亦不太不熟悉。
宋宛穎出身單親家庭靠媽媽湊大孖女
宋宛穎出身自單親家庭，她坦言爸爸是亞洲和葡萄牙混血兒，在她小時候父母已分開，兩父女由她十幾歲開始已好少聯絡，因此，媽媽要一手湊大兩個女，「係雙倍辛苦」。
宋宛穎媽媽文寶雪拉大隊賀奪冠
宋媽媽是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，冠軍則由其表姨媽奪得 。1991年宋媽媽曾參選華姐，與袁詠儀同屆。雖然宋媽媽當年因為人在澳門，未能親自現身支持女兒參賽，但亦有睇電視直播，婆婆說：「佢媽咪好緊張，喺澳門40幾人一齊慶祝，個個嗌到不得了！」
宋宛穎出身選美世家
有不少網民留言讚宋宛穎婆婆端莊嫻淑，不過，婆婆對宋宛穎在決賽當晚的表現未算滿意，只評價她表現「過骨」，特別係問答方面都係差少少，有待進步。宋宛穎亦指自己的表現只得90分。而講到宋宛穎出身自選美世家，婆婆笑言：「可以咁講，佢媽咪堂家姐﹑堂妹都係，本身我個堂家姐，講緊幾十年前，都係加拿大小姐及三藩市小姐。」
宋宛穎媽媽幕後操控三餐
宋宛穎參加港姐得到媽媽大力支持，她得奬後表示最想多謝媽媽。宋宛穎又指，媽媽是其選美幕後軍師：「我每一餐都有同佢匯報，比如我好想食一樣嘢，會影埋相畀佢睇，問佢食唔食得先！今次攞冠軍，媽咪都話好為我高興同驕傲，佢平時比較中肯，如果真係好佢會讚，如果唔好都會指出我嘅缺點。」
即睇《愛回家》宋宛穎登場即咀吳偉豪：
元宵節拆CP又真係過份咗啲！
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